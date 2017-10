Rīgas modes nedēļas laikā notiks starptautisks apakšveļas nozares forums

Jau trešo gadu pēc kārtas no 25. līdz 26.oktobrim Latvijā pulcēsies apakšveļas nozares profesionāļi – ražotāji, iepircēji un mediju pārstāvji – no Eiropas un Krievijas, lai piedalītos forumā, uzzinātu nozares aktualitātes un jaunākās tendences, dibinātu kontaktus ar Latvijas ražotājiem kontaktbiržā un iepazītos ar Latvijas apakšveļas zīmolu jaunākajām kolekcijām modes skatē.

Foruma mērķis ir pievērst starptautisku apakšveļas nozares profesionāļu uzmanību Latvijas apakšveļas ražotājiem, jo pie mums vēsturiski ir izveidojies pilnvērtīgs šīs nozares klasteris, kas ir konkurētspējīgs pasaules mērogā un piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu starptautiskajā tirgū – no furnitūras un audumu ražošanas līdz apakšveļas kolekciju dizaina izstrādei un ražošanai, līdz ar to šai nozarei ir viens no lielākajām potenciāliem Latvijas rūpniecības sektorā.

Foruma programma paredz Latvijas apakšveļas ražotāju kolekciju prezentācijas, lekcijas un diskusijas par tendencēm un aktualitātēm tirgū. Vietējiem un ārvalstu ražotājiem būs iespēja dibināt jaunus kontaktus un nostiprināt esošos iepircēju kontaktbiržā.

Trešais starptautiskais apakšveļas forums dos iespēju vietējiem nozares uzņēmumiem prezentēt sevi starptautiskajā tirgū, bet uzaicinātajiem speciālistiem un iepircējiem no ārzemēm – uzzināt par augstvērtīgiem zīmoliem un apakšveļas ražošanas iespējām vienā no lielākajiem apakšveļas ražotāju klasteriem Eiropā. Foruma modes skatē savas jaunākās kolekcijas demonstrēs 12 Latvijas apakšveļas zīmoli – Lauma Lingerie, Rosme, V.O.V.A, Grācija-RIM, Stefi L, Nikol Djumon, V.I.P.A, Regina N, Flash You and Me, Glora, Orhideja un Effect. Kopumā forumā piedalīsies vismaz 30 Latvijas apakšveļas ražotāji un vairāk kā 60 ārvalstu iepircēju no tādām valstīm, kā Lielbritānija, Vācija, Francija, Itālija, Krievija, Ukraina, Polija, Azerbaidžāna, Igaunija, Somija un ASV.

«Tā kā pērn Rīgas modes nedēļas laikā notikušais apakšveļas forums noritēja ļoti veiksmīgi, projekta galvenais rīkotājs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – ir pieņēmusi lēmumu turpināt sadarbību ar Baltijas modes federāciju. Jau otro gadu Rīgas modes nedēļas ietvaros prezentēsim vietējo zīmolu apakšveļas kolekcijas. Mēs esam ļoti gandarīti par iespēju šo forumu nu jau saukt par ikgadēju RIGA FASHION WEEK programmas sastāvdaļu, jo ticam, ka šis ietekmīgais projekts ir ļoti būtisks Latvijas tekstilrūpniecības attīstībai», stāsta Baltijas modes federācijas prezidente Jeļena Strahova.

Par foruma reklāmas kampaņas imidžu tika izvēlēts tēls no apakšveļas ražotāja Orhideja 2017.-2018. gada pavasara/vasaras kolekcijas. Ņemot vērā šī pasākuma starptautiskos mērogus, arī Lingerie Industry Forum in Latvia imidža kampaņas bilde ir veidota, sadarbojoties starptautiskiem profesionāļiem, piesaistot modeli no Krievijas – Svetlanu Koroļovu, kas savulaik ir ieguvusi tādus titulus kā “Miss Krievija 2002” un “Miss Eiropa 2002”. Fotogrāfija ir vietējā fotomākslinieka Arkādija Gluhina darbs, grimu veidoja Laura Brokāne, matu sakārtojumu – Diāna Borovik.