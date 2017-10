Lai gan supermodeļu smalkais augums ir ģenētiskas veiksmes rezultāts, lai to saglabātu un uzturētu, arī viņām tajā ir jāiegulda darbs, laiks un enerģija. (Attēlā: supermodele Heidija Kluma). (Foto: Vida Press)

Lai gan supermodeļu smalkais augums ir ģenētiskas veiksmes rezultāts, lai to saglabātu un uzturētu, arī viņām tajā ir jāiegulda darbs, laiks un enerģija. Mūsu apskatā – pasaules slavenāko modeļu uztura plāni.

Ar divdesmitgadnieces augumu

Modele Karolīna Mērfija (43) tic, ka Alkaline diēta ir skaista auguma noslēpums. Uzturs, kurš ķermeņa pH līmeņa līdzsvarošanas dēļ ierobežo tā sauktos skābos pārtikas produktus, nozīmē lietot augļus, dārzeņus, riekstus un pākšaugus un ierobežot gaļas, zivs, piena produktu, olu, graudu un alkohola patēriņu.



Lai gan kritiķi norāda, ka jebkurš pH līdzsvarošanas efekts nav ilgstošs, akcents uz dārzeļiem, augļiem un zemu tauku procentu saturošiem proteīna avotiem ir veselīga uztura pamats. Bez tā Karolīna lieto Alkaline ūdeni, nodarbojas ar transcendentālo meditāciju un fitnesu ar baleta elementiem.

Karolīna Mērfija. (Foto: Vida Press)

Visu nosaka asinsgrupa

Dr. Dž. D’Armano diētas sistēma, ko ievēro modele Miranda Kerra (34), balstās uz četriem asinsgrupu tipiem un liek pievērsties lielākoties veģetārai diētai un atteikties no kukurūzas, kviešu un pupiņu lietošanas. Lai gan pētījumi neapstiprina asinsgrupu un programmas plāna kopsakarības, tās sekotājiem ir izdevies pazemināt kermeņa masas indeksu, vidukļa apkārtmēru, asinsspiedienu, holesterīnu un insulīnu.

„Fokusējos uz to, lai ķermenim nepietrūkst veselīgu uzturvielu, – sev neko neaizliedzu, ēdu visu, bet kontrolēju. Tad nav jāskaita kalorijas un reizi pa reizei var atļauties arī neveselīgus našķus. Man garšo lasis, avokado, olas, zaļās sulas un kā garšviela – citrons,” skaidro modele.

Miranda Kerra. (Foto: Vida Press)

Vegāne

Austrāliešu eņģelis, modele Bridžita Malkolma (25) atsakās no visiem produktiem, kas ir iegūti no dzīvniekiem. Tā ir vegānu diēta, kuras pamats ir augļi, dārzeņi un šķiedrvielas. „Kad kļuvu par vegāni, no daudziem dzirdēju, ka mana seja gluži vai staro,” vegānisku uzturu reklamē PETA 2015. gada Austrālijas Seksīgākās veģetārietes apbalvojumu ieguvusī modele.

Bridžeta Malkolma. (Foto: Vida Press)

Sulu kūres

Deviņdesmito gadu supermodele Naomi Kempbela (47) uzskata, ka tieši viņas ēdienkarte ir plaša un daudzpusīga. Zāļu tējas, salāti, zivis, steiks un auksti dāzeņu kokteiļi. „Neticu badošanās kūrēm. Nekad neesmu to darījusi un negrasos,” ir uzsvērusi Kembela. Bet viņa ticot sulu kūrēm, kuru ievērošanas laikā kļūstot aktīvāka, enerģiskāka un sportiskāka.

Naomi Kempbela. (Foto: Vida Press)

Proteīna diēta

Modele Keita Aptone (25) dienu sāk ar olu omleti un zaļo tēju, pusdienās ēd kvinoju ar grilētu vistu un dārzeņiem, bet vakariņās – japāņu sašimi vai lapu salātus ar gilētu lasi. Kā uzkoda – proteīna batoniņi un desmit rieksti. Tātad – proteīns katrā ēdienreizē un ierobežots cukura un pusfabrikātu daudzums.

Keita Aptone. (Foto: Vida Press)

Vitamīnu bumba

„Ēdu, kad vien vēlos, bet ēdienam ir jābūt veselīgam – vitamīnus, proteīnu, ogļhidrātus, labos taukus saturošam,” ir modeles Kendisas Svanepoelas (28) uztura mantra. Brokastīs tā ir kafija un proteīna kokteilis, olas, bekons un kruasāns, pusdienās cālis vai kvinojas salāti ar steiku, vakariņās zivs ar dārzeņiem. Kendisa uzskata: jo labāks uzturs, jo retāk prasās slikto. Viņai tie ir šokolāde un cepumi. Un arī tad – tikai viens gabaliņš.

Kendisa Svanepoela. (Foto: Vida Press)

Porciju kontrole

Puertorikāņu izcelsmes modele Džoanna Smolsa (29) par savas diētas metodi ir izvēlējusies porciju kontroli: „Treneris Marks Gardons centās mani piespiest rakstīt ikdienas uztura plānu. Tā kā jutos vainīga par picu un pankūkām pusdienās, tā arī nekad to neuzrakstīju. Bet tas, ko no viņa iemācījos, ir porciju kontrole. Apstāties, kad ir iestājusies sāta sajūta. Ar kaut ko ir jāsāk... maziem bērnu solīšiem.”

Džoanna Smolsa. (Foto: Vida Press)

Proteīns un vēlreiz proteīns

Kad tuvojas Victoria’s Secret modes skates, modele Marta Hanta (28) ēdot vairāk nekā ierasts, bet kontrolē, lai katrā ēdienreizē būtu proteīnu saturoši produkti. Brokastīs grieķu jogurts vai olas, pusdienās suši, vakariņās lasis vai gaļa kopā ar dārzeņiem. Bet našķis ir zemesriekstu sviests, kura kalorijas nodrošina ar enerģiju treniņos, kas pirms skatēm ir pat piecas reizes nedēļā.

Marta Hanta. (Foto: Vida Press)

Diētas cita ideja

Krisija Teigena (31) ar sociālā tīkla Twitter konta starpniecību ir centusies paskaidrot savu uztura filozofiju, kurā termini tīrs ēdiens un viegls ēdiens esot badošanās pamatprincipi. „Smagie un dekadentie pārtikas produkti eksistē tāpēc, ka esam pelnījuši baudīt dzīvi. Jā, man patīk ideja par sātīgu un garšīgu proteīnu, krāsainajiem ogļhidrātiem un vēl vairāk – kartupeļu čipsiem,” bijusi atklāta Krisija. Bet tikai to, kā iepakojumu nerotā 1000 sastāvdaļas ar neizrunājamiem nosaukumiem.

Krisija Teigena. (Foto: Vida Press)

Nemēģināt!

2011. gadā Victoria’s Secret modele Adriana Lima (36) atklāja, cik drastiski gatavojas modes skatēm, un vienlaikus lūdza citus to neatkārtot. Nesportot divas reizes dienā, nepārtikt tikai no proteīna kokteiļiem, bet 12 stundas pirms skates – nekaltēties ar šķidruma neuzņemšanu.

Adriana Lima. (Foto: Vida Press)

Pie velna diētas!

Lielo izmēru modelei un ķermeņa pozitīvisma aktīvistei Tesai Holidejai (32) diētas ir svešvārds: „Pieminot manus sasniegumus, cilvēki atzīmē, cik tas ir neveselīgi. Tā nav! Zinu, ka esmu resna, bet galvenais ir būt pašai, sevi mīlēt un nemocīt!”

Tesa Holideja. (Foto: Vida Press)

Dārzeņi un gaļa

Modele un miljardiere Žizele Bundhena (37) un viņas vīrs amerikāņu futbolists Toms Breidijs ievēro uztura plānu, kas sastāv no 80 % dārzeņu. Atļauti ir pilngraudu izstrādājumi – prosa, kvinoja un pupiņas, bet no proteīna avotiem – liesa gaļa, steiks, pīle un brīvā dabā auguši laši. Bet aizliegts baltais cukurs, baltie milti, jonizēts sāls, kofeīns, sēnes, nakteņu dzimtas dārzeņi (tomāti, paprika, baklažāni, kartupeļi u. c.) un augļi. Stingrā režīma ievērošanai, protams, ir nepieciešama disciplīna un personīgais šefpavārs. Viņu gadījumā – Alens Kempbels.

Žizele Bundhena. (Foto: Vida Press)

Kūku mērenība

Sofija Tvīda Simonsa (25), kas skaitās modele „pa vidu” – starp plus izmēru un ierasto kalsno nulles izmēru –, apgalvo: „Nekad stulbās diētas neesmu ievērojusi. Ja man garšo kūkas, ēdīšu kūkas. Galvenais ir mērenība.” Un sporta zāli nevajagot izmantot kā ēšanas soda inkvizīciju: „Nevaru sevi padarīt tievāku vai skaistāku, bet varu būt lielāka un pašpārliecinātāka personība!”