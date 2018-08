Izgudrota jauna metode, kas ir vairāk nekā sejas liftings

Tabletes Skin Care™ Collagen Filler aktīvi iedarbojas uz dziļākajiem ādas slāņiem, kurus tradicionālie kosmētikas līdzekļi pret krunciņām nevar sasniegt. Sejas krēmi galvenokārt tikai mitrina ādu un nespēj ietekmēt kolagēnu dziļākajos ādas slāņos. Skin Care™ Collagen Filler tabletēs esošās vielas pabaro ne tikai sejas, bet arī visa ķermeņa ādas šūnas.

Kolagēns

Kolagēns un elastīns – tās ir dzijas veida olbaltumvielas, kas nodrošina ādas stingrumu un elastību, starp citām olbaltumvielām tā izceļas ar īpašu izturību pret stiepšanos. Kolagēns veido 75–80 procentus no ādas struktūru elementu masas, tādēļ tā daudzuma un stāvokļa izmaiņa organismā atspoguļojas mūsu ādā. Kad kolagēns samazinās un tā sintēze kļūst vājāka, izveidojas krunciņas.

Skin Care™ Collagen Filler patiešām iedarbojas

Francijā veiktajā klīniskā pētījuma*, kurā piedalījās 26–58 gadus vecas sievietes, rezultāti apliecināja, ka pēc 14–56 dienu lietošanas efekts un rezultāti ir acīmredzami: palielinājies sejas ādas mitruma līmenis, samazinājušās sejas krunciņas, palielinājusies ādas stingrība un elastīgums, āda ir kļuvusi ievērojamāki gludāka. Efekts ir acīmredzams, jo sejas vaibsti kļūst izteiksmīgāki. Sejas āda izskatās stingrāka, mirdzošāka un jaunāka. *Assessment of a functional food on the quality of the skin on a panel of volunteers, STUDY 14E3080 – New Nordic, Laboratoire BIO-EC, France, January 2015.

Kādēļ Skin Care™ Collagen Filler tabletes ir tik ļoti efektīgas?

Vielas, kas iekļautas Skin Care™ Collagen Filler tabletēs, caur asinsriti iekļūst dziļākajos ādas slāņos un struktūrā, kur to pabaro. Vadoties no zinātniskā viedokļa – tas ir jauns un viens no efektīgākajiem ādas šūnu aktivizēšanas veidiem.

UV stari un brīvie radikāļi negatīvi ietekmē ādā esošo kalogēnu, veicina brūno ādas plankumiņu izveidošanos (hiperpigmentācija). Skin Care™ Collagen Filler sastāvā ir antioksidanti: elagskābe, kas iegūta no granātābola, likopēns, astaksantīns, piperīns, C vitamīns. Antioksidanti palīdz aizsargāt šūnas pret oksidatīvo stresu. Tāpat ir svarīgs dažāds un sabalansēts uzturs, kā arī veselīgs dzīvesveids.

Aktrise un modele Karmena Elektra (Carmen Electra) atklāj savu skaistuma noslēpumu

Karmenas Elektras jaunas un mirdzošās ādas noslēpums – veselīgs uzturs un Skin Care™ Collagen Filler tabletes. „Esmu dabisku produktu cienītāja. Šīs tabletes mani ļoti izbrīnīja, jo īsā laikaposmā izmainījās manas ādas stāvoklis – tablešu efekts ir patiešām lielisks. Rekomendēju šīs tabletes!“

