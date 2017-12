Vai proti pieņemt komplimentus? Iemācies un jūties labi!

Bez uzslavām un komplimentiem cilvēki jūtas nenovērtēti, sociāli atstumti, krītas viņu pašvērtējums un psihoemocionālā pašsajūta, viņi biežāk piedzīvo stresu.

Un tomēr, kā uzvedas tipiskais latvietis, saņemot komplimentu? Nosarkst un saka – ak, šī jau veca kleita. Centos garšīgi, bet īsti jau nesanāca. Ko tad es, es jau neko.... Turklāt, tas ir raksturīgi abiem dzimumiem.

Dažādu iemeslu dēļ pie mums nav pieņemts atzīt, ka tu varētu labi izskatīties, labi strādāt, garšīgi gatavot vai būt kā citādi lielisks, ka labie vārdi varētu būt pelnīti. Un tas ir gaužām neveselīgi. Kā rīkoties, lai kompliments patiesi iepriecinātu gan pieņēmēju, gan teicēju?

Ievelc elpu: pirms teikt kārtējo atrunu, ka šie skaistie svārki ir no “humpalām”, vai ka glaunās matu cirtas pašas ielikušās mitrā laika dēļ (arī tad, ja tā ir taisnība), ievelc elpu. Nomierinies, atceries par visiem muļķīgajiem stereotipiem (“tas jau nebija grūti, viņi to saka tikai aiz pieklājības, es varēju to izdarīt labāk” u.c.) un pieņem vienkāršo faktu, ka kāds par tevi priecājas un tevi novērtē pozitīvi. Tieši tik vienkārši.

Nedomā pārāk daudz: liela daļa no mūsu problēmām rodas tāpēc, ka mēs tās izdomājam. Arī mūsu pašizdomātais nevērtīgums un tas, ko, mūsuprāt, citi par mums domā. Ja šajā brīdī cilvēki tev saka, ka izskaties skaisti – tici, ka tieši tā viņi uz tevi arī skatās. Liec mieru analizēšanai un priecājies, ka tā.

Sajūti komplimentu fiziski: tu noteikti zini to jauko sajūtu, kas pārņem, kad kāds pasaka kaut ko labu. Tā ir jauka, sildoša sajūta, kā silts flīsa pleds, uz pleciem, kā karsts kakao ziemas vakarā. Lūk, iegaumē to un pēc iespējas ilgāk paliec šajā sajūtā. To var uzskatīt par zināmu meditāciju – katrreiz, kad kāds tev pasaka kaut ko labu, centies šo sajūtu pēc iespējas paildzināt. Tas ir vislabākais un vispriecīgākais veids, kā reaģēt uz komplimentu, un “paldies”, nevis “ko tad es” nāks pavisam dabiski.

Novērtē sevi un citus: šis ir visgrūtākais punkts, sevišķi mūsu sabiedrībā, kas pieradusi sevi diez ko augstu nevērtēt. Tomēr miera un labas pašsajūtas labad to ir vērts mainīt. Saki komplimentus arī sev – lai cik muļķīgi tas neizklausītos. Noteikti neaizmirsti teikt komplimentus arī citiem! Kā zināms, dāvināšanas prieks ir tikpat liels kā saņemšanas prieks, un tas ļaus ne vien justies labāk tev pašam, bet arī iemācīs ar atvērtu sirdi pieņemt labos vārdus no citiem. Un dzīve kļūs priecīgāka!

