Latvijas labāko modes fotogrāfu darbi no žurnāla “Pastaiga” skatāmi konceptveikalā BOLD

Izstādē redzamas Latvijas labāko fotogrāfu – Oļega Zernova, Nila Viļņa, Jāņa Deinata, Valta Kleina, Karlīnas Vītoliņas, Vladimira Svetlova, Olgas Jakovļevas, Poļinas Viļunas – bildes, kas tapušas sadarbībā ar stilistēm Olgu Kolotovu, Anitu Altmani, Annu Volkovu, Jūliju Verbicku, māksliniecēm Elitu Patmalnieci un Keitu.



Atklājot foto izstādi, modes mākslinieks Bruno Birmanis teica, ka bijis ļoti interesanti iepazīties ar žurnāla “Pastaiga” desmit darba gadu laikā uzkrāto foto arhīvu un neiedomājami grūti izvēlēties tik nelielu skaitu fotogrāfiju. Birmanis atgādināja, ka modes fotogrāfijā nozīmīgi ir visi iesaistītie cilvēki, ne tikai fotogrāfs: “Modes foto, no kura gūstam vizuālo baudījumu, ir ārkārtīgi milzīgs darbs, tāpēc svarīgs ir ikviens stilists, grima mākslinieks, frizieris, fotogrāfs un asistents, kas strādā, lai šīs burvīgās fotogrāfijas taptu.” “Labs modes foto nav tikai smukas meitenes vai kārdinošas drēbes. Tas ir konkrētā brīža piefiksējums sajūtās. Faktiski – sava laika liecība,” saka žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Inita Saulīte-Zandere.

Foto izstāde “Pastaiga. BOLD selection” tapusi “BOLD Concept Store” sadarbībā ar izdevniecību “Rīgas Viļņi” un žurnālu “Pastaiga”.

Foto izstāde būs apskatāma līdz 2018. gada janvāra vidum konceptveikalā “BOLD” Baznīcas ielā 18a.

Dizaina konceptveikals “BOLD” ir vieta, kur 260 kvadrātmetros izdevies apvienot kvalitatīvāko un ekskluzīvāko no Baltijas dizaina sortimenta, kā arī uzaicināt uz Rīgu zīmolus no Ukrainas, Gruzijas un Polijas. Konceptveikalā apskatāmi un iegādājami modes, mājas, interjera priekšmeti un dekori no vairāk nekā 60 dizaineru radītajām kolekcijām, ko var arī iegādāties. “BOLD” atvērts katru dienu, un tā ir vienīgā vieta Rīgā, kur ik dienu iespējams baudīt saldumu meistares Annas Pannas kūkas un eklērus.

Modes un dzīvesstila žurnāls “Pastaiga” iznāk kopš 1997. gada, izdevniecībā “Rīgas Viļņi” kopš 2001. gada. “Pastaigas” izcilo profesionāļu komanda meklē un atrod īpašo, kas notiek modes, mākslas, mūzikas, dizaina, arhitektūras, skaistumkopšanas, gurmē pasaulē un citās ar dzīves kvalitāti saistītās jomās, lai par to pastāstītu un to parādītu.