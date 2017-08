"Christian Dior" izstāde Parīzes modes nedēļas laikā. (Foto: EPA)

Modes muzejā Rīgā būs skatāma modes namam "Christian Dior" veltīta izstāde "Dior"

Mode LETA

Modes muzejā no 25.oktobra tiks eksponēta modes nama "Christian Dior" vēsturei un "New Look" kolekcijas septiņdesmitgadei veltīta izstāde "Dior", informē muzeja projektu vadītāja Agrita Grīnvalde.