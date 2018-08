Peldkostīmu zīmola radītāja Elīna Štobe: "Kaut kur pasaulē vienmēr ir vasara"

Sievietei ir būtiski būt harmonijā. Man sevi restartēt palīdz ģimene un bērni, garas pastaigas gar jūru, sarunas ar sevi un, protams, saule. Vasara ir laiks, kad jūtos īpaši labi, un vienmēr vēlos to paildzināt. Uzskatu, ka kaut kur pasaulē vienmēr ir vasara, un tieši tāpēc esmu radījusi savu peldkostīmu zīmolu SLOW beachwear. Ikdienā cenšos saskatīt jaunu dimensiju ierastās lietās un vietās un tādējādi gūstu iedvesmu.

Sieviete var būt skaista jebkurā vecumā. Protams, ir jāiet līdzi laikam, un es neiebilstu pret dažādu sejas procedūru veikšanu, taču neuzskatu, ka izskatam jāmainās kardināli. Jāprot novecot un atrast burvību jebkurā dzīves posmā. Iemīlot sevi, uzlabojas arī izskats. To esmu pamanījusi novērojot citas sievietes, kā arī strādājot ar sevi.

Ja sieviete nav harmonijā ar sevi, apģērbs vai skaistumkopšanas procedūra situāciju neuzlabos. Tikai laimīga, apmierināta, līdzsvarota un priecīga sieviete var justies un izskatīties skaista un starojoša. Ar SLOW beachwear vēlos katrai sievietei pateikt: “Mīliet sevi tādas, kādas esat, un būsiet sev visskaistākās!”

Novērtēju kvalitāti un pārbaudītas vērtības, tāpēc ilgstoši lietoju produktus, kas man der un patīk. Tā kā tuva draudzene ir vizāžiste, vienmēr esmu informēta par vislabākajiem produktiem. Viens no maniem favorītiem ir Bulgārijas rožu ūdens, bez kura nevaru iedomāties savu ikdienu. Lietoju to tonika vietā pēc sejas attīrīšanas ar micelāro ūdeni Bioderma Sensibio H2O.

Esmu iecienījusi korejiešu kosmētikas zīmolu Mizon un jau ilgu laiku lietoju šī zīmola hialuronskābes fluīdu. Man ir viens sejas krēms no Institut Esthederm, ko lietoju gan no rīta, gan vakarā. Uzskatu, ka nav nepieciešamības lietot divus dažādus krēmus – vienu dienā, otru – naktī, jo tas ir tikai mārketinga triks.

Vēl viens fantastisks produkts sejas ādas kopšanai ir Biologique Recherche Lotion P50W – tas dara brīnumus! Maigi attīra ādu no atmirušajām šūnām, regulē sebuma izdalīšanos, mitrina un palīdz uzturēt ādas pH līmeni, atjaunojot ādas dabīgās aizsargfunkcijas un pašreģenrācijas potenciālu. Pēdējā laikā esmu aizrāvusies ar sejas maskām. Lietoju dažādas, bet īpaši vēlos izcelt Latvijā ražotās baltā māla maskas no Nature DNC. Pavisam nesens atklājums ir arī Latvijā ražots sejas skrubis Beauty Jar Under Control, kas ir nopērkams Siberica veikalos.

Vairākus gadus lietoju zīmola JOICO matu kopšanas produktus, taču nesen tos nomainīju pret zīmola Live Clean šampūnu, kondicionieri un masku. Budžetam draudzīgie produkti, kuru sastāvā nav parabēnu un citu kaitīgu vielu, padara matus īpaši gludus un skaistus. Matu kopšanai man ļoti patīk izmantot arī eļļas, īpaši argana eļļu Amargan Hair Therapy Oil.

Manu ikdienas grimu veido trīs komponenti – BB krēms vai tonālais krēms, ko sajaucu kopā ar dienas krēmu, Dior vaigu sārtums un Clarins Be Long skropstu tuša. Arī dodoties uz saviesīgiem pasākumiem, nelietoju daudz dekoratīvās kosmētikas.

ĀRPUS ◼️ photo @1xw_ #nophotoshopneeded A post shared by ELĪNA ŠTOBE (@elinastobe) on Apr 24, 2017 at 11:49am PDT

Šobrīd eksperimentēju ar tonālajiem krēmiem, cenšoties atrast savu ideālo formulu – vieglu un nemanāmu uz ādas. Ilgu laiku lietoju tonālo krēmu Make Up For Ever Face&Body, bet šobrīd man ir Giorgio Armani Designer Lift. Esmu arī iecienījusi itāļu zīmola Kiko produktus – tos vienmēr iegādājos ceļojumu laikā.

Man ļoti patīk lūpu krāsas, un es labprāt tās lietoju. Katrā somiņā ir pa kādai sarkanā tonī. Manas iecienītākās ir Chanel, YSL, Lancome, MAC vai Kiko. Dinamiskas dienas vidū tās palīdz ātri pārvērst vienkāršu tēlu svinīgākā.

Esmu sajūtu cilvēks, un man ir svarīgs aromāts. Nevaru nosaukt konkrētas notis, taču zinu, ka neesmu stipru, austrumniecisku smaržu cienītāja. Šobrīd lietoju Chanel Gabrielle Chanel, ar kuru vīrs mani pārsteidza pavisam parastā dienā, lai uzlabotu garastāvokli. Pirms tam lietoju Chanel Chance.

Joprojām ļoti patīk arī Viktor&Rolf Flowerbomb. Arī dēls bija iekrājis naudu, cik jaunietis to spēj, un uzdāvināja man nelielu MEXX smaržu iepakojumu ar vasarīgu, sportisku aromātu Mātes dienā. Man patīk, kā mani vīrieši mani redz. Bieži saņemu no viņiem komplimentus, ziedus un pārsteigumus, un mani tas ļoti iedvesmo.

Uzskatu, ka jebkurai sievietei jau šūpulī ir ielikts sievišķības eliksīrs. Jautājums, vai viņa spēj to sevī ieraudzīt un parādīt apkārtējiem. Soli pa solim to var arī iemācīties. Tiklīdz sieviete atrod sevī šo smalko noti, viņa uzplaukst un spēj atvērties.

Laika trūkuma dēļ pašreiz esmu pārtraukusi vingrot vai skriet, taču ļoti atbalstu sievietes, kurām ir vēlme un iespēja sportot. Agrāk aizrāvos ar jogu un meditāciju, līdz kādā nodarbībā atskārtu, ka man nepatīk cilvēku klātbūtne sportisko aktivitāšu laikā. Labāk vienatnē skrienu vai pastaigājos gar jūru, apvienojot sportisko momentu ar meditāciju. Ir būtiski atrast veidu, kā sevi uzturēt tonusā, lai ķermenis jūt, ka par to rūpējas.

Katras dienas beigās pārdomāju – kas man ir licis pasmaidīt, kas vērtīgs šodien noticis. Mani iedvesmo cilvēki, īpaši sievietes. Fenomenāli, cik ļoti atšķiras vīriešu un sieviešu filozofija. Bieži ar vīru diskutējam par to, kā viņa redzējums gan sadzīviskās, gan emocionālās situācijās atšķiras no mana.

Sievietei ir jābūt sievietei, bet vīrietim – vīrietim. Mūsdienās sievietes pārvēršas par robotiem, neļaujot vīriešiem būt vīriešiem, vēloties atrisināt visus jautājumus, viņuprāt, vislabāk. Gan sievietei, gan vīrietim ir jābūt mentāli attīstītiem, taču sievietēm īpaši svarīgi ir katru dienu sajust sevī spēku un iedvesmot gan sevi, gan vīrieti un visu ģimeni.

Foto: Toms Norde

5 Elīnas Štobes ieteikumi, kā pludmalē izskatīties lieliski

Peldkostīms, kurā jūties skaista. Ja pludmalē rodas sajūta, ka kaut kas jāpiekārto, vai, iznākot no ūdens, ir diskomforts, izvēlēts nepareizs peldkostīms.



Kvalitatīvas saulesbrilles ir ne tikai stila elements, bet arī palīgs, kas aizkavē krunciņu rašanos acu zonā. Saulesbrilles piešķir sievietei noslēpumainību un ļauj diskrēti vērot apkārtējos. Labāk vienas labas nekā daudz nekvalitatīvu!



Cepure vai lakats, kas neļauj pārkarst saulē un vienlaikus kalpo par stilīgu aksesuāru.



Uzsvārcis vai pludmales kleita, skaisti saskaņota ar peldkostīmu. Tas palīdzēs izskatīties eleganti un justies komfortabli, dodoties atveldzēties uz pludmales kafejnīcu.



Labs saules aizsargkrēms. Man nepatīk iesauļot seju, tāpēc lietoju tonētu krēmu ar SPF50+ Bioderma Photoderm AR.

Labi zināt, izvēloties peldkostīmu

* Mode un trendi virzās pa spirāli arī pludmales apģērbu jomā. Jau ilgāku laiku pasaulē valda astoņdesmito gadu iezīmes ar ļoti slaidiem kāju izgriezumiem, taču tas ne vienmēr piestāv dāmu figūrām. Ļoti populārs ir arī boho stils – peldkostīmi ar skariņām un vijumiem.

* Beidzot arī Latvijā sievietes ir iemācījušās iemīlēt kopējos peldkostīmus. Tie lieliski komplimentē katras sievietes figūru.

* Veidojot SLOW beachwear peldkostīmus, Elīna ir domājusi par dažādu tipu sievietēm – gan sportiskām, gan elegantām, gan klasiskām. Zīmols strādā ar pamatvērtībām – augstu kvalitāti, klasisku siluetu un krāsām, kas būs aktuālas vienmēr.