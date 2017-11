"McDonald'ā" ir kāds gatavais produkts, ko restorānu tīkla bijušie darbinieki visnotaļ vienisprātis neiesaka pirkt, atsaucoties uz angļu "The Sun" vēsta "New York Post".

Un šī maltīte ir "Filet-O-Fish" jeb burgeris ar zivs fileju starp maizītēm.

Kad Makdonalda - jāpiezīmē, bijušajiem - darbiniekiem tika lūgts nosaukt vienību, ko šajā restorānā nevajadzētu iegādāties, lielākā daļa atzīmēja, ka zivs burgeris ir sliktākā no visām izvēlēm. Kāds virtuves darbinieks, kurš Makdonaldā strādāja pirms 3 gadiem, pauda: "Es varu apzvērēt, ka šī zivs fileja, kuru liek šajā burgerī, nav svaiga nevienā no tās tapšanas posmiem". Viņš rekomendēja klientiem labāk uzgaidīt piecas minūtes, bet palūgt tieši viņam gatavotu fileju no svaigas produkcijas: "Jā, būs jāuzgaida, bet tas būs tā vērts, jo to nevarēs salīdzināt ar zivi, kas stundām ilgi turēta siltumā".

Tikmēr kāds uzticīgs "McDonald's" klients norādīja, ka zivs filejas burgeris ir visgardākais, kas Makdonaldā ir. "Ja jūs varat nodrošināt, ka mana kvadrātveida zivs fileja garšo vienādi labi kā Denverā, tā Francijā, tad man ir vienalga, cik tā ir vai nav svaiga".

Pati "McDonald's" kompānija medijam "The Sun" nav komentējusi bijušo darbinieku izteikumus.

Zivs burgeris - desmitā pirktākā Makdonalda maltīte

"YouTube" populārais kanāls "WatchMojo" pirms diviem gadiem veica apkopojumu par pasaulē iecienītākajiem Makdonalda produktiem, izveidojot TOP 10, vadoties no to pārdošanas apjomiem.

Zivs burgeris tajā ierindojās pašā pēdējā - desmitajā vietā; daudzās valstīs to tirgo kā dubulto "Fish-O-Fillet".

Vietu augstāk (9.pirktākā prece) iecienītāko maltīšu topā ir dubultais čīzburgers (siera burgers), 8. vietu ieņem McFlyrry; sestajā ir McChicken jeb burgeris ar vistu, 6.vietā - saldējums plastmasas glāzītē.

Piektajā vietā pirktāko Makdonalda ēdienkartes produktu vietā ir "Egg Muffin", ko pircēji iecienījuši ēst brokastīs; 4.vietā - "Quartar Pounder" - burgeris, kas minēts arī kulta filmā "Pulp Fiction"; 3.pozīcijā ierindojušies vistas magnageti.

Godpilnajā otrajā vietā kā cilvēku iecienītais Makdonalda produkts ir frī kartupelīši, bet 1.vietu ieņem "Big Mac".