Zinātnieki izanalizēja datus par 48 000 sieviešu vecumā no 30 līdz 55 gadiem un 26 000 vīriešu vecumā no 40 līdz 75 gadiem. Dalībnieki aizpildīja anketas pētījuma sākumā un ik pēc četriem gadiem 12 gadu laikā. Brīvprātīgie fiksēja, cik bieži viņi noteiktus produktus ēduši iepriekšējā gada laikā, raksta The Daily Mail.

Pēc tam rezultātus salīdzināja ar trīs veselīgas ēšanas plāniem.

Pirmais plāns – veselīgas ēšanas alternatīvais indekss – ietver produktus, kas samazina hronisku slimību attīstības risku. Otrais – alternatīvā Vidusjūras diēta, kas ietver daudz dārzeņu, zivis un olīveļļu. Trešais – DASH diēta, kas izstrādāta hipertonijas profilaksei un ārstēšanai. Šī diēta iesaka lietot dārzeņus, augļus un piena produktus ar zemu tauku saturu. Zinātnieki novērtēja dalībnieku uztura atbilstības pakāpi iepriekšminētajiem plāniem.

Pētījums parādīja, ka, pateicoties ēdienkartes uzlabošanai par 20%, priekšlaicīgas nāves iespējamība samazinājās par 8–17 procentiem. Tas ir ekvivalents, kā vienu gaļas porciju dienā nomainot pret vienu riekstu sauju un vienu ēdamkaroti zemesriekstu eļļas.

Dalībnieki, kuru uzturs pētījuma laikā pasliktinājās, priekšlaikus nomira par 6–12% biežāk. Turklāt speciālisti noskaidroja, ka veselīgas ēšanas alternatīvais indekss un alternatīvā Vidusjūras diēta par 7–15 % samazināja nāves risku no insulta un sirds slimībām.