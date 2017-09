Blondās kārdinātājas. "Pludmales patruļas" daiļajai glābējai bijis ne mazumu līdzinieču

Viena no aizgājušās vasaras karstākajām filmām bija "Pludmales patruļa", un vienu no lomām tajā atveidoja arī oriģinālseriāla zvaigzne Pamela Andersone. Viņa pieder pie tām aktrisēm, kuras prātā palikušas, pateicoties blondajām cirtām un kārdinošajām auguma aprisēm, un kino vēsturē Pamelai bijis ne mazums līdzinieču.

Džīna Hārlova

Vienu no jutekliskākajām trīsdesmito gadu ekrāna dīvām Džīnu Hārlovu (1911–1937) skatītāji iemīlēja, pateicoties kārdinošajai figūrai, asprātīgajam humoram un platīnblondajiem matiem. Šīs īpašības viņu padarīja par Holivudas oriģinālblondīni, kuras vizuālo stilu pēc gadiem pārmantoja gan Merilina Monro, gan Madonna. Sešpadsmit gadu vecumā aizbēgusi no mājām, pēc desmit gadiem jau kā viena no Holivudas visdāsnāk apmaksātajām zvaigznēm viņa devās mūžībā, filmēšanas laukumā saļimstot vairākkārtējā ekrāna partnera Klārka Geibla rokās.

Džīna Hārlova: “Vīriešiem es patīku, jo nenēsāju apakšveļu. Sievietēm es patīku, jo neizskatos pēc meitenes, kura varētu nozagt vīru. Katrā ziņā – ne uz ilgu laiku.”

Džīna nekad nenēsāja apakšveļu, tā regulāri nokaitinot cenzorus, paguva trīs reizes apprecēties, divas reizes izšķirties, bet viens no viņas vīriem divus mēnešus pēc kāzām izdarīja pašnāvību. Skaistules divu gadu ilgā saderināšanās ar Viljamu Pauelu nu uzskatāma par vienu no Holivudas skaistākajiem mīlasstāstiem. 1960. gadā viņas vārdā atklāja zvaigzni Holivudas Slavas alejā.

Džīna Hārlova ar Klārku Geiblu filmā "Saratoga". Tā kļuva par pēdējo aktrises karjerā. (Foto: Vida Press)

Meja Vesta

Par Libido statuju dēvētā Meja Vesta (1893–1980) jau bērnībā nonāca vodeviļā. Kļuvusi par puritāņu ieskatā amorālās lugas Sekss autori, 1926. gadā par jaunatnes morāles graušanu dramaturģe, režisore un galvenās lomas atveidotāja Vesta nonāca cietumā, bet piespriesto 10 dienu vietā aiz restēm pavadīja astoņas un tika izlaista par labu uzvedību jau kā slavenība. Viņas lugas bija plaši apmeklētas Brodvejā, un, debitējusi kino 1932. gadā – 39 gadu vecumā! –, Vesta paglāba no bankrota studiju Paramount. 1936. gadā viņa bija otra vislabāk apmaksātā persona visā Amerikā, piekāpjoties vienīgi mediju magnātam Viljamam Rendolfam Hērstam.

Meja Vesta: “Kad esmu laba, esmu ļoti laba. Bet, kad esmu slikta, esmu vēl labāka.”

Vestas varoņu sakāmais bija tik divdomīgs, ka deva savu artavu kino cenzūras radīšanā, taču viņa to pavērsa sev par labu, sakot: ja nebūtu cenzūras, viņa diezin vai nopelnītu tādas bagātības. Četrdesmit sešu gadu laikā nospēlējusi tikai 12 kinolomas, Vesta bija seksualitātes iemiesojums, turklāt viena no retajām sievietēm Holivudā, kura bija savu filmu scenārija autore. Skatoties uz viņas lūpām, Salvadors Dalī radīja slaveno sofu, un runā, ka Coca-Cola pudeles līnijas atkārto Vestas auguma aprises. 1960. gadā viņas vārdā nodēvēja zvaigzni Holivudas Slavas alejā, viņu savā gleznā ietvēra Frīda Kālo un animācijā pārvērta Betijas Būpas piedzīvojumu autori. Vestas karjerai Holivudā sekoja darbs Lasvegasā, Brodvejā un Lielbritānijā, viņa piedalījās TV šovos, ierakstīja vairākus albumus un 1959. gadā izdeva biogrāfiju, kas kļuva par bestselleru un papildinātā versijā iznāca 1970. gadā.

Meja Vesta filmā "Uz rietumiem, jaunais cilvēk?" (1936). (Foto: Vida Press)

Betija Greibla

Studijas 20th Century Fox četrdesmito gadu populārākā blondīne bija Betija Greibla (1916–1973), kuru dēvēja gan par meiteni ar miljonu dolāru vērtām kājām, gan Amerikas ideālo meiteni un iemūžināja uz miljoniem plakātu, uz kuriem Otrā pasaules kara laikā, izkliedēti pa visu pasauli, savās barakās noskatījās amerikāņu kareivji; slavenāko no tiem Time iekļāvis 100 fotogrāfiju sarakstā, kas mainīja pasauli. Greiblas māte nolēma, ka Betiju padarīs par zvaigzni, un trīs gadu vecumā meitene apguva dejas mākslu, kam sekoja baleta un stepa nodarbības.

Betija Greibla: “Ir divi iemesli, kāpēc šovbiznesā esmu guvusi panākumus, un es stāvu uz abiem.”

Trīspadsmit gadu vecumā Betija ar māti apmetās uz dzīvi Holivudā, un jau drīz viņa debitēja kino. Ar jau šķirtu laulību pagātnē Greiblu beidzot pamanīja skatītāji, un četrdesmito gadu sākumā sākās viņas slavas ceļš. Ar komēdijām un Technicolor mūzikliem viņa atkausēja ikvienu sirdi, 1947. gadā Greibla bija vislabāk apmaksātā sieviete visā Amerikā, un viņas kājas bija apdrošinātas par miljoniem. 1955. gadā Greibla pameta kino, strādāja Brodvejā un naktsklubos. Šajā laikā sašūpojās viņas un mūziķa Harija Džeimsa laulība, kuras laikā piedzima divi bērni. Viņas talantu Holivuda novērtējusi arī ar zvaigzni Slavas alejā.

Betiju Greiblu dēvēja par meiteni ar miljonu dolāru vērtajām kājām. (Foto: Vida Press)

Merilina Monro

Par viņu sarakstīts simtiem grāmatu, tomēr noslēpums, kas Merilinu padarīja pārāku par citām, nav atminēts, kaut arī kopš slavenākās kino blondīnes nāves pagājuši gandrīz 55 gadi. Pateicoties seksapīlam, Monro ir viena no visvairāk kopētajām ekrāna dīvām, un platīnblondos matus no viņas aizņēmušās gan Madonna, gan Skārleta Johansone. Merilinas, īstajā vārdā Normas Džīnas, dzīve bija traģiska, un liela loma tajā bija veselības problēmām, centieniem izrauties no dumjās blondīnes tēla un attiecību virpuļiem, kuros bija ierauts arī ASV prezidents Džons F. Kenedijs; Merilina, burtiski iešūta Žana Luī kleitā, ar dziesmu Happy Birthday kļuva par pamatīga skandāla iemeslu.

Merilina Monro: “Holivuda ir vieta, kur maksā 50 tūkstošus dolāru par skūpstu un 50 centus par dvēseli.”

Karjeru sākusi kā tumšmataina plakātu meitene, viņa kļuva par amerikāņu sapņa iemiesotāju, kura no pašas apakšas izsitās līdz Holivudas Olimpam. Piedalījusies vairākās Holivudas zelta klasikas filmās, Monro atmiņā palikusi kā laba komiķe (Zelta globuss par lomu filmā Džezā tikai meitenes), popkultūras ikona, mūžīgā kavētāja, viena no pirmajām Playboy modelēm un Holivudas upuris. Monro cīņa ar depresiju un medijiem, kas vēlējās publiskot katru viņas soli, liekam stresam pakļāva arī viņas laulības – Monro vīru vidū bija gan beisbola zvaigzne Džons Dimadžio, gan dramaturgs Artūrs Millers –, bet viņas nāve vēl joprojām liek izteikt minējumus, vai tiešām vainojama bija barbiturātu pārdozēšana.

Merilina Monro filmā "Septītā gada drudzis" (1955). (Foto: Vida Press)

Anita Ekberga

Malmē dzimusī skaistule centās tikt pie Miss Universe titula, taču tā vietā ieguva līgumu ar Universal Studios kā daudzsološākā jaunā aktrise, saņēma Zelta globusu un pievienojās Holivudas blondīņu saimei, kur tika dēvēta par kārtējo Monro līdzinieci. Ekberga (1931–2015) pēc gadiem atzinās, ka pret kino karjeru Holivudā nekad nav izturējusies nopietni, – aktiermākslas apgūšana viņai šķita ne tik aizraujoša kā izjāde zirga mugurā –, un jau pēc pieciem gadiem lomu piedāvājums krāšņajai eiropietei apsīka.

Anita Ekberga: “Es nezinu, vai eksistē paradīze vai elle, taču esmu pārliecināta, ka ellē ir kaifīgāk.”

Iespējams, par Ekbergu kino vēsture aizmirstu uz visiem laikiem, ja vien Federiko Fellīni viņu neiemūžinātu filmā Saldā dzīve (1960), kurā 1950. gada Mis Zviedrija titula ieguvēja atveido Marčello Mastrojāni sapņu sievieti un, tērpusies melnā vakarkleitā, draiskojas Trevi strūklakā. Itālijā viņa atrada mājas un filmējās, un ar Fellīni Interviju (1987) triumfāli atgriezās kino. Ekbergas privāto dzīvi – divas laulības un attiecības ar Frenku Sinatru, Taironu Pauelu, Erolu Flinnu un citiem, ko čakli aprakstīja bulvārprese – par izdevušos dēvēt grūti.

Iespējams, par Anitu Ekbergu kino vēsture aizmirstu uz visiem laikiem, ja vien Federiko Fellīni viņu neiemūžinātu filmā "Saldā dzīve" (1960). (Foto: Vida Press)

Daiena Dorsa

Vienīgā blondā britu seksbumba Daiena Dorsa (1931–1984) no mazām dienām kāri tvēra katru kinofilmu, kurā piedalījās Džīna Hārlova, Lana Tērnere un Veronika Leika, trīs gadu vecumā paziņoja, ka būs aktrise, un 1947. gadā jau kā lokāla skaistumkonkursa dalībniece debitēja kino.

Daiena Dorsa: “Šajā pasaulē nav nekā vērtīgāka par sajūtu, ka esi vajadzīga.”

Viņas stils, ko drīz piesavinājās Merilina Monro, ļāva spēlēt ne vien aprobežotas blondīnītes, bet arī labas dramatiskās lomas – studijas Londonas Mūzikas un dramatisko mākslu akadēmijā nebija veltas –, tomēr viņa nespēja atsvabināties no iesaukas “angļu Merilina Monro” un kaprīzēm, kas pieprasīja šiku dzīvesveidu un obligātu peldbaseinu pie privātmājas. Neizdevusies karjera Holivudā, darbs kabarē un TV, kā arī pozēšana kailai un vētraina privātā dzīve – arī trīs laulības –, un cīņa ar vēzi mūža nogalē Dorsu pievērsa reliģijai. Piecus mēnešus pēc sievas nāves pašnāvību izdarīja Alans Leiks, kapā aiznesdams norādes, kur atrodamas Dorsas bagātības vairāk nekā divu miljonu britu mārciņu apmērā. Laikposmā starp 1978. un 1984. gadu izdevusi četras autobiogrāfijas.

Kad Lielbritānijas kino distribūcijā nonāca filma "Asfalta džungļi" – pirmā filma, kurā briti iepazinās ar Merilinu Monro –, kāds žurnālists rakstīja, ka viņa ļoti līdzinās Daienai Dorsai. (Foto: Vida Press)

Kleo Mūra

Luiziānā dzimusī Kleo Mūra (1924–1973) jau skolas laikā saprata, ka vēlas kļūt par aktrisi, un, kad meitene saņēma diplomu, ģimene pārcēlās uz Kaliforniju. Drīz vien plakātu modele pievērsa Holivudas uzmanību un četrdesmito gadu beigās jau spēlēja kino un kļuva par studijas Columbia atbildi Merilinai Monro un Ritai Heivortei.

Kleo Mūra: "Arī pašportretu gleznošana, kuros esmu redzama bez drēbēm, man devusi zināmu publicitāti. Neesmu ļoti laba gleznotāja, taču daudz mācos."

Scenāriji parasti bija centrēti ap viņas fiziskajiem dotumiem, un Mūras lūgumus pēc nopietnām lomām neviens neņēma vērā, turklāt studijas vadība daudz lielāku potenciālu saskatīja citā blondīnē – Kimā Novakā. 1957. gadā nospēlējusi pēdējo lomu, Mūra izvēlējās kļūt par mājsaimnieci un sabiedrības dāmu. 1961. gadā viņa apprecējās ar nekustamo īpašumu magnātu Herbertu Heftleru. Nedēļu pirms 49. dzimšanas dienas Mūru ķēra sirdstrieka.

Ar aktieri Lencu Fulleru saviesīgā pasākumā piecdesmito gadu vidū. Astoņdesmitajos gados atsākās interese par Kleo Mūras karjeru. Viņu nodēvēja par “B kategorijas filmu slikto meiteņu karalieni” un kulta filmu aktrisi, un daudzu fanu acīs tieši viņa ir vispievilcīgākā piecdesmito gadu blondā seksdīva. (Foto: Vida Press)

Meimija van Dorena

Studijas Universal hronoloģiski pirmā Monro kopija – 1931. gadā Dienviddakotā dzimusī Džoana Lusille Olandere. Divpadsmit gadu vecumā viņas ģimene pārcēlās uz Kaliforniju, 18 gadu vecumā meitene uzvarēja Palmspringsas skaistumkonkursā un pievērsa sev kinematogrāfistu uzmanību. Viņa pieņēma Meimijas van Dorenas vārdu un piecdesmitajos gados piedalījās vairākos kases hitos, taču Fortūna novērsa savu vaigu, un jau drīz viņa attapās B kategorijas filmās, spēlējot sliktās meitenes.

“Visi lieliskie sekssimboli ir miruši. Džīna Hārlova ir mirusi. Meja Vesta ir mirusi. Marlēne Dītriha ir mirusi. Merilina Monro ir mirusi. Un es pati arī nejūtos īpaši labi,” viņa norādīja par savu vietu Holivudā 2008. gadā kādā intervijā.

Van Dorena strādāja naktsklubos, kā arī pozēja apģērba nepiesegtās fotogrāfijās – arī Playboy lapās. Izslavēta ar privāto dzīvi, viņa ir precējusies piekto reizi un kādā intervijā atzina, ka viņas dzīvē vīriešu skaits mērāms simtos, – viņu vidū bijuši arī Klārks Geibls, Elviss Preslijs un Vorens Bītijs –, taču vēl krietni lielāku pulku viņa atraidījusi, turklāt nevairās no ciniskām piezīmēm par bijušo varēšanu gultā. 1987. gadā van Dorena izdeva autobiogrāfiju, 1994. gadā viņas vārdā nodēvēja vienu no zvaigznēm Holivudas Slavas alejā, un no mūsdienu aktieriem viņa dotu priekšroku Danielam Kreigam un Raienam Goslingam.

Meimija van Dorena ar Džonu Eperu filmā "Dzimusi pārgalve" (1958). (Foto: Vida Press)

Džeina Meinsfīlda

Smilšu pulksteņa figūras īpašniece Vera Džeina Palmere, ko pasaule iepazina kā Džeinu Meinsfīldu (1933–1967), iespītējās un ģimenes vārdā neatteicās no domas par karjeru, un 1954. gadā kā vairāku skaistumkonkursu dalībniece kopā ar mazo meitiņu pārcēlās uz Holivudu. Laulību drīz šķīra, Džeina iepazinās ar Mejas Vestas šovu kordebaleta smukulīti, Mr. Universe titula ieguvēju Mikiju Hargiteju – abu meita Mariska ir seriāla Likums un kārtība zvaigzne – un kļuva par paraugsievu, regulāri pozējot abu Rozā pilī ar sirdsveida baseinu. Uz ekrāna Džeina bija seksualitātes iemiesojums un dumja blondīne vienā personā – 1957. gadā kā daudzsološākā debitante viņa saņēma Zelta globusu, jau 1960. gadā viņas vārdā atklāja zvaigzni Holivudas Slavas alejā –, bet, karjerai rietot, piekrita arvien neizteiksmīgākām lomām, kas aizveda uz Eiropas mazbudžeta kino, plikumiem un finansiālām problēmām.

Džeina Meinsfīlda: “Es gribētu vēl desmit mazuļus un vēl 10 čivavas, un dažas Amerikas Kinoakadēmijas balvas. Tikmēr izbaudīšu dzīvi kā sekssimbols un darīšu cilvēkus laimīgus.”

Ar IQ 163 un brīvi pārvaldot piecas valodas, Džeina bildējās Playboy, ierakstīja vairākus albumus, strādāja televīzijā un naktsklubos. 1967. gada 29. jūnijā kopā šoferi, mīļāko Semu Broudiju un trīs no pieciem bērniem devās uz Ņūorleānu, taču avārija izdzēsa visu pieaugušo dzīvības. Aizmugurējā sēdeklī gulošie bērni tika cauri ar zilumiem un nobrāzumiem. 1980. gada biogrāfiskajā filmā Džeinas Meinsfīldas stāsts Džeinas un Mikija lomas atveido Lonija Andersone un Arnolds Švarcenegers – tā atzīta par vienu no visu laiku sliktākajām filmām.

Džeina Meinsfīlda ar vīru Mikiju Hargiteju un meitām 1963. gada vasarā. (Foto: Vida Press)

Madonna

Viena no mūsdienu šovbiznesa ambiciozākajām dāmām Madonna (1958) sevi pierādījusi gan mūzikā, pārdodot miljoniem ierakstu, gan kino, un viņas garo balvu sarakstā ir gan deviņas Zelta avenes, gan septiņas Grammy balvas un divi Zelta globusi – arī kā labākajai aktrisei filmā Evita. Itāļu emigranta atvases ceļš līdz rozēm bija ērkšķu pilns, taču Madonna, astoņdesmito gadu sākumā iekarojusi Ņujorku, joprojām nedomā apstāties, kaut arī viņas sejā ar gadiem var lasīt arvien mazāk tās individualitātes, kas pirms vairākām desmitgadēm kļuva par daudzu sieviešu iedvesmotāju visā pasaulē.

Madonna: “Labāk nodzīvot vienu gadu kā tīģerim, nevis simts kā aitai.”

Šķīrusies no Šona Pena un Gaja Ričija, savu bijušo sarakstā iekļāvusi virkni slavenību un ik pa laikam sabiedrībā parādoties krietni jaunāku pavadoņu kompānijā, provocēt kārā divu pašas un četru adoptētu bērnu māte un teju 60 gadus vecā popa karaliene ir vairāk nekā 560 miljonu vērta, sarakstījusi vairākas apbalvotas bērnu grāmatas, uzskata, ka TV rāda tikai mēslus, nekautrējas no cenzējamas leksikas – arī tiešajā ēterā – un jau sen atklājusi, ka apdrošinājusi savas krūtis – katru par miljonu.

Madonna ar modes dizaineru Džeremiju Skotu Met Gala kostīmu ballē šā gada maijā. (Foto: Vida Press)

Pamela Andersone

Blondā kanādiete šogad nosvinēja 50. dzimšanas dienu, taču ne jau kā apveltīta ar lielu talantu Pamela Andersone ieies kinovēsturē, bet kā viena no knapi piesegtām daiļavām, kas defilē pludmalē. Strādājusi par oficianti, fitnesa instruktori un modeli un saņēmusi Zelta aveni kā sliktākā aktrise.

Pamela Andersone: “Kā teica mana mamma, dabisks skaistums pieprasa vismaz divas stundas pie spoguļa.”

Divdesmit divu gadu laikā Pamela rotājusi 14 amerikāņu izdevuma Playboy vākus – šo rekordu vēl neviena nav pārspējusi –, ir pazīstama ar vētrainu privāto dzīvi (četras šķirtas laulības, trīs vīri, nozagts seksa video, kas vēl joprojām atrodams internetā) un vairākām operācijām kārdinošāku krūšu vārdā, nu lepojas ar izaugušajiem dēliem, izdevusi divas grāmatas, cīnās par dzīvnieku tiesībām un ir vegāne. Pieci gadi, pavadīti Pludmales patruļas komandā, ir viņas pamanāmākais veikums kino.