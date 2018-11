Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 16. novembris

AUNS

Bruņojies ar pacietību, mēģini vēlreiz. Uzmanīgi rīkojies ar sadzīves tehniku, darbarīkiem. Viegli apgūsi jaunas iemaņas, kas nepieciešamas darbā. Tas uzmundrinās un palīdzēs turpināt strādāt tikpat cītīgi un atbildīgi.

VĒRSIS

Esi konsekvents, nepieļauj, ka mirkļa emocijas izsit no līdzsvara vai novērš domas no galvenā. Netici skaistiem solījumiem un vilinošiem piedāvājumiem. Piesardzīgi uzklausi cilvēkus, kas iepriekš tevi kritizēja, bet nu gatavi atbalstīt.

DVĪŅI

Kāds tuvs cilvēks šodien var tevi pierunāt uz pārgalvīgu rīcību. Garas sarunas tevi nogurdinās, uzskatīsi, ka vienkāršāk ir darīt nekā prātot. Kamēr citi rotīs piedurknes, tu ar visu veiksmīgi būsi ticis galā.

VĒZIS

Saspringtāka var kļūt gaisotne ģimenē, jo katrs gribēs diktēt savus noteikumus. Arī tev būs savi plāni, kas diemžēl nesaskanēs ar to, ko no tevis gaida tuvinieki. Tas liecinās vien par to, ka neesi bijis pietiekami vērīgs un laikus pamanījis viedokļu atšķirību.

LAUVA

Palielināsies iespējas gūt ievērību, nostiprināt reputāciju un iedibināt labas attiecības ar priekšniecību. Labi veiksies dažādi finanšu aprēķini, kā arī parādu atgūšana. Tam šodien vari pievērsties pēc pilnas programmas.

JAUNAVA

Ja darbi bremzējas un grūti izlemt, kā rīkoties tālāk, nekļūsti nervozs. Mazāk kaut kur iesaisties, vairāk vēro un izdari secinājumus. Nedari neko, kam nesaskati jēgu vai kas neatbilst taviem principiem.

SVARI

Sadzīvot ar sirdsapziņas pārmetumiem būs grūtāk nekā ar apkārtējo nopēlumu. Rūpējies par krājumiem ziemai un kaut ko atlicini nebaltām dienām. Rūpējies par ērtāku, komfortablāku dzīvošanu.

SKORPIONS

Pārskatot savus plānus un ieceres, iespējams, nonāksi pie secinājuma, ka pienācis laiks kaut ko mainīt. Emocijas mudinās nesamierināties ar situāciju, taču prāts vedinās apstāties un rūpīgāk izvērtēt apstākļus.

STRĒLNIEKS

Nežēlo laiku tam, lai padomātu par savām vēlmēm, interesēm. Ievēro paša ieviestos saimniekošanas principus un tradīcijas. Kamēr būsi optimisma un dzīvesprieka pilns, nekas nespēs tevi izsist no līdzsvara.

MEŽĀZIS

Iespējami sarežģījumi un pārbaudījumi dažādās dzīves jomās. Vajadzēs mobilizēt visus spēkus, lai pielāgotos jaunām prasībām un mainīgiem darba apstākļiem. Brīžos, kad rodas vēlēšanās visam atmest ar roku, paturi prātā, ka jebkuras grūtības piedāvā izaugsmes iespējas.

ŪDENSVĪRS

Stoiciska nostāja palīdzēs pārvarēt vājuma mirkļus. Atturies no aktivitātēm, kas var radīt neizpratni apkārtējos. Ja velk uz kašķi, rūpīgi apdomā, ar ko pats neesi īsti apmierināts sevī, jo visas vainas jāmeklē pašā, nevis citos.

ZIVIS

Lieli notikumi gaidāmi tieši mīlas lauciņā. Dažs var saņemt atzīšanos mīlestībā tieši no tā cilvēka, no kura tas tiek izmisīgi cerēts. Randiņiem ļoti piemērota diena, tāpat arī labi veiksies sava vizuālā tēla uzlabošanas pasākumi.