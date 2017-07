"Mode nozagusi manu smaidu" - jeb kas rakstīts uz slavenu dāmu T krekliem

Viens no garderobes biežāk valkātajiem izstrādājumiem ir T krekls.

Pateicoties aktuālajām modes tendencēm, krekls ir kļuvis tik daudznozīmīgs un burtiski – pļāpīgs, ka par valkātāju pasaka vairāk nekā jebkas cits.



Ar saukļiem uz T krekliem to nēsātāji atklāj savu politisko pārliecību, pauž feministiskus uzskatus, runā par sociālām problēmām vai arī izmanto iespēju pasmieties par sevi. Un vēl - šosezon to darīt ir īpaši izdevīgi, jo krekli ar uzrakstiem ir viena no aktuālajām modes tendencēm.

Politiskā pārliecība

Mūziķe Lady Gaga. (Foto: Vida Press)

„Mīlu nīst Trampu”. Visdrosmīgākā izvēle vispašpārliecinātākajām personībām – politiski noskaņoti T krekli, kas demonstrē valkātāja pārliecību un politisko piederību un vienlaikus aģitē.

Sociālās problēmas

Aktrise Džoanna Krupa. (Foto: Vida Press)

„Be Kind To Animals Or I’ll Kill You” („Esi labs pret dzīvniekiem, vai arī es tevi nogalināšu”) – ir viens no atbildīgajiem, populārajiem modes saukļiem, pēc kuriem var atrast savējos un citus aicināt aizdomāties.

Daudznozīmīgie

Aktrise Šarlīze Terona. (Foto: Vida Press)

„Atklāj vairāk”. Visnoslēpumainākie būs tie, kas rotāti ar tekstiem un citātiem, kuru patiesā nozīme ir zināma tikai valkātājam, bet pārējiem sagādā aizraujošu intrigu.

Dumpinieciskie

Aktrise Džesika Alba. (Foto: Vida Press)

Aktrise Džesika Alba T kreklā ar uzrakstu „Wake Up. Kick Ass. Repeat” („Mosties. Saņemies. Atkārto”) acīmredzot pauž savu attieksmi pret dzīvi un darbu. Dumpinieciski, skaļi un motivējoši.

Feministiskie

Modele Kārlija Klosa. (Foto: Vida Press)

Pateicoties zīmola Christian Dior dizainerei Marijai Grācijai Kjuri, kas ir pirmā sieviete tik augstā amatā tik vēsturiskā un ievērojamā modes namā, un viņas veidotajiem T krekliem ar paziņojumu „We All Should be Feminists” („Mums visām ir jābūt feministēm”), šosezon aktuālākie krekli ir tie, kas pauž feministisku noskaņojumu.

Vintāža

Modele Džidži Hadida. (Foto: Vida Press)

Protams, kopš pērnā gada popularitāti aizvien nezaudē rokgrupas (šajā gadījumā – AC/DC) slavinoši T krekli. Vēlams, oriģināli un ar redzamām valkāšanas pazīmēm.

Asprātīgie

Modes dizainere Viktorija Bekhema. (Foto: Vida Press)

„Mode nozagusi manu smaidu”. Humora labākā forma ir spēja pasmieties pašam par sevi. Un to var darīt arī ar T krekla starpniecību.