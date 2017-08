"Sirdī esmu nepilnveidojusies friziere" - Bejonse atzīst, ka matus griež un balina pati

Āda

Bejonse ādas veselīgam, dabiskam mirdzumam un saules iedeguma paspilgtināšanai vienmēr lietojot bronzerus: „Mīlu L’Oreal Paris Sublime Bronze Day želeju un Scott Barnes Body Bling.”

Vida Press

Mati

Tā kā dziedātājas māte ir strādājusi friziersalonā, viņai jau kopš bērnības tīk eksperimentēt ar meikapu, matu garumu, krāsām un formu: „Pat nezinot pareizās tehnikas, pati griežu un balinu matus. Un, lai arī šos eksperimentus pēc tam nākas pielabot profesionāļiem, vienmēr jokoju, ka sirdī esmu nepilnveidojusies friziere.” Lai loku veidošana, balināšana un bizītes nesabojātu matu kvalitāti, Bejonse tos kopj ar eļļām un E vitamīnu un lieto maigus šampūnus, kā sastāvā nav sulfītu.

Acis

Bejonses pretgrumbu līdzeklis esot Ray Ban saulesbrilles un triks: „Dažkārt uz acs iekšējās daļas uzklāju zelta krāsas ēnas, kuras liek acīm izskatīties mirdzošām un mundrām.”

Instagram, Vida Press

Lūpas

Dziedātājas must have produkts esot Rosebud Salve lūpu balzams ar multifunkcionālu iedarbību: „Lietoju to kā lūpu krāsu un kā skropstu praimeri pirms to uzliekšanas. Līdzeklis liek skropstām ilgstoši saglabāt uzliekto formu, izskatīties mirdzošām un dabiskām.”

Seja

No grima māksliniekiem aizgūts esot paņēmiens pēc meikapa uzklāšanas seju apstrādāt ar atsvaidzinošu un mitrinošu spreju: „Nezinu, kā tas ir iespējams, bet pēc pūdera uzklāšanas sprejs ādai liek atkal izskatīties kā ādai. Tas likvidē krītam līdzīgo izskatu un, ļaujot redzēt ādas poras un spīdumu, sniedz dabisku efektu. Tagad to lietoju katru dienu, un, ja šis sprejs nav pieejams, atsakos no pūdera lietošanas.”

Augums

„Ja uz skatuves esmu divas vai divas ar pusi stundas, nedomāju, ka koncerttūru laikā man vēl papildus ir nepieciešams nodarboties ar sportu. Bet ikdienā vingroju Treisijas Andersones sporta zālē. Tas ir ļoti smags darbs.”

Svars

„Lai gan cenšos pieņemties vai atbrīvoties no svara, neesmu no tiem cilvēkiem, kas var neraizēties par uzturu un sportu. No rīta ēdu brokastu pārslas, vieglus salātus pusdienās un vakariņās, bet svētdienās atļaujos visu, ko kāroju.”

Apģērbs

Arī būdama stāvoklī, mūziķe izvēlējās apģērbu, kas izcēla viņas sievišķīgās smilšu pulksteņa silueta formas un demonstrēja skaistāko – kājas vai dekoltē. Pieguloši un atkailinoši, mirdzoši, drosmīgi un rotaļīgi visās varavīksnes krāsās un rakstos.

Peter Dundas kleita un 20 miljonus dolāru vērtas rotaslietas no Lorraine Schwartz. (Foto: Vida Press)