Nagi atklāj raksturu. Kāda ir tava nagu forma un personība?

Kvadrātveida forma

Glīti un praktiski. Forma labi piemērota gariem pirkstiem, jo vizuāli tos saīsina. Šī forma ir pateicīga nagu dizainam, gēla un akrila nagiem, jo ir liels naga laukums. Naga sānu malas ir paralēlas, stūri – 90 grādu leņķī. Kvadrātveida nagi ir piemēroti mērķtiecīgiem un pozitīviem cilvēkiem, tā paspilgtina enerģiskas sievietes tēlu, bet gari šādas formas nagi norāda uz personas ekstravaganci un neprognozējamību. Un tomēr – kvadrātveida nagu formas īpašnieces mīl lietu kārtību, un prāts viņām valda pār jūtām. Viņas ir disciplinētas un tendētas uz panākumiem, tādēļ līderu tipa sievietes bieži izvēlas tieši šādus nagus.

Puskvadrāta ovālā forma

Apvienota kvadrātveida un ovālā forma. Šādas formas nagi ir ar precīziem stūriem, taču noapaļotu naga galu, kas nedaudz atgādina smaidiņu. Ideāla forma īsiem un vidēja garuma nagiem, nav ieteicama platu nagu īpašniecēm. Šādu nagu formu izvēlas sievišķīgas, taču arī praktiskas būtnes.

Ovāla forma

Klasika. Ovālas formas nagi piemēroti gariem un vidēja garuma nagiem. Pamatnoteikums – naga malai spoguļattēlā jāatbilst kutikulas izliekumam. Ovālu nagu īpašnieces ir sentimentālas un sapņainas būtnes, necieš rupjību un tic ideāliem.

Mandeļu forma

Arī klasiska, taču grūti izveidojama. Nags ir bez stūriem, ovāls ir kā līgana līnija, kas atgādina mandeļu riekstu formu. Šāda forma ir piemērota jebkādam manikīram un nagu lakas krāsai, tā ir ļoti sievišķīga, tādēļ arī izplatīta. Vislabāk mandeļveida formas nagi piestāvēs gariem nagiem, taču lai nagu pasargātu no lūšanas, ieteicams to noklāt ar gēlu vai akrilu.

Stylet forma

Šādu nagu formu, kas atgādina dunci, daudzi uzskata par izgājušu no modes, taču tā ik pa laikam tomēr atgriežās modē, jo lieliski akcentē rokas līnijas, vienmēr piesaista uzmanību un maskē nepilnības. Šīs formas agresīvo dabu var mazināt ar interesantu dizainu. Galvenā atšķirība no citām –viens izteikti ass, nenoapaļots naga stūris. Šādi nagi rotā brīvību mīlošu, radošu un netradicionāli domājošu personību pirkstus. Tādi ir mūziķiem, māksliniekiem, tērpu dizaineriem, skulptoriem un citiem mākslas pārstāvjiem. Kaislība, vieglā iespaidojamība un ievainojamība, šādiem cilvēkiem neapzināti liek izvēlēties šādu nagu formu, lai atklāti demonstrētu, ka labākā aizsardzības forma ir uzbrukums! Sievietes ar šādiem nagiem parasti ir ļoti augstās domās par sevi.



Citas nagu formas, kas izveidojušās no 5 pamatformām: pipe, edge, maigais kvadrāts, slīpais kvadrāts, monro, manifa, bridžita, slīpētais stylet, blade.



