Lelde Lietaviete: “Sarkana lūpu krāsa uzbur kripatiņu sievišķības pat tad, ja nav noskaņojuma”

Apburošā pasākumu un televīzijas raidījumu vadītāja un producente Lelde Lietaviete vienmēr ir kustībā – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Vai tas ir viņas skaistuma noslēpums?

Ieteikt





Sievišķība ir nepārspīlēta, taču apzināta pašpārliecinātība, arī atbrīvotība. Enerģijas avots, no kura smelties šo sajūtu, katrai ir savs, un tam nekad nebūs viena formulējuma, taču līdzeklis, kas spēj uzburt kaut kripatiņu sievišķības arī tad, ja nav noskaņojuma, ir sarkana lūpu krāsa. Tā nudien strādā. Man ir svarīga nepārtraukta pašrealizācija un pilnveidošanās.



Šajā dzīves periodā nevēlos stāvēt mierā, tāpēc labsajūtu gūstu darot, piedzīvojot un izgaršojot. Tas ir kvalitatīvi pavadīts laiks svaigā gaisā, lasot labu grāmatu, apmeklējot teātri vai kādu izglītojošu nodarbību.

Pamodināt ķermeni un prātu no rītiem palīdz atspirdzinoša duša. Parasti steidzos, tāpēc lietoju skaistumkopšanas līdzekļus, kas savu funkciju veic ātri – zibenīgi uzsūcas un tūlītēji mitrina.

A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on Jun 10, 2017 at 8:17am PDT

Ādu lutinu ar losjonu vai vieglas konsistences krēmu, piemēram, ar The Body Shop Atlantijas aļģu želejveida ķermeņa krēmu no Spa of the World līnijas. Profesijas specifika pieprasa izmantot dekoratīvo kosmētiku un regulāri ieveidot matus, tāpēc sejas ādai un matiem veltu īpašas rūpes. Sejas ādu mitrinu ar Dr. Hauschka toniku un Mádara cosmetics SOS intensīvi atjaunojošo un mitrinošo serumu.

A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on Jan 14, 2017 at 11:12am PST

Vienmēr parūpējos arī par plāno ādu ap acīm. Pašreiz lietoju Dzintara atjaunojošo balzamu no Revival līnijas un esmu patiešām apmierināta. Matu aizsardzībai pret karstumu, kas rodas, izmantojot veidošanas ierīces, esmu iecienījusi Schwarzkopf Professional BC Bonacure S.O.S. aizsargserumu. Ikdienā neiztikt arī bez matējoša, patīkamas konsistences tonālā krēma – lietoju Bodyography Silk krēmveida kompaktpūderi, izgaismojoša korektora – patīk Yves Saint Laurent Touche Éclat un NYX Cosmetics acu lainera, kas pieejams dažādos toņos un ir noturīgs visas dienas garumā.

sikspārņa migā 🌕🙈 #darbsiedvesmo #rigatv24 #teteriga #aerialyoga #adidaslv A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on Jan 25, 2017 at 1:33pm PST

Veidojot televīzijas reportāžas, manos darba pienākumos bieži ietilpst došanās uz pasākumiem, tāpēc īpaša gatavošanās izpaliek. Pamatprincips, ko vienmēr paturu prātā, – pirms nozīmīgiem pasākumiem svarīgākais ir kvalitatīvs miegs, bez tā, kā zināms, nelīdzēs neviena procedūra. Un otrs aspekts – laba oma. To var panākt, atskaņojot sev mīļu dziesmu. Mana iecienītākā ir Nina Simone Feeling good, starp citu, ļoti laba versija ir arī Maiklam Bublē.

Olga Jakovļeva

Pasākumu apmeklēšana vienmēr bijis socializēšanās veids, tāpēc pievēršu uzmanību tam, lai iepazīstoties un sarokojoties ar jauniem cilvēkiem, manu roku āda būtu mīksta un nagi sakopti. Tās mitrinu ar L’Occitane Arlésienne roku krēmu, kas bagātināts ar šī sviestu un rožu ekstraktu. Kā arī svarīgs, protams, ir ķermeņa aromāts, tāpēc vienmēr ir līdzi smaržas. Aromātus mainu pēc noskaņojuma, patlaban iecienītākie ir Versace Crystal Noir un Montblanc Lady Emblem.

A post shared by Caroline Berg Eriksen (@carolinebergeriksenno) on Feb 5, 2017 at 12:53pm PST

Vakaros cenšos ādu un matus kārtīgi palutināt, lietojot barojošus krēmus vai eļļas. Mana favorīte ir daudzfunkcionālā kokosriekstu eļļa, ko lietoju, ne tikai rūpējoties par ķermeņa ādu, bet arī par matiem. Sejas ādai īsts atradums ir ESPA Optimal Skin ProSerum – inovatīvs sejas ādas kopšanas līdzeklis, kura sastāvā ir mitrinošās kopjošās eļļas, dažādu augu ekstrakti, barojošā Omega (3,6 un 9) un vitamīni (A un E). Neaizmirstu arī par uzacu un skropstu matiņiem. Pavisam nesen atklāju Latvijā radītu produktu tieši šim nolūkam – Da Lashes serumu skropstām un uzacīm. Lai lūpas būtu maigas un tvirtas, pirms miega pabaroju arī tās. Šim nolūkam esmu izvēlējusies Bodyography Exfoliating Lip Duo, kas ietver gan skrubi, gan dziedinošu eļļu.

Skaistums ir dažādībā. Ne velti ir teiciens, ka skaistums ir relatīvs, jo – kas vienas tautas tradīcijās ir skaists, citas – neglīts. Protams, sevi jākopj, un šajā ziņā primitīvas darbības jāveic katram, taču, manuprāt, cilvēka skaistums meklējams gribēšanā jeb mirdzošajās acīs. Kad neesi vienaldzīgs un kaut ko no dzīves vēlies – tev ir intereses, hobiji un aizraušanās.