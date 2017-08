EPA

Apavu fetišistes gaida Prāgā - tur atklāta ikoniskā Manolo Blanika kurpju izstāde

No 11.augusta līdz pat novembra vidum Čehijas galvaspilsētā Prāgā Kampa muzejā atklāta ikoniskā apavu dizainera Manolo Blanika izstāde "The Art of Shoes".