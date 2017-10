Holivudas aktrise atklāj savu skaistuma triku. Lēti un vienkārši, vajag tikai zobu suku

Holivudas aktrise žurnāla “Cosmopolitan” britu izdevumam atklāj savus skaistuma noslēpumus, un viens no tiem ir diezgan pārsteidzošs. “Kad uz sejas klāju šķidro pūderi, es lietoju uzacu birstīti, lai izsukātu sīkos matiņus līdz matu augšanas līnijai. Uz tiem bieži vien nokļūst pūderis. Esmu gaišmate ar iedegušu ādu un, ja kārtīgi neuzklātu pūderi gar matu augšanas līniju, es izskatītos ļoti nekārtīgi,” stāsta Robija.

Tev nav uzacu birstītes, ar ko savaldīt matiņus? Nav liela bēda. Margo pieredze liecina, ka te lieliski noder arī tīra zobu suka. Protams, pēc tam šo suku zobu pucēšanai vairs neizmantojam.

Foto: Shutterstock

Starp citu, zobu suka var noderēt ne tikai zobu tīrīšanai un pūdera uzklāšanai gar matu augšanas līniju. Tāpat to var lietot arī lūpu skrubēšanai, lai atbrīvotu to no nedzīvajām ādas daļiņām. Šim nolūkam ieteicams lietot mīksto zobu suku, kā arī pirms un pēc skrubēšanas tās ieziest ar lūpu balzamu. Pats galvenais – masāžai jābūt vieglai. Higiēnas apsvērumu dēļ arī šim nolūkam ieteicams lietot jaunu zobu suku.