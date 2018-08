"Pēc 25 minutēm viņa beidzot teica - ak, Dievs! Jā!" jeb Tā bildina slavenības

Ar humoru

Lai saprastu tenisistes Serēnas Viljamsas un interneta projekta Reddit līdzdibinātāja Alekša Ohaniana bildinājuma romantisko pusi, ir jāzina abu iepazīšanās stāsts. Pāris iepazinies Romā, pie kādas viesnīcas baseina. Tenisisti kaitinājis fakts, ka Alekša kompānija, neraugoties uz brīvajām sēdvietām, ir atradusies viņai pārāk tuvu.

Lai kompāniju aizbiedētu, Serēna samelojusi, ka pie viņiem ir žurka, bet vīrietis atcirtis: „Esmu no Bruklinas un žurkas redzu visu laiku.” Pasmējušies un pēc mīlas pilna pusotra gada, 2017. gadā, turpat sekoja arī bildinājums. Nometies uz ceļa un ar dekoratīvu, plastmasas žurku uz galdiņa.

Foto: Vida Press

Uzkožot vistiņu

„Tas bija omulīgs vakars,” TV kanālam BBC par 2017. gada novembra romantisko vakaru pastāstījusi Saseksas hercogiene Megana Mārkla, „Gatavojām cāli, un tas bija fantastisks pārsteigums. Tik mīļš, dabisks un romantisks.” Un, pietupies uz viena ceļa, princis Harijs pasniedzis gredzenu no mammas, princeses Diānas rotu kolekcijas. „Tas bija skaists divvientulības mirklis. Šķiet, ka man izdevās viņu pārsteigt,” lepns ir jaunais vīrs.

Foto: Vida Press

Lūdzu, lūdzu, lūdzu

Neviens cits tik ļoti nemīl pompozumu, drāmu un mākslīgumu kā amerikāņu mūziķis Kanje Vests. Mīļotās, TV realitātes šovu zvaigznes Kimas Kardašjanas bildināšanai viņš, atsaucoties uz sievietes 33. dzimšanas dienu, 2013. gadā noīrēja Sanfrancisko AT&T parku. Kimai ierodoties stadionā, spēlēja simfoniskais orķestris, un uz ekrāna parādījās vārdi PLEEEASE MARRY ME!!! Saņemot apstiprinošu atbildi, no slēptuves iznāca arī pārējā, kuplā Kardašjanu–Dženeru ģimene.

Foto: Vida Press

25 pārliecinošas minūtes

Pēc sešiem randiņu mēnešiem pasaulē iekārojamākais vecpusis, aktieris Džordžs Klūnijs saprata, ka viņa īstā sieviete ir juriste Amala Alamudina. Lai arī cik perfekts stāsts šķistu, bildinājums neritēja, kā plānots. Amala atgriezusies no Londonas ceļojuma, un abi ieturējuši Klūnija pagatavotās vakariņas. Noskaņai uzlicis mīlas dziesmu plejlisti un lūdzis mīļoto sameklēt šķiltavas, lai aizdedzinātu sveces. Lūgums kļuva par kļūdu, Amala atrada gredzenu.

„Pēkšņi atskanēja: „Tas ir gredzens!” Tādā izteiksmē, it kā kāds to te būtu nejauši atstājis. Un es, protams, centos izdarīt visas iespējamās darbības, lai liktu domāt, ka man ar to nav ne mazākā sakara. Tad nometos uz viena ceļa un teicu: „Es nevaru iedomāties savu atlikušo dzīvi bez tevis.” Bet viņa skatījās uz gredzenu, tad uz mani, tad atkal uz gredzenu... līdz atskanēja: „Ak, Dievs! Jā!”.” Klūnijam tās esot bijušas stresa pilnas 25 minūtes.

Foto: Vida Press

Gribi?

Pēc aktiera Vila Smita stāstītā, viņa ģimene nepārdzīvo, ka Džadas Piketas Smitas bildinājums esot bijis ikdienišķs un vienkāršs notikums. „Devāmies pie miera. Pagriezos uz Džadas pusi un teicu: „Hei, mums varētu labi izdoties būt precētiem. Ko saki? Gribi ar mani precēties?” Tā neplānoti, bez gredzena un bez klasiska jautājuma,” Vils Smits apstiprina, ka vienkāršība ir jaunais luksuss: „Kad dzīvo tādu dzīvi kā mēs, vienkāršība kļūst par dārgumu.” Un arī precētiem viņiem izdodas būt jau 20 gadus.

Foto: Vida Press

Valodas barjera

„Man bija sagatavota gara runa spāņu valoda un par to biju satraucies visvairāk. Pēdējais, ko vēlies darīt, ir sabojāt spāņu valodu kolumbiešu sievietes bildinājumā,” atzinies aktieris Džo Mandžaniello. Aktrises Sofijas Vergaras bildināšana notika 2015. gada janvārī atvaļinājuma laikā Havajā, un acīmredzot spāņu valoda bija gana laba, lai aktrise atbildētu ar vārdu „Jā”.

Foto: Vida Press

Pierunāja

Aktieris Metjū Makonohijs savu iemīļoto, modeli un aktrisi Kamillu Alvesu bildināja Ziemassvētkos visas ģimenes priekšā. Gredzens bija iesaiņots astoņās dažādu izmēru kārbiņās, un, kad modele sasniedza īsto kārbiņu, aktieris lūdza: „Vai precēsies ar mani un pieņemsi manu uzvārdu?” Bet pirmais vārds no viņas mutes nebija „Jā”, un Metjū bija spiests ģimenes un draugu priekšā sievieti pārliecināt: „Nē, es neteikšu, ko viņa man atbildēja, bet es kā muļķis tupu un cenšos pārliecināt. Par laimi, izdevās, viņa piekrita.”

Foto: Vida Press

Šķēršļi uz uzvaru

Mūziķim Džonam Ledžendam, bildinot modeli Krisiju Teigenu, nācās saskarties ar pāris nelabvēlīgiem apstākļiem. Viņš vēlējās to izdarīt brīvdienās Maldīvu salās, bet, pirmkārt, ceļā uz lidostu pāris sastrīdējās. Otrkārt, lidostas kontrole, atverot bagāžu, pārsteigumu gandrīz sabojāja. Treškārt, kad pāris beidzot bija sasniedzis romantisko pludmali, Teigenai sākās vēdergraizes, un abi bija spiesti atgriezties vienīcā. Beigu galā bijis vienkāršs bildinājums viesnīcas numuriņā. Ne pasaka, tomēr stāsts, kuru vismaz Džons Ledžends neaizmirsīs.

Foto: Vida Press