Medus ūdenim piemīt arī citas lieliskas īpašības:



* gripas laikā tas palielina pretvīrusu iedarbību;



* regulāri lietojot medus ūdeni, ātri var izveseļoties no hroniskas saaukstēšanās, bronhīta; tas atšķaida plaušās esošās gļotas;



* medus ūdens normalizē resnās zarnas darbību;



* tas uzlabo gremošanas trakta darbību, normalizē gremošanu, palīdz atbrīvoties no uzpūsta un smaga vēdera sajūtas;



* medus ūdens palīdz atbrīvoties no liekā tauku slāņa, ātrāk iegūt slaidāku vidukli;



* ar to mazgājot seju, āda tiek pabarota un kļūst maigi zīdaina.

