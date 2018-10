Elizabete no citiem videovlogeriem atšķiras ar piedāvāto saturu, proti, tajā nav nekā no iepriekš tik pierastās "cacu būšanas" - lētu drēbju šopingiem, par velti ieskapētu lūpukrāsu testiem un tirdzniecības gigantu nopirktām smaidu minūtēm. Elizabete atver jaunu lapaspusi vietējo jūtūberu saimē, ejot pret dabai nedraudzīgo plašpatēriņa kultūru. To viņa dara galvenokārt ar jēdzīgu saturu - tieši tik vienkārši!

Īsumā par Elizabeti

15 gadus vecā pusaudze mācās Rīgas centra skolā blakus Nacionālajam teātrim. Viņai ir mīļa mamma, ar kuru Elizabete dzīvo kopā, un dārgi vecvecāki, kuri dzīvo atsevišķi un pie kuriem meitene bieži un labprāt ciemojas. Elizabetes video nekur un nekad nav figurējis tētis.

Meitene saviem mazgadīgajiem sekotājiem rāda labu piemēru: viņa labi un uzcītīgi mācās, stundas nebasto, no rītiem cenšas sportot, bet vakaros pie miera dodas - vēlākais - pulksten desmitos. Viņa atstāj harmoniskas un mīlestību saņēmušas personības iespaidu, turklāt nevar nemanīt arī spēcīgu intelektu un emocionālo inteliģenci. Pretēji desmitiem citu "YouTube" populāru jauno dāmu, Elizabete nefilmē video par to, kā krāso seju vai ko jaunu uz atlaidēm "ieķērusi" masu produkcijas veikalos. Elizabete vispār, šķiet, nekrāsojas.

Veģetārisms, vegānisms, svaigēšana? Meitene popularizē "trendus"

Gaļas pikucīti šīs pusaudzes ēdienkartē neredzēt. Viņa savus sekotājus piesaistījusi tieši ar to, ka popularizē vegānisku dzīvesveidu, kam pati nesen pievērsusies un ir sajūsmā par šīs subkultūras vidi. Skolniece katru rītu sāk ar svaigi spiestu sulu sev un mammai, iepriekš sagatavotām vegāniskām pusdienām, kuras uz skolu tiek liktas burciņā. Arī jebkura iepirkšanās norit bez plastmasas klātbūtnes - tikai burkas, auduma maisiņi, kartona kastes. Elizabete pārstāv bezatlikuma jeb "zero waste" kustību, kas nozīmē ikdienā rūpēties par dabas nepiesārņošanu ar vielām, ko tā nespēj pārstrādāt. Pati meitene ikdienas iepirkumus veic vai nu Centrāltirgū, vai "zero waste" veikaliņos. Viņas kontā nav neviena paša video ar iepirkšanos "Rimi" vai "Maxima" veikalos.

Kustība izplešas

Elizabetei ir tikai 15. Savā jūtūberes karjerā viņa satikusies arī ar vecākām vegānēm, kuras šo dzīvesveidu popularizē sociālajos tīklos. Tā, piemēram, notikusi tikšanās ar jūtūberi Alisi Mičuli, kura ir vecāka par Elizabeti un izsenis ievēro strikti "pareizu" dzīvesveidu, pat matus mazgājot ar rudzu miltiem. Pēc Alises sniegtā parauga pati Elizabete gan palika ar miltu atliekām matos un atzina, ka šis triks šampūnu īsti neaizstāj. Taču tas nav apturējis meiteni no centieniem arī turpmāk ignorēt visu mūsdienu ķimikāliju evolūciju, - tiekšanās pēc visa dabīgā un dabiskā ne tikai viņai, bet arī citiem jūtūberiem izvērsusies savdabīgā apmātībā.

Daži Elizabetes ikdienas vlogi:

Nedaudz vecāki vietējā "YouTube" vegānisma popularizētāji:

