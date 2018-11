Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 3. novembris

AUNS

Uzmanies no slepena mīlas romāna un intrigām. Kutelīgā situācijā saglabā mieru, tā tu pasargāsi sevi no ziņkārīgiem, uzbāzīgiem jautājumiem. Nepiekrīti dārgām izklaidēm. Sazinies ar tālumā mītošiem mīļiem un tuviem cilvēkiem, palīdzi uzturēt kopības izjūtu.

VĒRSIS

Nepaliec viens ar savām domām un pārdzīvojumiem. Nelieto alkoholu, jo tas var ietekmēt tavu optimistisko skatījumu uz lietām un cilvēkiem, radot depresiju. Uz biznesa sarunām lielas cerības neliec. Vienīgais, ko no tām iegūsi, – atziņu, ka biznesā nav draugu, ir tikai konkurenti.

DVĪŅI

Pievērsies ģimenes tradīcijām. Taču paturi prātā - iespējami strīdi un nesaskaņas attiecībās ar tuviniekiem. Lai saglabātu saskaņu ģimenē, jābūt pacietīgam un taktiskam, jāmāk sevi savaldīt ikreiz, kad kāds pēkšņi izdomās rīkoties pēc sava prāta.

VĒZIS

Nepārdzīvo, ja mīļā miera labad nākas atteikties no kādas ieceres. Par spīti neveiksmēm, tici savām idejām un mērķiem. Pārdomājot dzīvi, pārņems neapmierinātība, tāpēc mazāk kaut ko analizē un vērtē.

LAUVA

Piekrītot iesaistīties kādā darījumā, vadies ne tikai pēc materiāliem, bet arī idejiskiem apsvērumiem. Tas palīdzēs paveikt visu līdz galam arī tad, kad sapratīsi, ka cerības uz peļņu ir samērā niecīgas. Vēlāk būs grūti pieņemt konkrētus lēmumus.

JAUNAVA

Jo lielākas izvēles iespējas, jo grūtāk saglabāt reālistisku situāciju vērtējumu. Viegli aizklīdīsi fantāzijās un iedomās. Pievakare lieliski piemērota mīlas rotaļām un jauniem eksperimentiem gultā.

SVARI

Konfliktsituācijas radīsi pats, bet tev šķitīs - ka citi. Piebremzē savas kaprīzes un vēlmes, kuru piepildījums vēl nav nopelnīts. Iejūtība un empātija, kā arī altruisms ir tās brīnumlietas, kas šodien var glābt daudzas strīdīgas situācijas.

SKORPIONS

Ja tu labi saproti dēmonus sevī, jāsaprot arī mehānismi, kā tos neitralizēt. Strādā pie tā, iedziļinies sevī un analizē. Egoismu noliec otrā plānā un pievērsies tuvāko cilvēku vajadzību apmierināšanai.

STRĒLNIEKS

Garīgiem meklējumiem šī diena nav īsti piemērota, lai arī var skart tieksme uz vientulību. Pastāv risks aizrauties ar idejām, kas apkārtējiem nebūs saprotamas un galu beigās arī tev vairs ne. Vakarpusē labs laiks ģimenes saišu stiprināšanai.

MEŽĀZIS

Pastāv iespēja, ka pēcpusdienā saņemsi vēsti no cilvēka, par kuru jau sen piemirsts. Draudzībai un mīlas attiecībām piemērota diena. Ja kaitina apstākļi, maini vai nu tos, vai savu attieksmi.

ŪDENSVĪRS

Necīnies ar nesamērojamu pārspēku, tas tikai tērēs tavu enerģiju. Cita starpā šodien lieliski piemērots laiks, lai sevi palutinātu ar iepirkšanos vai skaistuma procedūrām. Iespējams, ka saņemsi negaidītu informāciju no cilvēka, no kura nekas tamlīdzīgs it kā nebija gaidāms

ZIVIS

Domas par savu biznesu. Vai domas par cilvēku, kas varētu nodrošināt labklājību tavā dzīvē. Merkantils prāts, izteikta erotika. Līdz pusdienlaikam labs laiks savtīgu nolūku īstenošanai, taču dari visu saskaņā ar sirdsapziņu un Dieva likumiem.