EM norādīja, ka tādējādi tiks nodrošināta bērnu augsta līmeņa aizsardzība pret riskiem, ko rada ķīmisko vielu klātbūtne rotaļlietās.

Pērn tika veikti arī grozījumi Eiropas Savienības (ES) Rotaļlietu drošuma direktīvā, samazinot iepriekš noteiktos ierobežojumus rotaļlietās izmantojamam svinam un bisfenolam A, kā arī ieviešot jaunu limitu tajās pieļaujamajam fenolam.

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos jaunās prasības plānots piemērot no šā gada 28.oktobra attiecībā uz svinu, no šā gada 4.novembra attiecībā uz fenolu un no šā gada 26.novembra attiecībā uz bisfenolu A.

Rotaļlietu drošuma prasību uzraudzība Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) ir noteikta kā viena no prioritāri uzraugāmajām jomām. Ik gadu PTAC veic dažādu rotaļlietu veidu testēšanu, nosakot to atbilstību drošuma būtiskajām prasībām, galvenokārt, pārbaudot mehāniskās un fizikālās īpašības un dažādu ķīmisko vielu klātbūtni un migrāciju, piemēram, tādiem elementiem, kā antimons, arsēns, bārijs, kadmijs, hroms, svins, dzīvsudrabs, selēns, alumīnijs, bors, hroms (III), hroms (VI), kobalts, varš, mangāns, niķelis, stroncijs, alva, organiskā alva, cinks.

Tāpat PTAC pārbauda arī organiskos ķīmiskos savienojumus, piemēram, primāros aromātiskos amīnus, akrilamīda, formaldehīda, fenola, benzola, stirola, tuluola migrāciju, krāsvielas, konservantus un bisfenolu A.

Aktīvi iesaistoties Eiropas Preču drošuma veicināšanas foruma kopprojektā 2013.gadā, PTAC kopā virkni citu tirgus uzraudzības iestāžu no kopprojektā iesaistītajām valstīm veica drošuma pārbaudes rotaļlietām, kas izgatavotas no mīkstas plastmasas, jo to ražošanai var tikt izmantotas ķīmiskas vielas, kuru starpā ir ftalāti, bisfenols A, kā arī svins, kadmijs, organiskā alva. EM uzsvēra, ka šīs vielas bērniem var būt ļoti bīstamas, ja to koncentrācija vai atsevišķos gadījumos to migrācija pārsniedz ar tiesību aktiem noteiktās normas.

Kopprojekta ietvaros tika pārbaudītas 255 rotaļlietas, no kurām 48% bija lelles, 27% - vannas rotaļlietas, 13% - plastmasas grāmatas un 15% - piepūšamās rotaļlietas. Nevienā gadījumā netika konstatēta ne svina, ne kadmija, ne organiskās alvas migrācija. Turpretī no 30 testētajiem rotaļlietu paraugiem attiecībā uz bisfenola A migrāciju trīs gadījumos šīs vielas migrācija pārsniedza noteiktās normas.