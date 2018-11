Lelde Dreimane par pucēšanos un skaistumu: "Esmu mēģinājusi ieklāt matos majonēzi, un efekts bija tiešām labs"

Esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka katru rītu varu iesākt ar burvīgu skatu aiz loga, vērojot, kā pāri koku galotnēm pie ezera uzlec saule. Tas ir mans mazais tuvības mirklis ar dabu ikdienas skrējienā. Brīvdienās vienmēr izmantoju iespēju doties ārpus pilsētas.

Sēņošana ir viena no nodarbēm, kas ļauj pilnībā atslēgties no ārpasaules. Savukārt pārtraukumos teātrī mēdzu atrast kādu brīvu telpu ar klavierēm, kur pavadu nedaudz laika vienatnē. Nespēlēju neko konkrētu – vienkārši ļauju tā brīža emocijām un sajūtām izpausties mūzikā.

Foto: Toms Norde

Skaistumkopšana un viss ar to saistītais mani aizrauj jau sen. Šobrīd viens no favorītzīmoliem ir Algotherm, kas piedāvā produktus uz jūras aļģu bāzes. To iepazinu pagājušajā pavasarī, kad pēkšņi uz sejas ādas parādījās ļoti sausi plankumi. Pēc nesekmīgiem centieniem nomaskēt tos ar tonālo krēmu paklausīju padomam un iegādājos Algotherm enzīmu pīlingu.

Uzklājot uz sejas, tā krēmveida tekstūra pārvēršas eļļā un piecu minūšu laikā atbrīvo ādu no atmirušajām šūnām. Jau pēc pirmās lietošanas reizes redzēju uzlabojumu, un nākamajā dienā sejas āda jau izskatījās pavisam labi. Tā sākās mana aizraušanās ar Algotherm produktiem gan sejai, gan ķermenim.

No rītiem lietoju Algotherm AlgoRegard Eye Lift Serum acu zonai un Algotherm serumu sejai. Ja jūtu, ka seja ir uztūkusi, notīru to ar ledus gabaliņā sasaldētu tēju, ko šādiem gadījumiem esmu sagatavojusi iepriekš. Pēc dušas ieziežu ķermeni ar mitrinošu krēmu vai eļļu. Esmu iecienījusi Algotherm AlgoLigo Marine Body Oil, kas ir ērta lietošanā, jo ātri uzsūcas ādā un nesmērē drēbes.

Skaistumkopšanas likums numur viens, ko ievēroju, – nekad neiet gulēt ar grimu. Agrāk ir sanācis pamosties ar kosmētikas paliekām uz sejas, bet novēroju, ka tas ļoti kaitē ādai, tāpēc sekoju līdzi tam, lai pirms gulētiešanas visa kosmētika būtu kārtīgi notīrīta. Sejas ādas attīrīšanai lietoju micelāro ūdeni no Bioderma vai Algotherm Comfort Micellar Water. Pēc tam pabaroju ādu ar nakts krēmu Algotherm AlgoLigo Marine Nourishing Cream.

Vakaros man ir vairāk laika, ko veltīt skaistumkopšanai, tāpēc labprāt palutinu sejas ādu ar dažādām maskām. Esmu iecienījusi korejiešu sejas masku ar gliemežu mucīnu un melno pērļu plāksnīšu maskas acu zonai.

Lai gan mani skaistumkopšanas produktu krājumi ir diezgan lieli, arī pati mēdzu gatavot avokado vai banāna sejas maskas. Reizēm ar kafijas biezumiem dušā noskrubēju gan ķermeņa, gan sejas ādu.

Esmu mēģinājusi ieklāt matos majonēzi, un jāatzīst, ka efekts bija tiešām labs, jo mati jutās pabaroti. Viens no maniem favorītproduktiem, īpaši vasarā, ir kokosriekstu eļļa, ko klāju gan uz ķermeņa, gan matos.

Matiem parasti lietoju vairākus šampūnus paralēli. Tikko nomainīju Makadamijas līniju pret CHI Luxury Black Seed Oil produktiem, kuru sastāvā ir vērtīgā melno ķimeņu eļļa. Vēl neesmu sapratusi, kā vislabāk kopt savus garos matus. Ikdienā nelietoju matu laku vai citus veidošanas līdzekļus, vienkārši izžāvēju matus ar fēnu, izmantojot apaļo suku. Aizsardzībai no karstuma lietoju izsmidzināmu līdzekli Biosilk Hot Termal Protectant Mist.

Nevēlos pārspīlēt, taču jāatzīst, ka grimu diezgan labi esmu iemācījusies sev veidot pati. Ir pat bijušas situācijas, kad, manuprāt, izdaru to labāk nekā grima mākslinieki, jo pazīstu savus sejas vaibstus. Šo prasmi apguvu, pateicoties iespējai gadiem ilgi vērot, kā manu make-up veido profesionāļi.

Gatavojoties svētkiem vai īpašiem pasākumiem, parasti dodos pie friziera, jo nemāku ieveidot matus, taču grimu klāju pati. Ievēroju labi zināmo principu – izcelt lūpas vai acis, tāpēc vienmēr akcentēju acis, novelkot līniju ar laineri vai pielīmējot mākslīgās skropstas.

Ikdienā cenšos nelietot dekoratīvo kosmētiku. Iztieku ar minimumu – konsīleri un skropstu tušu. Jau gadiem lietoju konsīleri Max Factor Pan Stik nr.13, bez kura nedodos nekur, pat uz mežu. Pēdējā laika atklājums ir skropstu tuša L’Oréal Paris Paradise Extatic. Man ir svarīgi arī iekrāsot uzacis – šim mērķim lietoju uzacu gelu no L’Oréal Paris vai noturīgas uzacu ēnas.

Smaržu pasaulē valdzina visi saldie un pūderīgie aromāti. Tuvojoties ziemai, atsākšu lietot drauga dāvinātās Carolina Herrera Good Girl, kas vasaras periodā šķita nedaudz par smagu.

Ilgus gadus par savu aromātu saucu Escada Magnetism, bet tagad mani apbūris YSL Manifesto. Godīgi sakot, vienas no manām visu laiku iemīļotākajām smaržām ir Britney Spears Fantasy rozā pudelītē ar spīdumiņiem – tā notis atgādina košļājamo gumiju. Pēdējā laikā esmu aizrāvusies ar frandžipani eļļu, ko uzklāju uz pulsācijas vietām.

Šobrīd aktīvā ģenerālmēģinājuma procesa dēļ sanāca iepauzēt sporta nodarbības, un tas negatīvi atsaucas uz pašsajūtu. Uzreiz pēc pirmizrādes iekāpšu kedās un legingos un atgriezīšos sporta zālē, jo man ļoti patīk sportiskās aktivitātes. Dodu priekšroku grupu nodarbībām, kur trenera norādes palīdz un motivē. Arī tepat, Dailes teātrī, mums ir foršas nodarbības ķermeņa izvingrināšanai.

Agrāk bieži pārtiku no ātrajām uzkodām un neveselīgiem našķiem, taču ar laiku sāku pamanīt to negatīvo ietekmi uz izskatu un veselību, tāpēc aizvien vairāk pievēršu uzmanību savam uzturam. Neievēroju strikti noteikumus, bet cenšos ēst bieži un mazām porcijām, lai izvairītos no smaguma sajūtas kuņģī.

Katru rītu sāku ar silta ūdens glāzi, kam ir pievienots medus. Brokastīs ēdu auzu pārslu putru, un man tā ļoti garšo. Arī smūtijus gatavoju uz nebēdu! Man ļoti garšo zivis, īpaši lasis.

Vispār esmu jēlu produktu cienītāja – dievinu jēlu lasi, jēlas paipalu olas. Mana vājība ir majonēze – to varu pievienot visiem ēdieniem un ēst ar karotēm, taču zinu, ka tā nedrīkst. Savukārt uz saldumiem neesmu īpaši kāra un šokolādes vietā labprātāk izvēlētos salami desu vai sieru.

Salīdzinoši daudz dzeru kafiju, par kuras veselīgumu viedokļi ir atšķirīgi. Zinu, ka vieni uzskata šo ieradumu par kaitīgu, taču citi saka, ka kofeīnam ir pozitīva ietekme, jo tas uzlabo asinsriti un vielmaiņu. Nezinu, kam ir taisnība, bet man tā palīdz un liek justies labi. Galvenais ir uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu, jo kafija dehidrē organismu.

Aktieri uz skatuves atmet visu un var būt jebkas. Kāds teica, ka sieviete teātrī ir kā bezdzimuma radība. Tomēr pavisam sievišķību izslēgt nevar, un patiesībā man tas tīri labi patīk. Ja redzu kādu īpašību, kas simpatizē, piefiksēju un cenšos to pārņemt savā uzvedībā.

Sievišķība neatspoguļojas drēbēs vai grimā, tā nāk no iekšienes. Sievietei ir jābūt pārliecinātai par sevi, mierīgai un ar noslēpumu, kā kaķenei.