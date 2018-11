Šādu pakalpojumu piedāvā gan bijušās medmāsas, gan ārstu palīgi, gan kosmētiķes, kas klientus apmāna, izmantojot viņu nezināšanu, un uzdodas par kosmetoloģēm. Likums nosaka, ka durt un pildītas lūpas ar speciāliem filleriem drīkst tikai konkrētu augstāko medicīnisko izglītību ieguvuši mediķi, kas turklāt saņēmuši attiecīgās metodes sertifikātu.

Arī kontroles faktiski nav, jo Veselības inspekcija norāda, ka viņu galvenais uzdevums ir pārbaudīt dažādu skaistumkopšanas pakalpojumu higiēnas pusi, ne gluži izglītības dokumentus personālam.

Kopumā LTV raidījums apmeklēja sešus lūpu palielināšanas speciālistus, kas pieņem kā privāti, tā arī skaistumkopšanas salonos, bet attiecīgā izglītība nebija nevienam, par ko var pārliecināties Veselības inspekcijas publiski pieejamās datu bāzēs.

Lūpu palielināšanas procedūra šobrīd ir kļuvusi ļoti populāra, taču atšķirībā no mezoterapijas un biorevitalizācijas procedūrām, ko drīkst veikt arī kosmētiķi, lūpu pildīšana ar īpašiem gēliem ir ar daudz augstāku risku pacientiem, līdzīgi kā botulotoksīna injekcijas, un tāpēc valsts no savas puses ir noteikusi arī augstāku izglītības standartu. Šādas procedūras drīkst veikt mediķi ar vismaz pirmā līmeņa augstāko medicīnisko izglītību konkrētās specialitātēs – plastiskā ķirurģijā, dermatoloģijā, kosmetoloģijā, neiroloģijā, oftalmoloģijā. Turklāt papildus šādam diplomam procedūru veikšanai nepieciešams arī Latvijas ārstu biedrības izsniegts konkrētās procedūras metodes sertifikāts, kas ir saskaņots ar Latvijas Estētikas Medicīnas asociāciju. Arī šāda sertifikāta nebija nevienai no sešām “Aizliegtā paņēmiena” speciālistēm, kuras piedāvāja lūpu palielināšanas pakalpojumus.

Viena no šīm speciālistēm, kura pēc izglītības ir kosmētiķe, bet uz kuras vizītkartes bija norādīts, ka viņa ir kosmetoloģe, pēc tam intervijā raidījumam norādīja, ka ar vizītkartēm noticis misēklis.

Bet, runājot par lūpu palielināšanu, viņa turējās pie pārliecības, ka šādus pakalpojumus klientiem sniegt drīkst, jo viņa, lūk, ir izgājusi vairākus lūpu pildīšanas preparātu izplatītāju kursus, kuros tas tiek mācīts, un viņai esot šādi sertifikāti, kurus viņa raidījumam arī nosūtīja.

Kā vēlāk pārbaudīja “Aizliegtā paņēmiena” žurnālisti, tiešām, -piesakoties uz lūpu palielināšanas kursiem ne vienmēr tiek prasīts atbilstošās izglītības diploms, līdz ar to, iespējams, radot maldīgu iespaidu pašiem kursu dalībniekiem, ka pēc kursu beigšanas lūpu palielināšanu drīkst praktizēt arī uz klientiem.