Kopenhāgenas laimes institūta vadītājs un grāmatu autors Meiks Vikings ir izpētījis, ka fiziska un emocionāla drošība ir pusceļš uz hygge un “Mazajā hygge grāmatā” apraksta to otru pusi ceļa, kas veicams, lai dzīvotu pavisam omulīgi. Grāmata uzreiz pēc iznākšanas nokļuva pasaules bestselleru topu virsotnēs un tika tulkota daudzās valodās.

Tā atšķīra jaunu populārzinātnisko grāmatu lappusi – labsajūtas lappusi. Pēc hygge grāmatas iznākšanas visā pasaulē kā sēnes pēc lietus radās vācu, franču, japāņu un citu tautu labsajūtas grāmatas. Bet jāatzīmē, ka dažādās pasaulē veiktās aptaujās Dānija un dāņi parasti ierindojas pašu laimīgāko cilvēku skaitā, un tieši tāpēc ir vērts ielūkoties Meika Vikinga grāmatā un iemācīties ļauties omulībai, labsajūtai un labam garastāvoklim.

Kamēr mēs, latvieši, vēl neesam grāmatās apkopojuši paši savus omulības avotus, varam pasmelties idejas no dāņiem un padarīt baudāmāku drūmdrēgno pelēcību aiz loga.

Ielūkosimies, ko Meiks Vikings stāsta par dāņu Ziemassvētkiem saistībā ar hygge. “Dāņu Ziemassvētki vienmēr tiks plānoti, pārdomāti un novērtēti saistībā ar labsajūtu. Nevienā citā gada laikā jūs nedzirdēsiet dāņus tik bieži pieminam hygge. Un protams, dāņu valodā ir saliktenis “julehygge” (Ziemassvētku hygge), ko lieto gan kā īpašības vārdu, gan kā darbības vārdu.”

Happy Whispers blogere, žurnāliste un PR profesionāle Līga Andžāne saka: “Es šoruden iedvesmojos no dāņiem, kuri atzīti par vienu no laimīgākajām tautām Eiropā saskaņā ar European Social Survey datiem. Mans mazais ceļvedis ir Laimes izpētes institūta pētnieka un vadītāja Meika Vikinga grāmatiņa “Mazā hygge grāmata”, un es mēģinu iedzīvināt izslavēto dāņu dzīves filozofiju hygge arī savā ikdienā. Ar vārdu hygge apzīmē drīzāk atmosfēru un pieredzi, nevis lietas. Tas nozīmē būt kopā ar cilvēkiem, kurus mīlam. Tā ir mājīguma un drošības izjūta, kas ļauj justies pasargātiem un mudina novilkt savas bruņas. Tā ir labsajūta. Un to var radīt ikviens!”

Iemācieties ļauties labsajūtai un kļūstiet laimīgāki, kļūstiet patiesi hyggelig!

No angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa.