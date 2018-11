Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 18. novembris

AUNS

Izmanto radoša pacēluma brīdi, lai padarītu savu dzīvi aizraujošāku, krāsaināku. Vakarā nepaliec viens, tiecies ar draugiem, radiem, domubiedriem, apmeklē saviesīgus pasākumus. Lai ko tu darītu, tev lieliski izdosies savienot nopietnību ar izklaidi.

VĒRSIS

Pretrunas starp to, kā, tavuprāt, vajadzētu būt, un to, kā to redz otra puse, izpaudīsies īpaši attiecībās ar mājiniekiem. Sabiedrībā tev būs jāsaskaras vienlaikus gan ar nekritisku piekrišanu, gan ar neargumentētu opozīciju, abi gadījumi norādīs uz to, ka galējības nav auglīgas.

DVĪŅI

Šodien pievērsies mājokļa pārkārtošanai. Tikai nekrīti kārdinājumā – starp daudzajām idejām izvēlies tās, kuras tev ir pa spēkam īstenot. Provokatīva uzvedība publiskos pasākumos, bez šaubām, pievērsīs tev īpašu uzmanību, padomā par kvalitāti.

VĒZIS

Dari visu, lai domstarpības neizvērstos nopietnos konfliktos. Esi neatlaidīgs un mērķtiecīgs, tici savām spējām, tās nepievils. Tev jāsamierinās ar to, ka vienmēr kāds sociālajā hierarhijā ir virs tevis.

LAUVA

Centies izmantot to, ka viņi labprāt padalīsies ar dāsniem padomiem, liec tos aiz auss un nepieciešamības gadījumā liec lietā. Ej vairāk sabiedrībā, un tev nevajadzēs risināt strīdus ar radiniekiem par sadzīviskām nebūšanām.

JAUNAVA

Apstākļi kļūs labvēlīgāki radošām aktivitātēm. Vari doties ceļojumā, izmantot praksē teorētiskās zināšanas. Ieguvumi materiālā izteiksmē nāks ar lielāku piepūli, salīdzinot ar ieguvumiem garīgo vērtību jomā.

SVARI

Pozitīvas izmaiņas saspringtajā atmosfērā iespējamas pēcpusdienā dienās, kad jautājumos, kas saistīti ar materiālo labklājību, izdosies rast konstruktīvus risinājumus. Kopumā šodienu pavadīs labs, priecīgs, svinīgs noskaņojums.

SKORPIONS

Esi konsekvents, aizstāvi taisnīgas idejas, godīgu rīcību un sāncensību. Risinot konfliktsituācijas, vadies pēc principa, ka piekāpjas gudrākais. Kāpēc lai tas nebūtu tu? Šodien atliec malā smagus un nopietnus darbus, dodies izklaidēties un svinēt.

STRĒLNIEKS

Neielaidies strīdos ar laulāto draugu un ģimenes locekļiem, vairāk laika pavadi sabiedrībā.Stāvi stingri savās pozīcijās, nepārkāp izvirzītos principus. Vakarpusē īpaši izteiksmīgas būs patriotiskās jūtas. Priecīgus svētkus!

MEŽĀZIS

Jo pārliecinātāks par sevi būsi, jo vieglāk būs atvairīt kritiskas piezīmes un pierādīt, ka zini, ko dari. Noskaņojies uz lietišķas nots, paveic atbildīgus pienākumus.

ŪDENSVĪRS

Atļaujies būt bezrūpīgāks. Iesaisties avantūrās, piekrīti neparastām izklaidēm, kaislīgām attiecībām. Uzklausi bērnu intereses, piedalies to īstenošanā. Tu uzzināsi daudz jauna, viņi – saņems nepieciešamo atbalstu un palīdzību.

ZIVIS

Vienoties par kopīgiem plāniem un īstenot ar mājām un sadzīvi saistītus pārkārtojumus būs vieglāk. Liela nozīme būs mīļotā cilvēka atbalstam. Iepriecinās mazi, jauki pārsteigumi. Taču esi pacietīgs, nesteidzini to, kam jānorit lēni un mierīgi.