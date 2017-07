Modes lieta - tetovējumi ar mirušu cilvēku vārdiem. "Tā nedariet," brīdina dziednieks

„Cilvēkiem obligāti vajadzētu atteikties no mirušu personu portretu un vārdu tetovēšanas uz sava ķermeņa. Katrs simbols, katrs vārds un attēls nes informāciju – pozitīvu vai negatīvu. Ja tā ir pozitīva informācija, tā dod spēku, veselību, veiksmi, bet, ja negatīva, jārēķinās ar reālu apdraudējumu. Ja gribat pagremdēties atmiņās par savu mīļo, aizgājušo cilvēku, tad domājiet par viņu, ejiet uz kapsētu, pieminiet, bet viņa vārdu un bildi uz savas ādas nelieciet!

Dziednieks Elmārs Orlejs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Atcerēties var, tas ir cits jautājums, bet, ja mirušu pārceļ uz savu ķermeni, tur nekas labs nevar būt. Tas ir līdzīgi kā izsaukt mirušo garus. Nav ko tuvoties aizkapa dzīvei! Pieļauju, ka tāda rīcība var draudēt pat ar onkoloģisku vainu izraisīšanu. Jo enerģiju ietekmē šūnās var arī sākties mutācijas, tās pārveidojas, aug, un rezultāts ir vēzis,” saka dziednieks, uzsverot, ka šādi tetovējumi ir ļoti slikti.

„Tāpat arī apģērbs ar miroņgalvu uzdrukām, kas ir populāri uz T krekliem. Lai arī pats nāves fakts ir dabisks un normāls, šie attēli nes negatīvu informāciju. Cilvēks var slikti justies, var saslimt, piesaistīt negatīvo. Pat ja šis mirušais cilvēks asociējas ar vislielāko mīļumu, pozitīvām emocijām, tetovējums ar viņa vārdu vai attēlu nekalpos kā pasargāšanas zīme, bet gan nodarīs ļaunu,” uzskata dziednieks, rekomendējot labāk tetovējumiem izvēlēties vārdus, attēlus un simbolus ar pozitīvu jēgu un nozīmi. „Tās, piemēram, var būt lūgšanas, jo tās palielina saikni ar mūsu Radītāju, tās ir saistītas ar mūsu dievišķo, ar pluss enerģiju. Mēs visi esam radīti no Dieva, un nav svarīgi, kā Viņu uztveram – kā Kosmisko saprātu vai Absolūtu.”

Kambalam tetovējumi ar pieciem nāves simboliem

Daudz aizgājējiem veltītu tetovējumu, daudz traģēdiju... Vai basketbolista Kaspara Kambalas (38) skaudro, nelaimēm un traģēdijām pārpilno dzīvi varētu būt ietekmējuši viņa tetovējumi?

Basketbolists Kaspars Kambala. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kaspara Kambalas ķermeni klāj daudzi tetovējumi, sākot no uzraksta "Dievs pasargā" un beidzot ar Latvijas karogu. Pieci no sportista tetovējumiem veltīti nāves tēmai. Visus vieno Nāves karalis King of Death, kas citu aiz cita Kasparam atņēmis vairākus tuvākos cilvēkus, – basketbolistam uztetovēts no ļaundabīga audzēja 26 gadu vecumā mirušā brāļa Kristapa vārds ar dzimšanas un miršanas datumiem, divi eņģeļi, kas simbolizē Kaspara un viņa otrās sievas Tifānijas nedzimušos dvīņus, kuru sirdspuksti apstājās māmiņas piektajā grūtniecības mēnesī, kā arī piecu mēnešu vecumā ar pēkšņās nāves sindromu aizgājušās meitas Mikeilas Annas Marijas portrets...

Kā zināms, arī pašu Kasparu tikai brīnums paglāba no nāves ķetnām, kad 2010. gada pavasarī, neilgi pēc meitas nāves, Krievijā basketbolists ar sievu iekļuva baisā autoavārijā. Sarunā ar Radio SWH Kaspars izstāstīja notikušo. Viņš kopā ar sievu Tifāniju ciemojies pie ģimenes draugiem ārpus Krasnojarskas. Kad atgriezušies mājās, pamatīgi snidzis un bijuši ļoti slikti laikapstākļi. Šoferis braucis ļoti lēni, bijis jau vēls vakars, un viņš aizmidzis pie stūres.

Basketbolista Kaspara Kambalas tetovējumu kolekcija ir gluži kā ilustrācija viņa skandalozajai un traģēdijām piesātinātajai dzīvei. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

„Mēs ar Tifāniju sēdējām aizmugures sēdeklī. Tifānija bija man klēpī aizmigusi, kad notika avārija. Automašīna ar sānu, kur sēdēju es, paslīdēja zem smagā auto Kamaz, kas veda baļķus. Pēc sadursmes zaudēju samaņu, bet roka bija iespiesta starp automašīnas durvīm un jumta statni. Turklāt no augšas uz mašīnu vēl spieda smagā automašīna, zem kuras bijām pakļuvuši,” stāstīja basketbolists, kuram pēc avārijas uz sejas tika uzliktas sešas šuves. Bija traumēts arī kakls, un to Kaspars vairākas dienas nevarēja pakustināt. Basketbolists atklāja, ka automašīnai pēc avārijas praktiski vairs nav bijis jumta, bet mediķi, kas atbraukuši uz avārijas vietu, atzinuši, ka cietušie šo vakaru varot uzskatīt par savu otro dzimšanas dienu.

Pēc notikušā latvietis Krasnojarskā nolēmis vērsties pēc palīdzības pie reģionā pazīstamas zīlnieces, kura varot noņemt lāstu, rakstīja Life News. Piecus gadus pirms šīs avārijas Kaspara Kambalas dzīvība bija apdraudēta vēl kādā satiksmes negadījumā – tolaik Kazaņas Unics basketbolists ar savu Toyota Land Cruiser bezceļu automašīnu, traucoties lielā ātrumā pa Krievijas ceļiem, iebraucis upē.

Brāļa Kristapa vārds ar dzimšanas un miršanas datiem ir viens no pirmajiem Kaspara tetovējumiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Lūk, ko Kaspars stāsta par saviem tetovējumiem

Meitenītes portrets

„Manas pusgada vecumā mirušās meitas Mikeilas portretam apkārt ir ķiršu ziedi. Japāņu kultūrā tie nozīmē gaistošu mirkli. To, ka viss, kas ir, var pēkšņi, negaidīti pazust un aiziet no mums,” stāsta Kaspars.

Brāļa vārds

Kaspara brāli Kristapu Kambalu aizsaulē aizsauca ļaundabīgs audzējs, kad puisim bija tikai 26 gadi. Brāļa vārds ar dzimšanas un miršanas datiem ir viens no pirmajiem Kaspara tetovējumiem.

Eņģeļi

„Šie eņģeļi ir mani un otrās sievas Tifānijas dvīņi, kuri mira, tā arī nepiedzimuši – piektajā grūtniecības mēnesī. Tumši sarkanā roze ir nāves simbols.”

Nāves karalis

„Skelets ir King of Death – Nāves karalis. Esmu pārdzīvojis par daudzām sev ļoti tuvu cilvēku nāvēm,” atzīst basketbolists.

Mirušo vecvecāku portreti uztetovēti, ticot, ka tie sargās

Kad žurnāls Kas Jauns nesen vēstīja par ļaužu satraukumu saistībā ar iespējamām mūziķa Valtera Frīdenberga (29) veselības problēmām, par ko vēl pirms dažiem mēnešiem liecināja viņa ārējais izskats, kā arī ziņas par mākslinieka vizītēm Gaiļezera Onkoloģijas centrā, vecāka gadagājuma ļaudis caur nopūtu norādīja – nevajadzēja puisim uz rokām tetovēt mirušo tuvinieku portretus...

Mūziķis Valters Frīdenbergs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Mūziķis un TV raidījumu vadītājs Valters Frīdenbergs pirms trim gadiem – tieši gadu pēc sava vectēva aiziešanas aizsaulē – uztetovējis uz kreisās rokas viņa portretu, kur jau pirms pāris gadiem bija tapis arī mirušās vecmāmiņas portrets.

Valters žurnālam Kas Jauns atklāja, ka kopā ar vecvecākiem Torņakalna mājā dzīvojis jau kopš mazotnes un ome un opis viņu uzaudzinājuši kā pašu bērnu. Aptuveni gadu pēc sāpīgā zaudējuma – vecmāmiņas nāves – Valters izvēlējies vienu no skaistākajiem omes portretu foto, ko reiz taisījis opis, un devies uz tetovēšanas salonu. Tur uz kreisās rokas, sirds pusē, tapis tetovējums.

2014. gadā, gadu pēc tam, kad aizsaulē devās arī mūziķa vectētiņš, Frīdenbergs uztetovēja uz rokas arī opīša attēlu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

„Šo lēmumu pieņēmu tāpēc, ka ome vienmēr ir bijusi un vienmēr būs viens no maniem vistuvākajiem un nozīmīgākajiem cilvēkiem. Lai arī viņa tagad fiziski vairs nav man līdzās, gribēju, lai viņas esība būtu tuvumā man visu mūžu. Es jūtu, ka viņa ir tepat, mani pieskata, palīdz un sargā,” par vecmāmiņas attēla tetovējumu pastāstīja Frīdenbergs.

Kopš 2012. gada vasaras Valteram uz rokas ir uztetovēts mīļās vecmāmiņas portrets. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pēc gada viņsaulē aizgāja arī Valtera vectēvs, kam par godu un piemiņu tapa tetovējums ar opīša portretu. „Zināju, ka tetovēšu vectētiņa bildi. Šie man ir memoriālie tetovējumi. Sapratu, kad tagad ir pienācis tas brīdis, kad opītis var būt blakus omītei, kas visu dzīvi kopā nodzīvoja līdz pat pēdējai stundiņai. Gadu pēc viņu nāves uztaisīju tetovējumus. Ļāvu viņu dvēselēm uzbraukt augšā, bez aizturēšanas,” savu pārliecību pauda Valters, piebilzdams: „Viņi ar mani būs visu mūžu, līdz pat manai pēdējai stundiņai. Tā ir mana doma, un es to tādā veidā izpaužu. Tas ir manai dvēselei.”