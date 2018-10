Disleksija, grūtības iemācīties lasīt, pasivitāte un uzmanības traucējumi – šīs lietas ir raksturīgas cilvēkiem, kuri ieņemti ziemā, bet dzimuši no oktobra līdz decembrim. Tas izskaidrojams ar faktu, ka viņu mātēm pirmajos trīs grūtniecības mēnešos ir pietrūcis saules vitamīna – D vitamīna, noskaidrots šajā pētījumā.

Zinātnieki pieļauj, ka informācijas uztveres un lasīšanas grūtību īpatsvars pieaug, jo arvien vairāk laika pavadām iekštelpās. Tiesa, palielinās arī uzmanības traucējumu un pasivitātes īpatsvars.

Lielbritānijas veselības aprūpes speciālisti iesaka rudenī un ziemā britiem ik dienu lietot pa 10 mg D vitamīna, jo, drūmajos laikapstākļos un, daudz laika pavadot iekštelpās, cilvēkiem masveidā trūkst D vitamīna.

Pētījumā analizētas vairāk nekā 800 000 bērnu mācīšanās spējas, un noskaidrots, ka 8,9% bērnu, kas ieņemti gada pirmajā ceturksnī, saskaras ar grūtībām mācīties – salīdzinot ar 7,6% bērnu, kuri ieņemti no jūlija līdz septembrim.

Tiek pieļauts, ka 11% gadījumos bērnu mācīšanās grūtības būtu iespējams novērst, ja māmiņas, gaidot mazuļus, sekotu mediķu rekomendācijām un papildus lietotu D vitamīnu. Lielbritānijā ik gadu dzimst apmēram 700 000 mazuļu, un tas nozīmē, ka ik gadu aptuveni 2000 cilvēku saskaras ar grūtībām skolā.

Ginekoloģijas profesors Gordons Smits atzīst: “Ja D vitamīna līmenis izskaidrotu šajā pētījumā novērotās sezonālās svārstības, varētu domāt: ja cilvēki sekotu ieteikumiem (lietot D vitamīnu), mācīšanās grūtības tiktu novērstas. Kaut arī minētajā pētījumā netika mērīts D vitamīna līmenis, šis tomēr būtu visreālākais izskaidrojums tendencei. Tādējādi pētījuma dati apliecina, ka ir ļoti svarīgi lietot D vitamīnu sievietēm, kuras vēlas piedzemdēt veselus bērnus.”

Pētījumā analizētas to bērnu spējas, kuri dzimuši līdz 2012. gadam, kad grūtniecēm vēl netika rekomendēts lietot ik dienu 10 mg D vitamīna, cenšoties izsargāties no citām slimībām, piemēram, no rahīta.

Tiesa, tiek pieļauts, ka daudz sieviešu joprojām ignorē šīs rekomendācijas. Glāzgovas institūta profesors Džils Pells uzsver: “Svarīgi, lai grūtnieces ievērotu rekomendācijas papildus lietot D vitamīnu un sāktu to darīt pēc iespējas uzreiz pēc grūtniecības iestāšanās, bet ideālā gadījumā – pat pirms tam.

Pētījumā, kas publicēts izdevumā “American Journal of Epidemiology”, analizēti 801 592 bērnu veselības un mācību dati. Pētījumā iesaistītie bērni apmeklēja skolu no 2006. līdz 2011. gadam.