Aristocrat Kids (Latvija)

Kolekcijā “Tale of Gelato” Aristocrat Kids apvieno piesātinātus augļu sorbeta un krēmīga saldējuma toņus, mirdzošus fliterus un ar rokām izšūtus audumus, samta detaļas un atzītā mežģīņu ražotāja Sophie Halett radītās mežģīnes. Kolekciju papildina ar rokām darināti aksesuāri un apavi, Itālijā radīta smalku salmu pinuma cepures, kuras rotā rūpīgi ar rokām darināti mastikas ziedi un dabīgas strausa spalvas.

48 Foto Augļu sorbeta un krēmīga saldējuma toņi: "Aristocrat kids" jaunā kolekcija Rīgas modes nedēļā +44

Paade Mode (Latvija)

Paade Mode ss18 kolekciju „Ceļojuma piezīmes” raksturo silto gadalaiku krāsu toņi, kas saskatāmi izteiksmīgos audumu rakstos un tekstūrās, vienlaicīgi papildinot apģērbu līniju ar dažādu nokrāsu baltiem akcentiem vai foniem. Zemes toņi kombinēti ar košām un metāliskām krāsām. Liberty audumi, portugāļu kokvilna, franču žakards, izsmalcināts lins, šifons un itāļu mežģīnes apvienotas ar neierastā tehnikā austu džinsu. Kolekciju „Ceļojuma piezīmes” vēl īpašāku padara mākslinieces Brigitas Strodas darinātās unikālās galvas rotas.

TALENTED (Latvija)

Zīmola TALENTED dizainere Indra Komarova jaunajā kolekcijā apcer Latvijas un latviešu dabu, rāmā un ekspresīvā nevienlīdzīgo proporciju. Uzdodot jautājumus par kultūru sajaukšanās un neskaitāmo ietekmju potenciālo iznākumu, kolekcijai ir radīta apdruka, kombinējot Latvijas augus un putnus, kas rada asociācijas ar košajām havajiešu kreklu apdrukām, savukārt mierīgajā krāsu gammā ir iekļauti arī koši magoņsarkani akcenti.

THIS IS A LIMITED EDITION (Lielbritānija)

Rotaļīgs, dinamisks, pašapzinīgs, drosmīgs – raksturo to, kā vēlies, This is A Limited Edition piemīt kaut kas no tā visa. Esot konstantā saiknē ar laikmetīgās popkultūras tendencēm, This is A Limited Edition reprezentē krāsu, uzdrīkstēšanās un radīšanas prieku, piedāvājot pielāgojamus ierobežotas tirāžas tekstilizstrādājumus un dzīves stila aksesuārus, kas veidoti tā, lai apliecinātu cilvēka personību un vitalitāti. Šogad ļoti īpašā sadarbībā ar itāļu ilustratoru un grafisko dizaineru Džulio Rossi (Giulio Rossi) tiek gatavots šovs, kurā valdīs nepieradināta jutekliskuma, eksplozīvu motīvu un pirmatnējas mistērijas kombinācija. Būdams pasaules mērogā atzīts mākslinieks, kura darbi tikuši izstādīti arī Madonnas kūrētajā projektā Art for Freedom, Dž. Rossi savā daiļradē apvieno māksliniecisku kaislību un izcilas tehniskās spējas, lai uzburtu mākslas darbus, kuros tiek svinēta sievišķība, bezbailība un oriģinalitāte. Jebkurš darbs Džulio Rossi portfolio jau ir uzskatāms par ikonas cienīgu veikumu.

42 Foto Rotaļīgā un dinamiskā britu zīmola "This is a limited edition" skate Rīgas modes nedēļā +38

Nóló (Latvija)

Nākamajam pavasarim Nóló piedāvā viegli kombinējamu un valkājamu apģērbu, brīvus daudzslāņu siluetus, kā arī drapējumus un dekonstrukcijas elementus. Pamatā ir dabīgi, vasarai piemēroti augstas kvalitātes audumi: kokvilna, viskoze, zīds un lins. Krāsu gammā dominē vasarīgi pasteļtoņi. Par kolekcijas galveno elementu ir kļuvušas “ēdamās” apdrukas. Nóló skate pirmo reizi zīmola vēsturē tiks organizēta kopā ar sadarbības partneri – pasaulslaveno restorānu ķēdi McDonalds.