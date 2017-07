Jauna un un skaista - ilgāk. Iedarbīgākās skaistuma metodes dabiskai ādas atjaunošanai

Nevis aizpildīt, bet atjaunot

Arvien mazāk kļūst to klientu, kuri no sava skaistumkopšanas speciālista pieprasa nostieptu seju, bez nevienas krunciņas. Priekšplānā izvirzās sejas harmonizācija – krunkas kļūst mazāk manāmas, taču iespēja izrādīt emocijas saglabājas. Tas nenozīmē, ka, piemēram, botulīna toksīna injekcijas ir pagātne, taču reti kurš meistars tās turpina injicēt tādās devās kā agrāk. Ņemot vērā tirgus pieprasījumu, tam pielāgojas arī kosmētikas ražotāji, un jaunākās paaudzes filleri vairs nav tikai viela, kas blīvi piepilda krunciņu. Inovatīvākie produkti, piemēram, Juvederm Volite ir izraisījuši īstu revolūciju, laužot priekšstatus par tradicionālajām grumbu aizpildīšanas metodēm. “Līdz šim pazinām fillerus, kuri veica tikai pildvielas funkciju, mazāk ietekmējot ādas kvalitāti. Jaunās paaudzes preparāti darbojas plašāk, uzlabojot ādas elasticitāti, aktivizējot šūnu atjaunošanās procesus, un līdz ar krunciņu izlīdzināšanu uzlabo ādas stāvokli ilgtermiņā,” uzsver dermatoloģe Lauma Valeine.

Ar ko aizstāt botoksu?

Arī attiecībā uz botulīna toksīna injekcijām klienti tagad gaida daudz lielāku skaistumkopšanas speciālista meistarību, lai, injicējot šo preparātu, tiktu saglabāta pacienta sejas mīmika. Diemžēl šai skaistumkopšanas brīnumnūjiņai ir daudz blakus parādību, tādēļ arvien vairāk pacientu meklē alternatīvas metodes. Būtiskākais mīnuss ir ādas kvalitātes pasliktināšanās pēc tam, kad preparāta iedarbība beidzas. Izskaidrojums ir pavisam vienkāršs – botulīna toksīns principā paralizē muskuli, lai tas kādu laiku nespētu funkcionēt. Ja muskulis atrofējas, tajā apstājas vielmaiņas procesi, šūnas nesaņem tām vajadzīgās barības vielas un nespēj pilnvērtīgi atjaunoties. Turklāt tad, ja šo preparātu injicē ilgtermiņā, ķermenis, dabīgi reaģējot uz indi (kas savā būtībā ir botokss), izstrādā antivielas. Tādēļ injekcijas vairs nav tik efektīvas, un, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, var nākties injicēt lielākas devas. Lauma Valeine atzīst, ka pagaidām līdzvērtīga alternatīva botulīna toksīnam nav radīta. Taču ir dažādas inovatīvas metodes, kas palīdz efektīvi iedarboties arī uz mīmikas krunciņām.

Lāzeris, kas netraumē

Viena no jaunākajām metodēm, kas piemērota arī jutīgām un problemātiskām zonām – acīm, kaklam, dekoltē –, ir sejas ādas apstrāde ar frakcionētu auksto lāzeri Alma Harmony. Tā kā man pašai iepriekš veiktas dažas lāzerprocedūras, zinu, ka tās ir sāpīgas un rehabilitācijas periods salīdzinoši ilgs. Šajā gadījumā neko tamlīdzīgu nenovēroju. Procedūras laikā ādā ar lāzera staru tiek it kā izsisti mikrotunelīši, uzsildot ādas vidējo slāni. Tas stimulē fibroblastu šūnas, kas ir atbildīgas par kolagēna ražošanu, līdz ar to veidojas jaunas kolagēna šķiedras, kas stiprina ādas karkasu. Pacients ik pa laikam jūt tikai niecīgus dūrienus, kurus pavada spēcīga gaisma un sprakšķi, tāpēc procedūras laikā jālieto īpašas brilles. Taču tas nav sāpīgi un nerada diskomfortu. Procedūra jūtami netraumē ādas virsējo slāni, tādēļ pēc tās nav vērojami nekādi blakus efekti, tikai ādas apsārtums, kas pēc neilga brīža pāriet. Procedūras ilgums ir aptuveni 30 minūtes, un tā ar mēnesi ilgu intervālu jāatkārto vidēji četras līdz sešas reizes.

Paša asinis skaistuma vārdā

Jau kādu laiku estētiskajā dermatoloģijā tiek izmantotas autologo (paša cilvēka asiņu materiāla) šūnu injekcijas. Jaunākā no metodēm ir I-PRF – ar fibrīnu bagātinātas plazmas injekcijas. Pēc tam, kad šīs īpaši sagatavotās asinis injicē ādā, turpmāko 28 dienu laikā no tām izdalās īpaši augšanas faktori. Jaunākie pētījumi liecina, ka šis augšanas faktora koncentrāts stimulē kolagēna sintēzi un apasiņošanu, liekot ādai intensīvi atjaunoties. Lielākais metodes mīnus – tā ir sāpīga. Pirms procedūras gan iespējams uzklāt krēmveida anestēziju, taču tā tikai nedaudz mazina nepatīkamās sajūtas. Toties var iepriecināt fakts, ka procedūra ir īsa, no 10 līdz 20 minūtēm. Tiesa, ja to kombinē ar Alma Harmony lāzeru, asiņu koncentrātu iespējams caur lāzera stara radītajām mikroskopiskajām brūcītēm ievadīt ādā ar ultraskaņas porācijas, nevis injekciju metodi. Ieteicamais procedūru kurss ir divas trīs reizes ar mēneša intervālu. Pirmās izmaiņas pamanāmas pāris nedēļu laikā, bet maksimālais efekts tiek sasniegts pēc apmēram diviem mēnešiem.

Ogļskābā gāze šūnām

Vēl salīdzinoši efektīva ir karboksiterapijas metode, kura pati par sevi nav jauna, taču nepārtraukti tiek uzlabotas tās pielietošanas tehnoloģijas. Procedūras laikā, izmantojot speciālu MTC injekciju pistoli, caur mikroadatiņām zem ādas tiek ievadīta medicīniska ogļskābā gāze. Tā izraisa asinsvadu paplašināšanos un asins mikrocirkulācijas atjaunošanos zemādas šūnaudos. Rezultātā apstrādājamajai ādas zonai piekļūst vairāk skābekļa un uzturvielu, līdz ar to sākas šūnu atjaunošanās process un jaunu asinsvadu veidošanās. Arī šī metode stimulē fibroblastu – šūnu, kas izstrādā kolagēnu, darbību. Viena seansa ilgums ir atkarīgs no konkrētās apstrādājamās ādas zonas, un tā ir jāveic kursa veidā. Pēc procedūras iespējams mērens apsārtums, lokāla tūska vai nelieli zilumiņi, kas pāriet īsā laikā. Pēc karboksiterapijas nav nepieciešams rehabilitācijas periods.

Individuāla pieeja

Savs frizieris, zobārsts vai pat psihoterapeits mums šķiet pats par sevi saprotams. Taču vizīti pie dermatologa ieplānojam vienīgi brīžos, kad par sevi liek manīt kāda konkrēta problēma. Lai cik vispusīgas būtu mūsu zināšanas par skaistumkopšanu, tikai speciālists spēs pateikt, kas ādai konkrētā brīdī ir nepieciešams. Jāņem vērā, ka ādas vajadzības mainās līdz ar gadalaika maiņu, vecumu, hormonālām izmaiņām, kā arī dzīvesveidu. Labam dermatologam būtu jāsastāda ārstēšanas plāns ilgākam laika posmam, tādējādi attālinot plastiskās ķirurģijas nepieciešamību. Turklāt šādā veidā iespējams laikus sākt strādāt ar ādas novecošanas simptomiem un nebūs jāuztraucas, ka rezultāts būs pārspīlēts vai nedabīgs.

Un, visbeidzot, nevajag novērtēt par zemu ikdienas ādas kopšanas paradumus un atbilstošu kosmētiku! Pazīstu daudzas sievietes pēc trīsdesmit, kuras neuztraucas par savu sejas ādu, jo labi izskatās. Viņām šķiet, ka par ādas pretnovecošanas produktiem sāks domāt tad, kad tas tiešām būs nepieciešams, taču tad šis process būs daudz dārgāks un laikietilpīgāks. Tas ir tieši tāpat kā ar ielaistu slimību – to uzveikt ir daudz sarežģītāk, nekā regulāri sekot līdzi savai veselībai.