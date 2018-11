Attiecības ir bijušo. Kad ir un kad nav vērts mēģināt vēlreiz

On un off (ieslēgts un izslēgts – angļu val.) attiecībām ir cikliska forma, ko veido daudzas izšķiršanās un salabšanas. Attiecības tiek pārtrauktas uz kādu laika periodu, reizēm pat gadu desmitiem, taču atkal atjaunotas, un šis cikls var atkārtoties vairākkārt. Pēc sāpīgas šķiršanās seko periods, kad pāris atceras visu labo, kas to vienoja, un tas noved pie svētlaimīgas atkalapvienošanās, bet tad laika gaitā pamazām atkal atdzīvojas visi iemesli, kāpēc pāris izšķīrās, un nav tālu brīdis, kad notiek šķiršanās uz mūžu (kārtējā).

Pāra vēlmei saglabāt attiecības šķēršļus var likt dažādi iemesli – sākot ar pašu grūti pārvaramām nesaskaņām, beidzot ar ārējiem apstākļiem, piemēram, citu cilvēku nosodījumu. Un pat šo cēloņu izpratne ne vienmēr ļauj pārraut on/off apburto loku. Šim fenomenam zinātne tikai nesen sākusi pievērst uzmanību.

Lasi tālāk un uzzini, kāpēc tas notiek - un vai šādām attiecībām ir nākotne: