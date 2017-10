33 dziedinošas atziņas, ja esi piedzīvojis sāpīgu šķiršanos

Padomā par šīm 33 atziņām, kuras apkopojuši attiecību speciālisti lapā Hufftingtonpost.com



1. Mīlēt cilvēku, viņš “izšķīstot” un pilnībā saplūstot ar otru, ir milzīga attiecību kļūda



2. Iespējams, ka attiecību neizdošanās iemesls tomēr ir tevī pašā



3. Šķirties vajag pirms esat sākuši viens otru neieredzēt



4. Nevajag šķērsot tiltu vienam, ja otrs nav atnācis tev pretī vismaz līdz tilta vidum



5. Lai cik ļoti tu mīlētu otru, tavas mīlestības uz abiem nepietiks



6. Lai būtu attiecības, vajag divus, bet lai izšķirtos – pietiek ar vienu



7. Mainīties un laboties vari tikai tu pats



8. Neviens nav atbildīgs par to, kā jūties, izņemot tevi pašu



9. Agrāk vai vēlāk, bet kāds tevi atkal iemīlēs



10. Lai būtu laimīgs, ne vienmēr ir jābūt attiecībām



11. Nav otras puses. Attiecības vienmēr ir abu iesaistīto darbs



12. Pat pats tuvākais cilvēks nav atbildīgs par to, lai tu būtu laimīgs



13. Tu vari mīlēt arī no attāluma, pat ja neesat kopā



14. Neviens nevar garantēt, ka dzīvē vairs nekad nesāpēs. Sāpes ir daļa no mīlestības stāsta



15. Netērē laiku cilvēkam, kam tu neesi pirmajā vietā



16. Atceries, ka ikviens ir pelnījis būt kas vairāk par rezerves variantu



17. Tev nevienu nav jāpārliecina, ka esi mīlestības vērts



18. Neidealizē cilvēkus



19. Pat ja šobrīd tev liekas, ka tas, kurš tevi ir pametis, paņēmis līdzi visu tavu pasauli, tā nav. Tu spēsi dzīvot tālāk.



20. Iemācies būt laimīgs, kamēr esi viens. Tikai pēc tam meklē mīlestību



21. Tu izdziedināsies. Neviens nezina, cik laika tas paņems, bet tas noteikti notiks. Tā vienmēr notiek.



22. Aiziet no cilvēka, kuru nemīli, pat ja viņam tas sāp, ir labākais, ko vari izdarīt. Tas ir labāk nekā palikt kopā un mocīties abiem.



23. Neignorē sajūtas, ja liekas, ka otram neesi svarīgs. Paļaujies uz savu intuīciju.



24. Ja tu kādam esi salauzis sirdi, tas nenozīmē, ka esi slikts cilvēks.



25. Tu nekad neiepazīsi cilvēku, pirms neizšķirsies ar viņu. Spēcīgās emocijas vislabāk parāda, uz ko viņš ir spējīgs.



26. Necenties uzturēt draudzīgas attiecības ar bijušajiem mīļotajiem. Parasti tas nozīmē, ka vienam sāpēs.



27. Neviens nav vainīgs – ne tu, ne partneris. Ja pāris šķirās, vainīgi ir ABI. Vienmēr!



28. Aizej vienu reizi. Netaisi pauzes. Nemēģini mīkstināt lēmuma sekas. Vienkārši aizej. Tas ir sarežģīti, bet godīgi pret otru.



29. Neziedo savu laimi cita laimes dēļ. Laime un mīlestība ir vienīgās lietas, par kurām jācīnās pašam un līdz pēdējam.



30. Tev nevar būt veselīgu un laimīgu attiecību, ja nemīli pats sevi.



31. Tu nevari kontrolēt citu cilvēku jūtas, lēmumu un reakcijas, tāpēc tu neesai atbildīgs par otra cilvēka rīcību pēc šķiršanās.



32. Šķiršanās var būt arī mierīga un nākt par labu abiem, bet esi gatavs, ka tevi “demonizēs”, stāstīs, ka esi sliktākais cilvēks uz planētas. Esi gatavs, ka tevi vainos, un ka kopīgie draugi var arī no tevis novērsties.



33. Pat visbrīnišķīgākajās attiecībās nenovērsies un neaizmirsti savus draugus. Tie būs cilvēki, kas būs tev līdzās, ja viss izjuks.

