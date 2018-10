Anita Altmane dzīvo starp Rīgu un Dubaiju: "Man Latvijā vairs nebija, kur augt"

„Pašlaik sadarbojos ar trim jaudīgākajām talantu aģentūrām Dubaijā, kur viena no tām mani nobukoja veidot stilu otram lielākajam iepirkšanās molam pasaulē Dubai Mall 2017. gada rudens/ziemas modes skatēm.” (Foto: no privātā arhīva)

Jau desmit gadu modes māksliniece un stiliste aktīvi darbojas Latvijas modes dizaina un stila jomā, realizējusi stila un modes sesijas žurnālos un veidojusi žurnālu vākus. Anita atzīst, ka aizvien ir pateicīga savam pirmajam darbam izdevniecībā Rīgas Viļņi, kur savulaik viņa strādāja modes un stila žurnālā Pastaiga par stila redaktori.

„Žurnāls Pastaiga ir tā platforma, kur sākās mans modes un stila ceļš,” saka Anita, kura tagad savu karjeru spodrina vienā no modes un stila metropolēm Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Jau pusotru gadu ir pasniedzēja Institute of Luxury Fashion and Style, kā arī darbojas kā stiliste Dubaijas talantu aģentūrās.

„Pašlaik vadu glancēto modes žurnālu stailinga lekcijas jaunajiem stilistiem un modes redaktoriem."

Kā lai dzīvo kaifīgāk?

„Pirms trim gadiem doma strādāt citviet mani piemeklēja atpūtas brauciena laikā, guļot zem palmas Taizemē. Ceļojumā biju kopā ar dēlu Ričardu (11) un draugiem. Prātojām, kur varētu dabūt darbu ārpus Rīgas, bet strādāt savā jomā. Tas viss bija humora līmenī, bet es pārbraucu mājās un patiešām sāku skatīties, kādas ir iespējas strādāt savā jomā ārpus Latvijas. Man vajadzēja tādu vietu, kur ir silts, jo neesmu no tiem cilvēkiem, kas priecājas par pirmo uzkritušo sniedziņu. Man ziemā ārkārtīgi salst.

Neraugoties uz lielo karstumu, Dubaijā puspliki šortos un T kreklos staigā tikai tūristi. Nav gluži pieklājīgi atkailināties publiski.

Otrs no iemesliem, kāpēc sāku meklēt iespējas strādāt ārpus Latvijas, bija vēlme pēc jauniem izaicinājumiem savā profesijā, jo vairāk nekā desmit gadu laikā te savā jomā esmu realizējusies un man te nav, kur augt. Savā attīstībā gāju pa riņķi,” uzsver Anita. „Ilgu laiku apzināju visu par dzīvi Dubaijā, jo šo pilsētu biju atradusi kā modes vietu, kur ir man vēlamais klimats un attīstīta modes industrija. Protams, konkurence tur ir milzīga – Dubaijā izdzīvo tikai spēcīgākie.”

„Esmu ārkārtīgi pagodināta un priecīga, ka šoruden tiku uzaicināta iesaistīties modes žurnāla Harper's Bazaar Arabia komandā. Strādāt ar Chanel, Gucci vai Lanvin jaunāko kolekciju apģērbiem un aksesuāriem ir tīrākā bauda."

Kā pielāgoties Dubaijas videi?

Stāstot par Dubaiju, stiliste uzsver, ka tur viņai nācies ļoti pielāgoties viņu videi. „Jo neaizbraucu turp kā tūrists, bet strādāt. Bija jāpieņem citi spēles noteikumi absolūti par visu. Piemēram, tur dienas režīms ir pavisam citāds, atšķiras gan komunikācija ar cilvēkiem, gan ģērbšanās stils un kultūra. Tu nevari tur Latviju maukt.

Dubaijā darbs nemitīgi mijas ar atpūtu.

Esmu ļoti elastīga šajā ziņā, līdz ar to man šīs pārmaiņas grūtības nesagādāja. Tikpat viegli arī pielāgojos pasniedzējas darbam augstskolā, kur studē jaunieši no visas pasaules. Tur strādāju jau pusotru gadu,” stāsta Anita.

„Dubaijā ir ļoti internacionāla vide. Piemēram, strādājot stila aģentūrā, modele var būt krievu tautības, fotogrāfs – francūzis, stiliste – latviete, bet grima māksliniece no Serbijas.”

„Viena no pirmajām fotosesijām Dubaijā, pie Hata ezera, divu stundu braucienā no centra, kur fotografējām Emirātos dzīvojošas latviešu modes dizaineres Kristīnes Grīnbergas vakarkleitas."

Vieta, kur atgūt pašapziņu

„Nenoliegšu, Dubaijā var saņemt pietiekami daudz uzmanības arī no pretējā dzimuma. Protams, ka ir jāšķiro, ar ko tiecies, kā tiecies, jo Dubaija ir tranzītpilsēta. Kā sieviete ar savu sievišķību, lai kaut ko iegūtu tur, neesmu spekulējusi, bet ir reizes, kad izjūtu, ka sievišķībai ir liels spēks.

Randiņu kultūra tur sit augstu vilni, bet attiecības ir ātras, skaistas. Lai arī mans mērķis nav bijis tur meklēt attiecības, uz randiņiem esmu gājusi. Protams, man ir sava latiņa, ir zināms vecums un pieredze, un man nevajag kuru katru. Jāatzīst, ka komplimenti un tikšanās ļoti labi ir aizslaucījuši un salabojuši kaut kādas nebūšanas attiecībās, kas nav notikušas vai ir aizgājušas greizi Latvijā. Tagad ar manu pašapziņu viss ir vislabākajā kārtībā. Dubaijā pašapziņu var ļoti ātri uzkačāt, jo nudien par uzmanības trūkumu nevaru sūdzēties,” smaidot teic stiliste.

„Ja man jautātu, kur būs mana dzīve pēc pieciem gadiem – Dubaijā vai Latvijā –, es nevarētu atbildēt. Man nav tādu piecgades plānu. Uz visu skatos pēc situācijas. Tveru dzīvi viegli un dzīvoju šim brīdim ar nelielu skatu nākotnē.

Visdrīzāk uz Dubaiju varētu pārcelties divu iemeslu dēļ: ja tur man būtu ļoti pārliecinoša karjera un darbs ar tālāku perspektīvu savā specialitātē vai ja izveidotos kādas nopietnas attiecības. Kopumā nemoku sevi ar ārkārtas plāniem, jo šajā dzīvē nekas pēc plāna nenotiek, ir jāļaujas plūsmai. Man šis viss sākās kā neliela improvizācija, un kāds notikums caurvijas kādā citā notikumā. Kā būs turpmāk, redzēsim.”

