Mainīgie laika apstākļi, sausais gaiss telpās, sūdzības par niezi un paaugstinātu ādas jutīgumu ir tikai aisberga redzamā daļa. Šī simptomātika var signalizēt par slēptām ādas problēmām un paātrinātiem novecošanas procesiem. Tomēr, sekojot vienkāršiem padomiem, situāciju var mainīt.

Mazgājoties izmantojiet mazāk agresīvus līdzekļus

Jo īpaši tas attiecas uz seju. Neatkarīgi no tā, ar ko Jūs būtu mazgājušies iepriekš, pārejiet uz attīrošo pieniņu. Tas ir vienīgais taukus saturošais produkts, kurš attīra ādu, to nesausinot. Turklāt ir svarīgi pieniņu lietot pareizi – nelielu pieniņa daudzumu uzklāt uz rokām un 2-3 minūtes ar vienmērīgām masējošām kustībām ieziest sejas, kakla un dekoltē zonas ādā, bet lieko pieniņu noņemt ar siltā ūdenī samitrinātiem kosmētiskajiem sūklīšiem.

Attiecībā uz ķermeņa mazgāšanu un iešanu dušā – izklausīsies dīvaini, bet, ja ir iespēja “lieku reizi nemazgāties”, tad labāk vispār nemazgāties. Biežas mazgāšanās kaitējums ir tik liels, ka, it īpaši ziemā, labāk ir būt nedaudz netīram nekā atūdeņotam vai pārmērīgi sausam.

Kosmetologiem ir īpašs jēdziens – “ziemas ādas kseroze”. Tas nozīmē to, ka āda ir sausa un tai steidzami nepieciešama mitrināšana.

Ieklausieties sava ķermeņa balsī

Daudziem cilvēkiem, neatkarīgi no galaika, nav nekādu problēmu ar ādu, arī mūsu ķermenis mums nedod nekādus signālus – un tas ir labi! Tomēr ziemas mēnešos, it īpaši pēc iešanas dušā, dažkārt “velk” uz ādas ieziešanu, mitrināšanu. Un šajā gadījumā noteikti ir vērts ieklausīties šajā sajūtā.



Lai mitrinātu ādu pēc iešanas dušā, ieteicams izmantot dabīgās eļļas. Vasaras periodos – gluži pretēji – būtu jāizvairās no eļļām. Vasarā eļļas oksidējas gaisā, var radīt “taukainuma” sajūtu un pat izdalīt nepatīkamu smaku. Taukainas ādas sajūta jebkurā gadalaikā nav īpaši laba lieta.



Dabīgajām eļļām piemīt arī sildīšanas funkcija – kļūst siltāk! Lai ķermenis būtu labi un kvalitāti apgādāts ar visu nepieciešamo, eļļas vajadzētu uzklāt mitrai ādai. Tas ir sīkums, bet tas ievērojami mainīs Jūsu sajūtu kvalitāti uz labo pusi.

Ārste Ludmila Stavro-Freiberga. (Foto: Publicitātes foto)

Cik bieži ir jāuzklāj mitrinošais krēms?

Ziemas mēnešos ir svarīgi neuzklāt krēmu tieši pirms iziešanas no mājas laukā. Starp krēma uzklāšanu un iziešanu no telpām noteikti ir jābūt starplaikam – vismaz pusstundai. Kā likums, mums patīk krēmi, kuri ātri uzsūcas, bet tiem ir liels ūdens bāzes procents. Ja uz sejas ir ūdens, bet laukā mīnus temperatūra, tad tas nav nekas labs!

Daudzi ziemā pāriet uz konsistences ziņā blīvākiem krēmiem. Šī ir ļoti pareiza un gudra pieeja, kuru iesaka arī kosmetologi.