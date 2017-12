Kompānijas „Cleave and Company” direktors Stīvens Konelijs sarunā ar ziņu aģenturu „The Associated Press” pastāstījis, ka „esot šokā” par sabiedrības milzīgo interesi par gredzenu. „Mēs negatavosim tā kopijas,” viņš norādījis. „Ja vēlaties gredzenu, mēs to jums radīsim atšķirīga dizaina.”

Kā zināms, Meganas Mārklas saderināšanās gredzena dizainu izdomāja princis Harijs pats. Turklāt tam ir īpaša un simboliska nozīme jaunā līgavaiņa un līgavas dzīvē. Centrālais lielais briljants ir no Botsvānas, kur drīz pēc iepazīšanās pāris devās kopā un īpaši satuvinājās.

Savukārt, uz dzeltenā zelta stīpiņas līdzās iestrādātie divi mazie briljanti ir no Harija mammas princeses Diānas personīgās kolekcijas. Intervijā princis izteicies, ka mamma noteikti ļoti priecātos par viņa saderināšanos un Megana viņai ļoti patiktu.



Ar princeses Diānas briljantiņu iestrādāšanu saderināšanās gredzenā Harijam ir sajūta, ka mamma it kā ir viņiem abiem līdzās „šajā neprātīgajā ceļojumā kopā”.

Princis Harijs un Megana Mārkla par saderināšanos oficiāli paziņoja šā gada 27. novembrī. (Foto: Vida Press)

Bijušais karaļnama juvelieris Deivids Tomass, kura pārziņā bija monarhu dārglietas, tagad strādā kompānijā „Cleave and Company” un norāda, ka darbs pie Meganas saderināšanās gredzena bijis „lielākais un nopietnākais noslēpums”, kādu viņam dzīvē nācies glabāt.

Viņš atzīst, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvji jau nomocījuši ar bezgalīgajiem jautājumiem par gredzenu, to skaitā par tā izmaksām – taču viņš ir atteicies komentēt to, kas pārim ir tik privāts.

„Juvelieri ir kā ārsti: mēs nekad neapspriežam savus pacientus!,” norādījis Tomass.

Svētā Džordža kapela Vindzoras pils teritorijā, kur nākamā gada maijā pāris laulāsies. (Foto: Vida Press)

Juvelierizstrādājumu kompānija nevēlas sev piesaistīt plašu publicitāti un tikai ziņu aģentūrai „The Associated Press” vienīgajai dota iespēja ielūkoties tās darbnīcās. Un arī tikai ar noteikumu, ja neatklāj darbnīcu atrašanās vietu.

Princis Harijs un Megana Mārkla laulāsies Svētā Džordža kapelā Vindzoras pilī nākamā gada maijā. Starp citu, tur 2005. gadā jāvārdu teica arī Harija tēvs princis Čārlzs savai otrajai sievai Kamillai Pārkerei Boulzai.

Princis Čārlzs ar sievu Kamillu pēc laulību ceremonijas Svētā Džordža kapelā 2005. gadā. (Foto: Vida Press)