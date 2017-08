Sausā matu mazgāšana - un kas par to ir jāzina

Lūk, dažādi līdzekļi un paņēmieni matu mazgāšanai bez ūdens.

Matu tips

Lai izvēlētos sev piemērotāko sauso vai parasto šampūnu, kondicionieri obligāti nepieciešams noteikt matu tipu. To var izdarīt gan konsultējoties ar savu frizieri vai, piemēram, izlasot specializēto literatūru par šo tēmu, un pavērojot savus matus ikdienā. Taukainu matu tipa īpašniekiem pēc mazgāšanas tie salīp šķipsnās, zaudē spīdumu un kuplumu, kļūst smagi, un tos ir grūti ieveidot. Normāli mati ir spīdīgi, elastīgi, viegli ķemmējami un ieveidojami. Sausi un bojāti mati ir blāvi, lūstoši, ar sašķeltiem galiem, tie ātri sapiņķerējas un ir grūti izķemmējami.

Sausie matu šampūni

Viens no mūsdienu skaistumkopšanas sasniegumiem ir sausie šampūni. Parasti tie satur pūdera veida vielu, kas absorbē eļļu no matiem, tāpēc mati izskatās tīri, un ir arī jūtama svaiguma sajūta. Nereti sausie šampūni satur absorbējošas vielas, šķīdinātājus, kondicionēšanas līdzekļus un smaržvielas. Sausie šampūni ir vai nu spreja, aerosola, putu vai mazgājamās cepurītes veidā. Lietojot šos šampūnus, galvenais ir rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un stingri turēties pie tās, lai panāktu vēlamo efektu. Mazgāšanas cepurīte pirms lietošanas ir jāsasilda, lai būtu komfortablāk, kā arī lai vieglāk izšķīstu matu attīrošās vielas. Savukārt spreja tipa sausajiem šampūniem un putām būs nepieciešams dvielis, kā arī pāris minūtes, lai ar rokām iemasētu šampūnu matos. Aptiekās nopērkamie sausie šampūni ļoti saudzīgi iedarbojas uz galvas ādu un ir piemēroti arī jutīgas ādas īpašniekiem.

Lai rezultāts būtu lielisks

Izmantojot sauso šampūnu, matu mazgāšanu sāk no saknēm. Svarīgi ir to izsmidzināt tieši uz matu saknēm, pakāpeniski virzoties līdz matu galiem un atbrīvojot tos no taukvielām. Pretējā gadījumā, vispirms apstrādājot matu galus, vēlamais rezultāts netiks sasniegts. Lai sausais šampūns efektīvi attīrītu matus, izsmidzini to nelielos laukumiņos, izdalot atsevišķas matu šķipsnas. Tā mati tiks attīrīti vienmērīgāk. Kad matos iesmidzināts šampūns, bužini tos, izpurinot galvu, kā arī maigi izmasējot matu saknēs. Tādējādi matiem tiks piešķirts apjoms, un tos būs vieglāk ieveidot. Ja mati ir savēlušies, izķemmē tos pirms sausā šampūna lietošanas, kā arī pēc tam, izmantojot ķemmi ar platiem zariem. Tādējādi mati tiks atbrīvoti no pinkām, izvairoties no to pieplacināšanas galvas ādai.

Matu kopšana ikdienā

Mati, gluži tāpat kā āda, ir dabisks veselības indikators. Uz cilvēka galvas vidēji ir ap 100 000 matu, un katru dienu 75 līdz 100 no tiem mēs zaudējam. Tas var likties daudz, taču to vietā izaug jauni. Matu izkrišanas iemesli var būt dažādi - sākot no ikdienas stresa un nepilnvērtīga uztura, beidzot ar iedzimtību. Noteikti vajadzētu rūpēties par matiem arī ikdienā, ņemot vērā savu matu tipu, un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar speciālistu.

Informācija: aptieku tīkls "Apotheka"