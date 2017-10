4 noderīgi triki, kurus nezināji par paštonējošo krēmu

Sagatavo ādu krēma uzklāšanai

24 stundas pirms paštonējošā krēma uzklāšanas uz ādas, noskrubē visu ķermeni. Pēc dušas un skūšanās viss ķermenis ir jāmitrina ar eļļu nesaturošu losjonu. Noteikti pievērs uzmanību zonām, kas parasti ir sausākās, piemēram, ceļiem un elkoņiem, šīs zonas var uzsūkt visvairāk pigmenta. Arī poras mēdz uzsūkt daudz pigmenta, līdz ar to, pirms paštonējošā krēma uzklāšanas, sejas ādu var apstrādāt ar ledus gabaliņu, kas palīdz aizsargāt poras no nosprostošanās ar paštonējošo krēmu.

Iepriekš veic testu uz ādas

Dienu pirms paštonējošā krēma uzklāšanas, uz ādas ir ieteicams veikt testu, lai redzētu kā krēms reaģēs ar ķermeņa ādu. Daudzas sievietes nezina, ka dažkārt pat medikamenti un menstruālais cikls var ietekmēt krāsas intensitāti uz ādas. Ja tomēr neizdodas iegūt vēlamo ādas toni un ādai ir radies, piemēram, tumšs bronzas tonis ar pleķiem, uzklāj uz tās bērnu ķermeņa eļļu un atstājiet to apmēram 10 minūtes, pēc tam nomazgā to karstā dušā. Tas izlīdzinās ādas toni un padarīs to gaišāku.

Labākā tehnika uzklāšanai

Pirmais un vienīgais noteikums, lai iegūtu nevainojamu iedeguma toni, ir to sākt uzklāt no kājām un tad virzīties uz augšu. Tas palīdzēs ādai izskatīties tā, it kā iedegums būtu veidojies dabiski. Paštonējošo krēmu uz ķermeņa klāj ar apļveida kustībām, apmēram tējas karotes daudzumu vienā uzklāšanas piegājienā. Lai izvairītos no pleķiem, kas varētu veidoties krēma uzklāšanas procesā noliecoties, sāciet no potītēm un virzieties uz pleciem. Kad krēms jāuzklāj uz sejas, visvairāk to nepieciešams klāt tajā vietā, kura dabiski āda visātrāk iedeg.

Neļauj krēmam uzkrāties ādas krociņās

Lai paātrinātu žūšanas procesu, izmanto matu fēna aukstā gaisa pūšanas funkciju. Pēc tam, kad paštonējošais krēms ir nožuvis, uzklāj bērnu pūderi padusēs, uz elkoņiem un ceļiem, lai pastiprinātu produkta noturību šajās zonās un neļautu krēmam uzkrāties ādas krociņās. Lai paildzinātu iedeguma noturību, lieto maigus un mitrinošus ādas kopšanas līdzekļus.