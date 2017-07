Kāda bija vienkāršā meitene Keita Midltone, pirms viņa apprecējās ar princi Viljamu

Taču fotoarhīvos joprojām var atrast šķietami neticamus foto, kuros Ketrīna Midltone izskatās kā pavisam cits cilvēks. Viņai ne tuvu nebija raksturīgs klasiski elegantais stils, un arī pasteļtoņi bija reti redzami viņas garderobē. Arī svārki un kostīmi ne tuvu nebija Keitas mīļākais apģērba gabals. Džinsi, vienkāršas rakstainas blūzes un krekliņi uz lencītēm – šādiem apģērba gabaliem savulaik deva priekšroku pašreizējā stila ikona.

Vienkāršā meitene Keita. (Foto: Vida Press)

Tomēr tagad, protams, viņas sils ir mainījies un nav šaubu, ka tas kļuvis patiešām elegants. Hercogiene ir tiešām ir kļuvusi par īstu karalisko stila ikonu.

Kembridžas hercogiene Ketrīna. (Foto: Vida Press)

Par to Keita par to var būt pateicīga gan savai gaumei, gan arī lielā mērā Natašai Ārčerei – vienai no savām stilistēm un stila konsultantēm, kuras ikdienā rūpējas par Kembridžas hercogienes izskatu.



Ieskaties fotogalerijās un salīdzini – kā mainījies Ketrīnas Midltones stils: