Modes nams Kim Tiziana Rottmuller acīmredzot ir centies pārsteigt rokdarbu cienītājas ar grandiozu un futūristisku pieeju tradicionālajam adījumam.

Kim Tiziana Rottmuller (Foto: Vida Press)

Ja gribas inovācijas, ir vērts pievērst uzmanību Londonas studentu meistardarbiem, kuri aizrautīgi cenšas modi izgudrot no jauna.

Central Saint Martins audzēkņu skate (Foto: Vida Press)

Central Saint Martins audzēkņu skate (Foto: Vida Press)

Kā no senām fantastikas žanra filmām – futūristisks eskimosu pasaules nākotnes redzējums.

Central Saint Martins audzēkņu skate (Foto: Vida Press)

Central Saint Martins audzēkņu skate (Foto: Vida Press)

Zīmola dizainere Beka Makārena-Trana iestājas par to, ka neatkarīgi no dzimuma vai izmēra visi ķermeņi ir skaisti. Tāpēc viņa to rāda burtiski ar peldkostīmu bikškostīmu hibrīdiem.

Chromat (Foto: Vida Press)

Ja dūnu mēteļi tiek apsmieti un to valkātāji dēvēti par Michelin reklāmas vīriņiem, tad zīmola Christian Cowan versijā – Michelin vīriņš ir uzvilcis Ziemassvētku kostīmu.

Christian Cowan (Foto: Vida Press)

Divi vienā – izpletnis un kleita ir latviešu izcelsmes dizainera Fjodora Podgornija un biedra no Izraēlas Golana Frīdmena versija par glamūra un sporta apvienošanu.

Fyodor Golan (Foto: Vida Press)

Aksesuārs, kas iemieso teicienu: „Abām kājām uz zemes, bet galvu mākoņos!”

Mulberry (Foto: Vida Press)

„Tā ir spēcīgas un ne agresīvas dievietes atgriešanās,” uzskata zīmola dizainere un savas dievietes ir izvēlējusies neapģērbt.

Pam Hogg (Foto: Vida Press)

Pam Hogg (Foto: Vida Press)

„Sievietei, kura nepieņem stulbumu,” savu klienti definē zīmols Gareth Pugh. Tātad grandiozie izmēri kā bruņas ir paredzēti tā atvairīšanai.

Gareth Pugh (Foto: Vida Press)

Lai ballītē piestrādātu par klaunu, noderēs kleita kā tilla mākonis no zīmola Molly Goddart.

Molly Goddard (Foto: Vida Press)

Indiešu izcelsmes dizainera komentārs par amerikāņu patērētāju kultūru izskan burtiskā kredītkartes un seksuāla apmierinājuma attēlojumā.

Ashish (Foto: Vida Press)

Pat ierasti atturīgais modes zīmols Calvin Klein ir centies pārsteigt ar ietērpu, kas noderētu ikdienā – ugunsdzēsējam, vakarā – bankas aplaupītājam.

Calvin Klein (Foto: Vida Press)

Ziemeļpolā lietojams komforta augstākais sasniegums.

Moncler (Foto: Vida Press)

Moncler (Foto: Vida Press)

Dumpinieciskais zīmols Gypsy Sport ne tikai skates demonstrē nelegālās vietās, bet tiecas šokēt arī ar demonstrējamā jeb modes neesamību.

Gypsy Sport (Foto: Vida Press)

Vēl viens modes zīmols, kas cenšas tikt pamanīts ar maksimālo izteiksmes līdzekļu lietošanu. Ar neko!

Kaimin (Foto: Vida Press)

Kamēr kolēģi kolekciju aprakstos runā par 80. gadu modes ietekmēm, Marc Jacobs to parāda skaidri. Gigantiski polsteri un smalki vidukļi kā galvenajam tēlam no animācijas filmas Nejaukais es.

Marc Jacobs (Foto: Vida Press)

„Tas ir bioloģiski nenoteikts, kulturāli izglītots radījums ar acīm rokās, ragiem un dubultu galvu,” savu mītisko tēlu no kolekcijas „Gucci pēc-cilvēka kiborgs” skaidro dizainers Alesandro Mikēle.

Gucci (Foto: Vida Press)