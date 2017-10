Samta apavi: kā tos kopt, lai allaž izskatītos kā jauni

Kas tev būs vajadzīgs?

Mīksto mēbeļu kopšanas līdzeklis, kas aizsargā no netīrumiem un mitruma.

Ko darīt?

Smidzinot no droša attāluma, saudzīgi samitrini apavus. Samtu ir svarīgi vienmērīgi pārklāt ar kopšanas līdzekli, lai kādā vietā neizveidotos šķidruma traipi. Ņem vērā, ka šis līdzeklis nenodrošina materiālam vispārēju aizsardzību pret ūdeni, bet gan tikai aizsargā to no netīrumiem un sasmērēšanās.

Ja vēlies, lai apavi tiešām ilgi izskatītos kā jauni, izmanto mīkstu zobu suku – un ar to saudzīgi notīri jebkādus netīrumus.