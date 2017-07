Profilaksei – saules aizsarglīdzekļi

Pirms došanās saulē, noteikti jāuzklāj saules aizsarglīdzeklis, lai pasargātu ādu no kaitīgā ultravioletā starojuma un izvairītos no ādas apdeguma. Aptiekā pieejami dažādi līdzekļi ar mazāku un lielāku SPF aizsargfaktoru. Saulainā dienā ieteicams izvēlēties līdzekļus ar aizsargfaktoru 30–50 SPF, savukārt cilvēkiem ar gaišāku un jutīgāku ādu, kā arī bērniem, noteikti jālieto SPF 50+ aizsarglīdzekļi. Aizsarglīdzekļu lietošana samazinās arī ādas novecošanos. No saules apdeguma iespējams izvairīties neuzturoties tiešos saules staros laika posmā no plkst. 11.00 līdz 15.00, kad tie ir viskaitīgākie.

Pirmā palīdzība ādai

Būtiski, lai apdegums tiktu ārstēts pēc iespējas ātrāk – tiklīdz jūtat vai pamanāt kairinājumu. Pirmais solis, ja ir sajūta, ka āda ir apdegusi, ir izvairīties no tiešajiem saules stariem, vislabāk dodoties iekštelpās. Tā kā āda ir sakarsusi, tai nepieciešama papildus atdzesēšana. Ja atrodaties netālu no baseina vai ūdenstilpnes, uz īsu brīdi ieejiet ūdenī, lai atdzesētu ādu. Pēc tam, noteikti izvairieties no tiešiem saules stariem un turpiniet atvēsināties ar vēsa ūdens kompresēm, vēsā vannā vai dušā. Ja āda sūrst un rada diskomfortu, pirmajā dienā drīkst lietot arī bezrecepšu pretsāpju līdzekļus, kuru sastāvā ir ibuprofēns, sāpju atvieglošanai.

“Svarīgi atcerēties, ka saules apdegusi āda ne tikai slikti izskatās, sāp un lobās, bet tās apdegums var izraisīt arī ilgtermiņa ādas bojājumus – āda ātrāk novecos, rodas melanomas vai pat ādas vēža risks. Ja gadījies ādu vienreiz apdedzināt saulē, noteikti jāpievērš uzmanība tam, lai tas neatkārtotos,” skaidro farmaceite Krastiņa.

Pēcsauļošanās līdzekļi

Ja tomēr gadījies saulē gūt ādas apdegumus, glābējs būs aptiekā iegādājamie pēc sauļošanās līdzekļi. Tie gan mitrinās ādu, gan to pabaros un novērsīs apsārtumu, ādas lobīšanos un sūrstēšanu. Konsultējoties ar farmaceitu, izvēlieties sev piemērotāko ādas aizsarglīdzekli – losjonu, gēlu, ādas pieniņu, izsmidzināmu vai krēmveida līdzekli. Bērniem noteikti jāizvēlas speciāli, tiem piemēroti līdzekļi. Rūpēm par ādu nekādā gadījumā neizvēlieties līdzekļus, kuru sastāvā ir eļļas, jo tās bloķēs ādas atdzišanu un kavēs atveseļošanās procesu.

Dzeriet daudz ūdens un atpūtiniet ādu

Pēc saules apdeguma ķermenis ir zaudējis daudz ūdens, tāpēc atcerieties ne tikai mitrināt ādu ar speciālajiem līdzekļiem, bet arī lietot daudz šķidruma. Regulāra ūdens lietošana pasargās organismu no dehidratācijas. Lai pasargātu ādu turpmāk, izvēlieties vieglus un brīvus apģērbus, lai tie neberzētos pret ādu un ļautu tai elpot.