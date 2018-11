Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 5. novembris

AUNS

Ievēro darba grafiku un savus pienākumus, ar kuru izpildi jātiek galā darba laikā, nepieļaujot pārslodzi. Veselība tomēr ir pirmajā vietā, un tā ir jāsāk saudzēt kopš jaunības. Šodien labāk nelieto alkoholu, vari nokļūt neveiklā situācijā. Vakarā parunājies ar mīļoto - tava pēdējā laika aizņemtība, iespējams, prasās pēc kādas mīļas kompensācijas.

VĒRSIS

Kā mežā sauc - tā atskan. Pēc šī modeļa šodien veido gan darba, gan privātās attiecības. Nestrīdies, tev nepiestāv. Tā vietā labāk diplomātiski apdomā, kā gudrāk sadarboties. Cel savu pašnovērtējumu, vingrinies komplimentu teikšanā sev. Vārdu sakot, dari visu, lai radītu veiksminieka iespaidu.

DVĪŅI

Šodien tev nekas cits neatliek, kā strādāt. Vēl pāris nedēļas ir jāturpina rauties trakā tempā, tad varēsi nedaudz atslābināties. Tiesa, tava hiperaktivitāte darbā var kļūt par nesaskaņu cēloni. Ne jau visiem piemīt tādas darba spējas kā tev. Vakarā spodrini māju, kvēpini vīraku, dedzini sveces – mazliet pozitīvas enerģijas dzīves telpai nāks tikai par labu.

VĒZIS

Lasi grāmatas, izglītojies. Tu līdz šim esi tikai filigrāni operējis/usi ar praktiskajām iemaņām, taču prasās arī mazliet teorētisku gudrību. Mācīties taču nekad nav par vēlu, vai ne? Privātajā dzīvē būs neliela spriedzīte. Mīļotā cilvēka tuvinieki tieksies diktēt noteikumus. Esi saprotošs/a, mēģini saprast, kādā ģimenē viņš ir audzis.

LAUVA

Darbs ir darbs, un zināma agresivitāte tajā nekaitēs. Reizēm savu zobiņu parādīšana nāk tikai par labu karjerai. Lai redz, ka lauvu aiz ūsām raustīt nevajag. Tā tu celsi savu autoritāti. Attiecībās – pārdomu diena. Tu taču nedomā, ka kāds cits tavā vietā visu atrisinās, vai ne? Cīnies par savu laimi.

JAUNAVA

Svarīgi ir būt veiklam un netūļāties. Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Šāda dzīves pozīcija vislabāk atbilst tavai būtībai, tad tu jutīsies kā zivs ūdenī. Tas arī tavs pamatuzdevums šodienai - atmest liekvārdību. Gan lietišķajā, gan privātajā jomā. Vakars piemērots lēnai maltītei ģimenes lokā.

SVARI

Atturies no negodīgiem peļņas iegūšanas veidiem, jo tevi šodien var kārdināt izdarīt ko pretlikumīgu, solot labi par to samaksāt. Saki „nē”, bez šaubīšanās. Iespējama maza krīzīte attiecībās, taču viss beigsies labi, jo tava nosvērtība saliks visu pa plauktiņiem.

SKORPIONS

Šodien vērts apstāties un sev pajautāt – vai es jūtos labi tur, kur esmu? Ja atbilde ir „nē”, tad apdomā, kāpēc. Un ko varētu darīt lietas labā. Ja tev šķiet, ka esi stiprs kā ozols, tas var būt mānīgi. Skaties, lai tuvojošās rudens vētras neizgāž ar visām saknēm no siltās vietiņas. Šodien vari domāt par dzīvesvietas maiņu un galu galā sākt jaunu dzīvi. Tas taču ir tik skaisti - sākt dzīvot, kā gribas, vai ne?

STRĒLNIEKS

Meklē jēgu tajā, ko dari. Ja to nesaskati, saki nodarbei - atā. Vakarā ieteicams atrast laiku, lai pabūtu vienatnē. Ļaujies slinkumam, palutini sevi. Ja citādi nevar, liec lietā mazas viltībiņas. Pirmdiena nav viegla diena, un vismaz vakarā tev par katru cenu būtu vajadzīgs miers, atpūta un laiks pārdomām.

MEŽĀZIS

Viens nav cīnītājs – šodien to labi izjutīsi. Sadarbojies ar kolēģiem, neatsakies pat no šķietami utopiskām idejām un darbības formām. Redzēsi, tās strādās! Iespējams, saņemsi ziņu no kāda drauga, kas dzīvo tālumā. Šoreiz nevajag daudz domāt un tērēt laiku garām sarakstēm - kravā čemodānu, pērc biļeti un dodies ceļā.

ŪDENSVĪRS

Aktīvāk iesaisties sabiedriskās aktivitātēs. Un, ja godīgi, tu jau sen to esi vēlējies, vajag tikai mazu iedrošināšanu, vai ne? Šodien nelauzi galvu par to, kas notiek mājās, ko dara bērni un dzīvesbiedrs. Tev ir profesionāli jāaug, iestāsti to saviem tuviniekiem. Ieguvēji rezultātā būsiet visi.

ZIVIS

Par tevi šodien daudz runās, varbūt pat publiskāk, nekā tu domā. Tā ka pienācis tavs slavas mirklis. Jo, kā mēdz teikt, ja par tevi nerunā - tevis nav. Daudz domāsi par eksistenciāliem jautājumiem un beigās nonāksi pie svarīgas atziņas. Ja tomēr kaut ko nespēj saprast savā dzīvē, prasi padomu cilvēkiem, kuriem uzticies. Un viss izdosies!