"Kādu dienu mēs uzstāsimies pilnā Vemblija stadionā Londonā" - "The Sounds Poets" atklāti par sapņiem, iedvesmu un atziņām

Jānis Aišpurs. (Foto: Publicitātes foto)

3 nepiepildīti sapņi

Jānis Aišpurs, vokāls, taustiņi un ģitāra

1. Aizbraukt uz Jaunzēlandi un ar mugursomu plecos apceļot, izstaigāt to. Mani vienmēr valdzinājusi šīs zemes daba, kalni, fauna... Dienas kārtībā būtu gan snovborda parki, gan sērfa pludmales.

2. Uzlidot kosmosā un palūkoties uz zemeslodi no izplatījuma. Kopš mazām dienām manī mīt kāda daļa no Gagarina un Ārmstronga. Runā, ka, raugoties uz lietām no attāluma, tās varot labāk saprast.

3. Ar The Sound Poets uzspēlēt pašiem savu koncertu pilnā Vemblija stadionā Londonā, jo slikts tas kareivis, kurš nevēlas kļūt par ģenerāli! Kādu dienu tā būs!

Kārlis Josts (Foto: Publicitātes foto)

3 prieka avoti

Kārlis Josts, basģitāra

1. Vispirms nāk prātā vienkārši būt mājās un viss, kas ar to saistās, – sieva Alise, divas mūsu kaķenes un brīvdiena, ko pavadīt, skatoties kino vai muļķīgus seriālus. Mājās gatavots ēdiens un pazīstams komforts. Tas šķiet maz, bet man nozīmē ļoti daudz.



2. Mūzika. Lai gan liela daļa ikdienas paiet, spēlējot dažādās grupās un kolektīvos, un tāpēc bieži gribu tikai klusumu, nekas cits nespēj radīt tādu saviļņojumu kā mūzika. Jauni muzikāli atklājumi vēl aizvien spēj izraisīt skudriņas. Gluži tāpat kā toreiz, kad tikai sāku mūziku iepazīt. Priecājos arī par to, ka man ir bijusi iespēja tik cieši saistīt savu dzīvi ar šo mākslu.



3. Lai arī labprāt pavadu laiku mājās, liels prieka avots noteikti ir ceļošana. Ļoti patīk apmeklēt jaunas vietas, iepazīt citādas kultūras, cilvēkus un pasaules. Pēdējos gados cenšos vismaz reizi gadā doties kādā ilgākā ceļojumā. Pēdējais tālais galamērķis bija Taizeme, kurā iemīlējos. Arī nākamajā ceļojumā labprāt dotos uz Āziju, tikai šoreiz vēl mazliet dziļāk un tālāk no ikdienas ērtībām.

Undīne Balode (Foto: Publicitātes foto)

3 priekšnoteikumi sirdsmieram

Undīne Balode, čells



1. Elpot – elpošanas vingrinājumi dara brīnumus ar manu pašsajūtu, tāpēc biežāk jāatgādina sev kārtīgi ieelpot un izelpot. Pie satraukumiem pagarinu izelpu, pie noguruma – ieelpu, prāts kļūst mierīgāks, un sirds priecīga par skābekļa papilddevu.



2. No rītiem pamosties stundu pirms plānotā – tad dzīvē viss šķiet iespējams, jo ir laiks pabūt pašai ar sevi un izdarīt sev kaut ko labu, kā arī mierīgi plānot dzīvi īsākā vai garākā laika nogrieznī.



3. Izbraukt ar riteni vai izvest sevi pastaigā (pastaiga vienmēr kaut kur aizved) – sārtums vaigos garantēts, un piepeši pat ierastas lietas šķiet skaistākas.

Normunds Lukša (Foto: Publicitātes foto)

3 iedvesmojošas pieredzes

Normunds Lukša, ģitāra



1. Japāņu valodas skola, kurā es mācījos, un tās izveidotāja Brigita Krūmiņa. Paši betonējām grīdu un būvējām klases sienas. Brigita mīlēja mūziku un džezu un mēdza pa drusciņai mums uzspēlēt. Skolā atradām vecu elektrisko ģitāru, ko pieslēdzām pie plašu atskaņotāja, kā arī dažas bungu sastāvdaļas – tie tad arī ir instrumenti, ar kuriem sākās mani muzikālie eksperimenti.



2. Grupas Jauns Mēness koncerts pie Kongresu nama deviņdesmito gadu vidū pasākumā Roks pret pirātismu. Tas bija pirmais rokkoncerts, ko savā dzīvē apmeklēju. Dziesmas If you’re gonna be a hero izpildījums bija fenomenāls – pagarinātā versija ar kārtīgu, sulīgu ģitāras solo pa vidu. To nevar aizmirst.



3. The Sound Poets akustiskie koncerti 2017. gadā – tā man bija jauna pieredze, jo jāspēlē pieklusināti, bez trakajiem ģitāru pedāļiem. Likās, ka to nevarēšu. Taču rezultāts bija pārsteidzošs – katrs koncerts bija meditācija, un klausītāju atsaucība sniedza nerimstošu motivāciju darboties tālāk.

Pēteris Lunde (Foto: Publicitātes foto)

3 vērtīgākās atziņas

Pēteris Lunde, bungas

1. Nemeklē dzīves mērķi – ko darīsi, kad būsi to atradis? Mēs bieži piešķiram dzīvei izdomātas nozīmes, ierāmējam to stereotipos, meklējam notikumu sakarības un skaidrojumus, līdz ar to tiecamies pēc iedomātām vērtībām, bet aizmirstam pašu galveno – dzīvošanas procesu – šo mirkli, kuru labāk izbaudīt šodien, nevis atlikt uz “gaišāku” nākotni!



2. Egoisms nenozīmē darīt to, ko tu vēlies, bet likt citiem darīt to, ko tu vēlies.



3. Ja uzņemies simtprocentīgu atbildību par to, kāds esi šodien, tev ir iespējama gaišāka rītdiena. Savukārt, ja visu atbildību novel uz citiem – ja tajā, kāds esi, vaino vecākus, skolotājus, sievu, vīru, kolēģus, politiķus, gēnus, globālo sasilšanu... –, tu atsakies no SAVAS nākotnes, pirms tā ir pienākusi. Mums, latviešiem, šī ir viena no sāpīgākajām tēmām.