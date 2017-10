9 luksusa pulksteņi jeb - kādi faktori nosaka dārgā gala laikrāžu cenu

Jo retāks, jo dārgāks jeb - kādi faktori nosaka dārgā gala pulksteņu cenu?

Sarežģītība

Visi dārgie pulksteņi, izņemot ar dārgakmeņiem apbērtos dāmu laikrāžus, kas patiesībā vairāk iederas juvelierizstrādājumu kategorijā, ir mehāniskie. Tas nozīmē, ka pulksteni darbina komplicēts zobratiņu, sviriņu un atsperīšu mehānisms. Turklāt dārgajos pulksteņos ir iestrādāts arī kalendārs, kas mehānikas gadījumā ir ļoti sarežģīta padarīšana. Vienkāršoti izsakoties, par sekundēm atbild viens zobratiņš, par minūtēm – otrs, par stundām – trešais, par dienām – ceturtais, par mēnešiem – piektais, par gadiem – sestais, par garajiem gadiem – septītais utt. Un visai šai zobratu kompānijai jādarbojas ar apbrīnojamu precizitāti! Ne velti dārgākajos pulksteņos detaļu skaits pārsniedz tūkstoti.

Ekskluzivitāte

Jo mazākā skaitā izgatavoti konkrētā modeļa pulksteņi, jo dārgāki tie ir. Ideālā variantā pulkstenis vispār ir vienā eksemplārā, un tad tā cena jau var būt nudien astronomiska.

Materiāli

Kungu pulksteņus parasti ar dārgakmeņiem bagātīgi nerotā, taču reizēm pa kādam apdarē izmanto gan. Titāns, zelts, sudrabs, meteorīti, gabaliņš "Titānika" korpusa – visi šie izmantotie materiāli var celt pulksteņa cenu.

Deviņi dārgi pulksteņi

Foto: Publicitātes

Graff Diamonds Hallucination

55 miljoni dolāru

Visi pārējie mūsu saraksta pulksteņi ir īsti tehniskie meistardarbi, taču par šo gluži tā teikt nevar. Patiesībā nevienu pat neinteresē tā tehniskie parametri. Un Graff Diamonds arī nemaz nav nekāda pulksteņu kompānija, bet gan juvelieru firma. Hallucination vienīgais trumpis ir dārgakmeņi – pulkstenis ir klāts ar 110 karātiem izcilu dimantu, un aproce darināta no platīna. Tas tad arī viss, ko var pateikt par šo pulksteni.

Foto: Publicitātes

Breguet Marie – Antoinette Grande Complication

30 miljoni dolāru

Vēsturisks laikrādis – to kompānija Breguet 1782. gadā sāka meistarot Francijas karalienes Marijas Antuanetes vajadzībām. Taču karalienei savu pasūtījumu tā arī neiznāca ieraudzīt, jo tas tika darināts 40 gadus, bet pa vidu gadījās nelāgs misēklis – franču revolucionāri nogrieza Marijai Antuanetei galvu. Gatavo pulksteni neredzēja arī meistars, kurš sāka tā būvi, – Abrahams Luijs Bregē, jo darbu pabeidza viņa dēls četrus gadus pēc tēva nāves. 20. gadsimta beigās pulkstenis tika nozagts, un atgūt to izdevās tikai 2007. gadā.

Foto: Publicitātes

Patek Philippe Super Complication

24 miljoni dolāru

Šim kabatas pulkstenim ir diezgan gara vēsture. 1933. gadā to kompānijai Patek Philippe pasūtīja baņķieris Henrijs Greivss, un jau tad bija skaidrs, ka laikrādis būs unikāls un tiks izgatavots tikai vienā eksemplārā. Pulksteņmeistariem tā izgatavošana prasīja piecus gadus, un, pēc visa spriežot, pasūtītājs ar rezultātu bija apmierināts. Kolekcionāru rokās pulkstenis nonāca pagājušā gadsimta beigās. 1999. gadā kāds naudīgs vīrs to iegādājās par astronomisku summu tiem laikiem – 11 miljoniem dolāru. Pērn tas atkal mainīja īpašnieku, tikai nu jau maksāja gandrīz divreiz dārgāk.

Foto: Publicitātes

Vacheron Constantin 57260

8 miljoni dolāru

Šim kabatas pulkstenim pieder pasaulē sarežģītākā laikrāža tituls – tas ir izgatavots no 2800 detaļām. Pie pulksteņa tapšanas strādāja trīs meistari, un šis darbs viņiem prasīja vairāk nekā astoņus gadus. Tā ka viss ir godīgi – pa miljonam par katru gadu.

Foto: Publicitātes

Louis Moinet Meteoris

4,6 miljoni dolāru

Iespaidīgā izskata pulkstenim ir viena īpaša ekstra, kas to padara neatkārtojamu. Proti, tā apdarē izmantots gabaliņš no akmens, kas atvests no Mēness. Tas arī izskaidro pulksteņa kosmisko cenu. Izgatavoti tikai četri šādi pulksteņi.

Foto: Publicitātes

Patek Philippe Platinum World Time

4 miljoni dolāru

2002. gadā par četriem miljoniem dolāru izsolē pārdotais pulkstenis tolaik bija dārgākais pasaulē. Apdarē izmantots zelts un platīns, turklāt pulkstenis konstruēts tā, lai spētu savu valkātāju informēt par jebkuras laika joslas laiku. Elektroniskam laikrādim tas nebūtu nekas īpašs, taču atcerēsimies, ka te mums ir darīšana ar mehānisku ierīci, ko darbina tikai zobratiņi un atsperītes. Turklāt šī ierīce tapusi nevis vakar, bet 1939. gadā...

Foto: Publicitātes

Jaeger – LeCoultre Hybris Mechanica Grande Sonnerie

2,5 miljoni dolāru

Pulkstenis sastāv no 1406 detaļām, no kurām daļu var redzēt pa ciparnīcā iestrādāto lodziņu. Turklāt apaļās stundās tas var nospēlēt melodiju un imitēt Londonas Bigbena pulksteņa zvanīšanu. Ik pēc stundas ceturkšņa pulkstenis dod par sevi ziņu ar gonga skaņām. Protams, skaņu var arī atslēgt, taču kāda gan jēga? Jo tad neviens neredzēs, cik smalks tev pulkstenis..

Foto: Publicitātes

Patek Philippe Triple Complication

1,05 miljoni dolāru

Šā modeļa rokas pulkstenis jau pats par sevi nav nekāds lētais un maksā ap miljonu dolāru. Konkrētais laikrādis ir maķenīt dārgāks viena iemesla dēļ – tas piederējis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, ko apliecina attiecīgs sertifikāts. Pēc visa spriežot, Krievijas prezidentiem par algu žēloties būtu grēks... Pa kaut kādiem nezināmiem ceļiem Vladimira Vladimiroviča pulkstenis pirms mēneša bija nonācis izsolē, kur to iegādājās kāds anonīms pircējs.

Foto: Publicitātes

Hublot Black Caviar Bang

1 miljons dolāru

Miljonāru klubiņa jauno biedru iesācēju līmeņa pulkstenis, kura cena ir apaļš miljons dolāru. Par ko tik daudz? Par stilīgo dizainu, par melnajiem dimantiem un 18 karātu balto zeltu, kas izmantoti tā apdarē. Izskatās nenoliedzami interesanti un izskatīsies neslikti blakus kaviāra bļodai.