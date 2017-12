Foto: Vida Press

Simtiem un tūkstošiem cilvēku visā pasaulē ar milzu entuziasmu aplūkoja aktrises Meganas Mārklas saderināšanās gredzenu, ko viņai bija pasniedzis princis Harijs. Jau drīz pēc tam juvelieru firma „Cleave and Company”, kas izgatavoja šo gredzenu, saņēma neskaitāmus pasūtījumus no potenciālajiem klientiem izgatavot viņiem identiskus (dārglietu meistari to atteikušies darīt). Pēkšņi plastikas ķirurgu klīnikās pieprasīts kļuvis „tāds pats deguntiņš kā Meganai”. (ja atceramies, pēc prinča Viljama kāzām daudzas vēlējās sev tādu pašu sēžamvietu kā hercogienes Ketrīnas māsai Pipai Midltonei).

Lieki teikt, ka arī apģērbu un aksesuāru ziņā daudzas tagad grib līdzināties Meganai, tāpat kā hercogienei Ketrīnai. Ikreiz, kad prinča Viljama laulātā draudzene iziet sabiedrībā, tērps, kāds viņai bijis mugurā, tiek pārdots rekordātrā laikā. Tāpat noticis ar glīto rokassomiņu, kāda Meganai Mārklai bija rokās, kad viņa kopā ar līgavaini princi Hariju apmeklēja savu pirmo oficiālo pasākumu Notingemā, kā karaliskajai ģimenei piederoša persona.

Foto: Vida Press

Megana bija ģērbusies savas draudzenes un stilistes Džesikas Malronijas izvēlētā apģērbā un rokās nesa zīmola „Strathberry” kolekcijas „Midi Tote” rokassomiņu 675 ASV dolāru vērtībā. Kā vēsta „Strathberry” savā oficiālajā paziņojumā, šī rokassomiņa izpirkta rekordīsā laikā. Lai gan somiņa nebūt nav lēta, pēc Meganas iziešanas sabiedrībā ar to uz rokas, somiņa izpirkta vien 11 (!) minūtēs. Tagad somiņu piedāvā vietnē eBay par četras reizes lielāku cenu. Pēdējo pieejamo somiņu piedāvā izsolē, apliecinot, ka visi par to saņemtie līdzekļi tiks ziedoti Terenca Higinsa fondam „The Terrence Higgins Trust”. Jā, tieši tam pašam, ko Notingemā Megana un princis Harijs bija ieradušies atbalstīt.

Foto: Vida Press

Mārklas izvēlētā rokassoma ir divos toņos – tumši zilā un sarkanbrūnā, savukārt tās rokturis ir krēmkrāsā. Stila eksperti prognozē, ka pateicoties neparastajai aizdarei, šī somiņa ieies vēsturē.

Somiņa bija gana ērta, lai Megana varētu sarokoties ar tautu bez problēmām. Daudzi ievērojuši, ka hercogiene Ketrīna, izejot sabiedrībā, bieži vien rokās nes „clutch” somiņu, kas sarokošanos dara neērtāku. Princese Diāna savulaik atteicās no cimdu nēsāšanas, lai varētu izjust to cilvēku rokas, kas ar viņu sasveicinās.

Foto: Vida Press