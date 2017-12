Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 11. decembris

AUNS

Šodien pieskati, lai tie, kas vada situācijas, neaizmirst par tavām interesēm. Prāts darbosies pilnīgā brīvdienas režīmā, tāpēc nebūs viegli pielāgoties jauniem apstākļiem, atteikties no sen lolotiem mērķiem un izvirzīt jaunus, kas pirmajā mirklī nešķitīs nemaz tik vilinoši. Izmaiņas nākotnes plānos darīs dzīvi nemierīgu, katrs solis prasīs lielu koncentrēšanos.

VĒRSIS

Diskusijās un strīdos esi atklāts. Cilvēki vairās no tā, ko nesaprot un kur neredz likumsakarības. Procesi, kuru gaita būs atkarīga tikai no tevis, virzīsies uz priekšu veiksmīgi. Grūtāk būs ar jautājumiem, kuru risināšanā nepieciešama palīdzība no malas, jo nelabprāt atzīsi savu bezspēcību. Bērni un mājas rūpes darīs nemierīgu, būs grūti pretoties tam, kas notiek.

DVĪŅI

Esi radošs un izmanto savas spējas kombinēt lietas, kas citiem šķiet nesavienojamas. Dzīvi apgrūtinās kļūdaini saprastas norunas un maldīga informācija. Dziļi ieelpo, iedzer piparmētru tēju un nomierinies, jo nevēlēšanās iedziļināties lietas būtībā var novest pie pārsteidzīgiem secinājumiem, neapdomīgas rīcības.

VĒZIS

Ja arī būs kādas domstarpības ar dzīvesdraugu, vecākiem vai bērniem, tās izdosies ātri novērst. Attiecībās neļauj iezagties rutīnai vai greizsirdībai, stiprini ģimeniskumu ar kopīgām aktivitātēm, izklaidēm. Mēģini saprast partnera neapmierinātības iemeslu un palīdzi to novērst. Pat tad, ja gadās pastrīdēties, neuztver to kā traģēdiju; miers, kas pēc tam iestāsies, būs divtik vērtīgs.

LAUVA

Iespējams būs gandrīz viss, tikai dažas lietas prasīs vairāk laika un lielākus ieguldījumus. Atmosfēra mudinās mijiedarboties, pētīt un atbalstīt citus. Steiga un nevērība traucēs rūpīgi saplānot savas aktivitātes. Aktivitātes, kas liksies mazsvarīgas, vēlāk var izrādīties būtiskas, bet process, kam piešķirsi lielu nozīmi, neattaisnos uz to liktās cerības.

JAUNAVA

Pārgalvība un nerēķināšanās ar noteikumiem var radīt sajukumu un pat zaudējumus. Tuvākajā laikā var izveidoties tik dinamiskas situācijas, ka brīžiem būs grūti tām izsekot līdzi, – veiksmes mīsies ar neveiksmēm, panākumi ar zaudējumiem, prieki ar bēdām. Nevainīgs flirts var pāraugt kaislīgās, taču grūti prognozējamās attiecībās.

SVARI

Esi iecietīgs pret tuviniekiem, kuri nekautrēsies izteikt aizrādījumus gandrīz par visu, ko dari vai saki. Tev raksturīgā līdzsvara sajūta palīdzēs harmonizēt atmosfēru, cenšoties atrisināt ieilgušu konfliktu. Iespējami gan dedzīgi strīdi un dusmu brīdī pagriezta mugura, gan saldi samierināšanās brīži. Viegli nebūs, taču, izdarot pareizus secinājumus, attiecības no tā iegūs.

SKORPIONS

Neļauj sevi pierunāt darīt to, kas nesaskan ar taviem principiem. Lai pēc iespējas veiksmīgāk pārvarētu radušās grūtības, svētku gaidās padomā par enerģijas un savu spēju lietderīgāku izmantošanu. Varbūt ir vērts kaut ko pamainīt savā ikdienā, piemēram, pārskatīt pienākumu sadali, paradumus, prasības. Darot to, centies neietekmēties no tā, ko par to domā citi.

STRĒLNIEKS

Sabiedrībā esi mērķtiecīgs un orientējies uz tradicionālām vērtībām, meklē līdzīgi domājošos un veido ar viņiem tālejošus plānus. Šajās dienās netrūks nedz izdevību labi nopelnīt, nedz arī iespēju nopelnīto iztērēt. Svarīgs būs temps un apgriezieni, ar kādiem dzīvosi. Neskrien ar pieri sienā, izskati tikai pašus vērtīgākos priekšlikumus.

MEŽĀZIS

Atrodi motivāciju, izvirzi mērķi un tici saviem spēkiem, tad nekas neliksies grūts un sarežģīts. Brīžos, kad kāds kļūst kaprīzs, jo nav saņēmis no tevis tik daudz uzmanības, cik vēlējies, nedusmojies, mēģini rast kompromisu. Iespējamas pārmaiņas personiskajā dzīvē, kurām laikus sagatavoties būs gandrīz neiespējami – viss norisināsies pēkšņi, negaidīti.

ŪDENSVĪRS

Dodies plašākos ūdeņos, meklē iespēju izplest savas ietekmes sfēru un izpratnes mērogus. Lieti tādā pasākumā noderēs izglītojošu pasākumu apmeklējums. Tomēr esi piesardzīgs, pirms pieņem svarīgu lēmumu, visu rūpīgi pārdomā, saliec pa plauktiņiem. Centies neko nedarīt piespiedu kārtā, lai kādam iespītētu vai pierādītu savu varēšanu.

ZIVIS

Neieslīgsti pašapmierinātībā, tas kaitēs ne tikai tavām šā brīža attiecībām, bet traucēs dibināt jaunus kontaktus. Vēlāk pievērsies savu estētisko kvalitāšu pilnveidošanai un atrodi iespēju tās demonstrēt publiski. Tava veiksme vairāk nekā citkārt būs atkarīga no pieredzes un uzkrātajām zināšanām. Pozitīva attieksme pret notiekošo palīdzēs tikt pāri daudzām problēmām.