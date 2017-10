Starptautiski atzītais latviešu frizieris Kristaps: "Dzīve kļūs skaistāka, kad satiksi savu īsto frizieri!"

Pirms steidz uz izstādi, rodi atbildes uz mūžam aktuāliem jautājumiem par matu kopšanu! Atbildes sniedz frizieris Kristaps Slakters-Zvejsalnieks, kurš arī ikdienā, strādājot frizētavā “House of Hair“, neliedz padomu par matu un bārdas kopšanu.

Kā matus padarīt kuplus?

Jāsāk ar pašu vienkāršāko – jāizvēlas šampūns un kondicionieris matu apjoma palielināšanai, vēlams bez parabēniem un sulfātiem. Iesaku “CHI” šampūnu “Magnified Volume”.

Matus ieveidojot, matu putas ir jāieliek pie saknēm, un, tos žāvējot, fēna gaisa strūkla ir jāvirza uz matu saknēm pretēji matu augšanas virzienam. Būtiski ir sākt ar karstu gaisu, bet beigt ar aukstu. Efekta palielināšanai var izmantot arī tekstūras spreju, pūderi apjomam un matu laku, kā arī matu gofrētāju. Taču gofrēto daļu vēlams noslēpt!



Kas ir jāievēro, lai izaudzētu garus un skaistus matus?

Mati ir mūsu veselības spogulis. Neskatoties uz to, kādus matus daba mums ir devusi, tajos atspoguļosies mūsu dzīvesveids. Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs ir viens no skaistu, garu matu priekšnoteikumiem.

Vēl matu veselībai ir pieejami dažādi vitamīnu kompleksi. Tikpat svarīgi ir izvēlēties pareizos matu kopšanas līdzekļus, vadoties pēc matu un galvas ādas tipa, un vislabāk ir konsultēties ar speciālistu. Taču, lai mazliet vairāk paskubinātu matus augt, var veikt procedūras, kas stimulē to augšanu un samazina izkrišanu.



Ko ieteiksi plānu matu īpašniecēm?

Atrodiet savu īsto frizieri! Pareizi izvēlēts matu griezums un krāsojums var uzburt ilūziju par matu apjomu. Kā arī… aizmirstiet par taisniem matiem. Teksturizēti mati ir īstā izvēle.

Plāno matu īpašniecēm ir jādomā par lokām un viļņainiem matiem. Tikai, lūdzu, neaizmirstiet matus pirms lokošanas apstrādāt ar līdzekli, kas ir paredzēts matu aizsargāšanai no karstuma! Turklāt tādu, kura sastāvā nav alkohola, jo tas padara matus sausus un trauslus. Iesaku spreju no “CHI” “Iron guard 44” sērijas.



Kā cīnīties ar matu elektrizēšanos?

Izmantojiet mitrinošo matu krēmu, kas savaldīs matus, bet nepadarīs tos smagus vai netīrus. Palīdzēs arī matu suka no dabīga materiāla.



Ko ieteiktu spurainu matu īpašniecēm – kā tos kopt ikdienā?

Lai matu gali nešķeltos, papildus mitrinošiem un atjaunojošiem matu kopšanas līdzekļiem var lietot kādu serumu vai eļļu.

Pievērsiet uzmanību sastāvam un nepažēlojiet dažus eiro, lai iegādātos mazliet labāku līdzekli. Svarīgs aspekts eļļas izvēlē ir tās lietošanas funkcionalitāte. Proti, ja šim līdzeklim nav izsmidzināšanas funkcija, gadās izmantot pārāk daudz eļļas, un tad mati kļūst taukaini. Piemēram, “CHI” “Rose Hip Oil”, “Repair and Shine tonic” ir ļoti viegli ieklāt matos.

Mati mēdz spuroties arī tad, ja tos nepareizi ieveido, – līdzekļi, kas aizsargā no karstuma, ir jāieklāj mitros matos tieši pirms žāvēšanas. Žāvējot matus, ir svarīgi nevirzīt gaisa straumi pretēji matu augšanas virzienam. Jūsu mati, tāpat kā kaķis, ir jāglauda pa spalvai!



Kā gaumīgi apslēpt sirmos matus, ja ir pretenzijas pret to krāsošanu?

Šobrīd ir pieejami dažādi sausie šampūni un matu putas, kurām klāt ir pievienots krāsu pigments, kas sirmos matus nomaskēs. Var arī balināt matus šķipsnās, kas palīdzēs skaistāk pāriet no dabīgā matu toņa uz sirmajiem matiem. Šim mērķim ir radīta īpaša balināšanas tehnika – babylights (tiek izbalinātas smalkas šķipsniņas), kas rada maigu pāreju.



Matu krāsas bojā matus – mīts vai patiesība?

Šobrīd ir pieejamas dažādas saudzējošas, bezamonjaka matu krāsas, kas baro matus. Piekritīsiet taču, ka mati pēc krāsošanas izskatās daudz dzīvāki, spodrāki un veselāki! Ja nevēlaties krāsot matus, varat izmantot kādu no “CHI” “Ionic Color Illuminate” tonējošiem matu kondicionieriem. Dabīgus matus tas viegli ietonēs, bet jau krāsotiem – paspilgtinās krāsu!



Kas ir raksturīgākās kļūdas, izvēloties matu griezumu?

Pirms izvēlaties matu griezumu, sev ir jāuzdod leģendārais jautājums: kas es esmu? Ir svarīgi nodefinēt savus ieradumus un dzīvesstilu – vai esmu gatava no rīta mosties agrāk, lai ik dienu ieveidotu matus, vai darba laikā vēlos saņemt matus, vai es būšu pietiekami pacietīga, lai katru dienu darbotos ar fēnu u. tml.

Kādas matu kopšanas un veidošanas kļūdas visbiežāk pieļauj vīrieši?

Matu griezums ir jāizvēlas, ņemot vērā sejas formu, matu augšanas dīvainības un matu tekstūru. Vīriešiem, kuriem mati kļūst plānāki, nevajadzētu nēsāt garus vai pusgarus matus, bet labāk izvēlēties īsu griezumu. Turklāt katram matu griezumam ir vajadzīga piemērota ieveidošana.

Piemēram, Pompadour matu griezums, kas šobrīd ir popularitātes viļņa pašā augšgalā, pieprasa, lai pēc matu mazgāšanas to ieveidotu gan ar fēnu, gan ar kādu matu ieveidošanas līdzekli. Vīrieši mēdz atteikties no matu ieveidošanas līdzekļiem, jo iepriekš bijusi slikta pieredze.

Lai vīrieši vieglāk saprastu, kādēļ mati ir jāieveido, centīšos to izskaidrot ar alegorisku piemēru: ja automobilis ir paredzēts, lai tas darbotos ar benzīnu, dīzeļdegvielas uzpilde sabojās šo auto, un, lai gan tas ir lielisks, tikko no salona izbraucis automobilis, tas vairs nedarbosies.

Tieši tāpat ir ar matu griezumiem un to veidošanu un kopšanu. Vīriešiem, kuriem matu veidošana sagādā problēmas, talkā var nākt fēns “Esquire Grooming Brush”, kurā ir iestrādāta suka un infrasarkanā lampa, kas parūpēsies kā par matu veselību, veicot galvas masāžu, tā arī par sakārtojumu.

Kā pareizi kopt bārdu?

Skaistas bārdas pamatā ir pareizas bārdas formas izvēle, kuru vislabāk ir uzticēt bārdzinim. Lai bārda saglabātu skaistu un koptu izskatu, tai jāvelta īpašas rūpes. Bārdu īpašnieki bieži vien neiedomājas, ka to nevajadzētu mazgāt ar ziepēm vai dušas želeju.

Tā vietā ir jāizvēlas šampūns un kondicionieris plus bārdas eļļa. Tā var būt gan profesionālā kosmētika, gan arī argana, avokado, mandeļu, aprikožu kauliņu, kokosa vai ājurvēdas eļļa. Otrs noslēpums ir regulāra bārdas ķemmēšana ar koka ķemmi. Šo procedūru lieliski papildinās sejas ādas skrubis, maska. Tā atbrīvos no atmirušās ādas un izkritušajiem matiņiem. Skrubi katrs pats var pagatavot mājās!

Kristapa Slaktera-Zvejsalnieka recepte skrubja pagatavošanai!

Nepieciešams:

2 tējkarotes kafijas biezumu

0,5 tējkarotes olīveļļas

Nedaudz sāls

Uzklājiet to uz ādas zem bārdas un ierīvējiet. Pēc tam kārtīgi izskalojiet!

Ja ir palicis vēl kāds būtisks un neatbildēts jautājums, tad izstādē “Baltic Beauty 2017” Kristapu Slakteri-Zvejsalnieku varēs satikt “Farouk” ekspozīcijā.

Satiec savu meistaru izstādē “Baltic Beauty”!

Trešajā izstādes dienā, 5. novembrī, no plkst. 11.00 līdz 19.00 “Baltic Beauty 2017” hallē “Matu skaistuma pasaule” darbosies Baltijā lielākā pop-up frizētava! Ikviens izstādes apmeklētājs varēs iegūt kārotās pārvērtības pie viena no 50 friziermākslas meistariem. Vai tas būtu jauns matu griezums, krāsošana, matu laminēšana vai ilgviļņi – Latvijas un arī ārzemju frizieri izpildīs tavas vēlmes. Vizīti varēs pieteikt tajā pašā izstādes dienā turpat Ķīpsalā pie “Baltic Beauty” pop-up frizētavas administratores.

Vairāk par izstādi “Baltic Beauty 2017”: www.bt1.lv/bb

Sekojiet aktualitātēm arī sociālajā tīklā: www.facebook.com/Izstāde-Baltic-Beauty

Izstādi “Baltic Beauty” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 un “Skaistums matu kosmētika” sadarbībā ar Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju – CIDESCO sekciju Latvijā, Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju, OMC Latvijas komiteju, Latvijas Stilistu asociāciju, Nagu skaistumkopšanas amatu apvienību, Latvijas Spa & Wellness federāciju un Latvijas Ārstu biedrību, Baltijas Imidža speciālistu asociāciju, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociāciju, SIA “Pigmalions”.

Darbalaiks:

3. novembris 11.00–20.00

4. novembris 11.00–20.00

5. novembris 11.00–19.00

Biļešu cenas:

Pieaugušajiem – 6 EUR

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – ieeja bez maksas!

Pensionāriem, skolēniem, invalīdiem – 3,50 EUR



Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar BT1