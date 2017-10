Stils. Populāri ļaudis nēsā T kreklus ar slavenību attēliem

Dots devējam

Kad jaunais aktieris Džeidens Smits tika pieķerts jūsmojam par repera Drake uzstāšanos 2013. gada MTV Mūzikas balvu pasniegšanā, pateicībā mūziķis iHeart Radio mūzikas festivālā uzvilka kreklu ar aktiera fotogrāfiju.

Džeidens Smits. (Foto: Vida Press)

Veca mīla nerūs

Aptuveni gadu pēc atzīšanās mīlestībā dziedātājai Riannai mūziķis Drake ar modes palīdzību kādreizējai draudzenei atgādinājis par savām (nerimstošajām?) jūtām. Ar Riannu attēlojošām zeķītēm no Riannas un Stance sadarbības projekta.

Drake. (Foto: Vida Press)

Divas stila ikonas

Mūziķei Riannai visšikākajā veidā ir izdevies parādīt cieņu princesei Diānai. Sens princeses attēls komplektā ar mežonīgi augstiem, luksusa modes zīmola Manolo Blahnik džinsa apaviem. Tieši modes mērķī!

Rianna. (Foto: Vida Press)

Valentīndienas vēstule

Valentīndienas vēstījums mīļotajam ir modeles Džidži Hadidas T krekls ar mūziķa Zeina Malika attēlu.

Foto: Vida Press

Daudz laimes

Modeles Džidži Hadidas 21. dzimšanas dienas apsveikuma kartītes vietā viņas jaunākā māsa Bella Instagram pozēja peldkostīmā ar māsas vārdu un parakstu: „Nr. 1 fane”.

Bella Hadida. (Foto: Vida Press)

Kolēģes atbalstam

Deviņdesmito gadu supermodele Klaudija Šīfere ir sagrāvusi stereotipus par modeļu naidīgajām attiecībām. Un par godu Naomi Kempbelas 25 gadu ilgajai karjerai valkā T kreklu ar kolēģes foto.

Foto: Vida Press

Tūrē

Pēc Glāstonberijas mūzikas festivāla draudzenes un modeles Kara Delaviņja un Kendala Dženere bija tērpušās identiskos kreklos ar uzrakstu „CaKe Tour”. CaKe, protams, simbolizē abu vārdu pirmos burtus – Cara un Kendall.

Foto: Vida Press

Karaliene karalienei

Uz Burberry modes skati mūziķe Rita Ora ieradās, uzcirtusies T kreklā ar modeles attēlu un frāzi „Karaliene Delaviņja”. Kā nekā šajā skatē arī karalienei bija jādefilē.

Foto: Vida Press

Fanu klubs

Skaidri un gaiši savu mīlestību pret soula dziedātāju Stīviju Vonderu ir parādījusi mūziķe Bejonse. Ar T kreklu no viņa 80. gada mūzikas albuma Hotter than July.

Rianna. (Foto: Vida Press)

Lai neaizmirstu

Kannu kinofestivālā franču aktrise Mariona Kotilarda ar vārdiem „Nekad neaizmirsti” atgādinājusi par nesen mirušajām 80. gadu mūzikas leģendām – Džordžu Maiklu, Prinsu, Deividu Boviju un Maiklu Džeksonu.

Foto: Vida Press

Nostalģija

Aktrise Džesika Častēna kādreiz ir bijusi grupas New Kids on the Block fane. Un, kā izrādās, arī tagad.

Foto: Vida Press

Pārkāpēja

Aktrise, mūziķa Fila Kolinsa meita Lilija Kolinsa ar dziedātāja Džastina Bībera T kreklu ir pārkāpusi galveno mūzikas modes noteikumu – nevilkt koncerta kreklus uz koncertu.

Lilija Kolinsa ar pavadoni. (Foto: Vida Press)