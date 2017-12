Šo ķemmi daudzi sauc par revolūciju pinkaino matu apkarošanā

Vai tu pavadi stundas, cenšoties atpiņķerēt savus matus, bet nesekmīgi? Vai tu jūties vainīga par to, ka moki savus matus ar nepiemērotu ķemmi, kas sapinušos matus tikai rauj un plēš? Vai arī tava meitiņa tikai raudādama spēj paciest, kad ķemmē viņas garos, skaistos matus?

"Tangle Teezer" ir jaunums matu kopšanā, kas maigi, bez piepūles un sāpēm atpiņķerē tavus matus. Daudzi, kas to pamēģinājuši, burtiski sauc to par revolūciju skaistuma industrijā.



Ķemmei ir vairāki veidi, un tās cena nav pārāk lēta, taču, ja mati ir piņķerīgi un to izķemmēšana ir reāla problēma, "Tangle Teezer" var kļūt par īstu glābiņu.

The Original Tangle Teezer

17.90 EUR

The Original Tangle TeezerCandy Cane

Tematiskā krāsu kompozīcija "The Original Tangle Teezer" ģimenē: Ziemassvētku karameles krāsa. 17.90 EUR

Tangle Teezer Blow-Styling

Moderna inovatīva ķemme, kuras nostiprinātie sariņi ir dizainēti, lai neticami ātri pārvērstu slapjos matus gludā izžāvētā frizūrā.



Labi piemērota vidēji gariem un gariem matiem.

29.90 EUR

Tangle Teezer x Pug Love Compact Styler

Mazākā no "Tangle Teezer" ķemmēm ar inovatīvu noņemamu vāciņu, kas aizsargā patentētos ķemmes sariņus no netīrumiem un putekļiem.



Ideāla, lai nēsātu līdzi rokassomiņā un lietotu dienas gaitās, ķemmētu matus pakauša daļā un piešķirtu matiem spīdumu.

21.90 EUR.

Tangle Teezer x Lulu Guiness Compact Styler

Mazākā no Tangle "Teezer" ķemmēm ar inovatīvu noņemamu vāciņu, kas aizsargā patentētos ķemmes sariņus no netīrumiem un putekļiem.



Ideāla, lai nēsātu līdzi rokassomiņā un lietotu dienas gaitās, ķemmētu matus pakauša daļā un piešķirtu matiem spīdumu.

21.00 EUR

Tangle Teezer Thick and curly

Beidzot matu suka arī bieziem un čirkainiem matiem:

- garāki un biezāki sari

- tiek galā ar bieziem matiem no saknēm līdz matu galiem

- maigs, bet efektīvs

- zīdaini un veseli mati

19.90 EUR

Tangle Teezer Salon Elite

Nopērkama tikai profesionālos skaistumkopšanas salonos. Ergonomisks dizains ar izliektu formu. Izcila, lai atpiņķerētu mitrus un sausus matus bez matu raušanas vai plēšanas.

18.90 EUR

Tangle Teezer Magic Flowerpot

Īpaši izstrādāta bērnu matiem. Bez bērnu asarām un iebildumiem. Bez matu sapiņķēšanās.

Magic Flowerpot ļauj bērniem pašiem izķemmēt savus matus bez matu plēšanas. Ķemmē var droši glabāt matu sprādzes un bantītes.

21.90 EUR.

Tangle Teezer Aqua Splash

Radīta īpaši lietošanai mitros matos vannā, dušā vai pludmalē. Ideāla, lai ķemmētu matus, kuros ieklāti matus kopjošie līdzekļi, un lietošanai ar Salon Backwash.

16.90 EUR

Tangle Teezer Aqua Splash

Matu ķemmei ir patentēti sariņi, kuri liecas un plaukšķ slīdot cauri matiem, tādējādi saudzīgi atšķetinot sapinkātos matus, bez raušanas un plēšanas.

Matu sukai ar tukšo vidu ir neslīdoša virsma, tāpēc to viegli lietot arī vienmērīgai kopšanas līdzekļu, šampūna vai kondicioniera izlīdzināšanai visā matu garumā.

16.90 EUR.

