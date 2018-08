Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 6. augusts

AUNS

Priecājies par iespēju piedzīvot ko jaunu, taču zini mēru. Gribēdams pieredzēt ko aizraujošu, viegli vari zaudēt piesardzību un iekulties nepatīkamās situācijās.

VĒRSIS

Tev pašam šķitīs, ka vari atļauties vairāk, taču neaizmirsti, ka visam ir robežas. Sniedzot mazo pirkstiņu, rēķinies, ka, iespējams, būs jāatdod visa roka. Uz tuvinieku vai laulātā drauga aizrādījumiem neatbildi ar to pašu.

DVĪŅI

Pielāgošanās apstākļiem un cilvēkiem nenozīmē, ka tev nav savu plānu. Esi atvērts saprātīgām avantūrām, ko piedāvā draugi. Nebūs viegli īstenot tālejošus plānus, jo pat simtprocentīga atdeve nedos cerēto rezultātu.

VĒZIS

Ar pieri sienā neskrien, iztiec bez sasteigtas, kampaņveidīgas rīcības, piekrīti izskatīt tiešām vērtīgus piedāvājumus, noskaņojies uz ilgu un pacietīgu darbu, izplāno to rūpīgi. Iespējams, būsi nedaudz kašķīgs un viegli aizkaitināms.

LAUVA

Iemesls īgnajam noskaņojumam būs nestabilitāte darbā, neapmierinātība ar paveikto vai vilšanās kādā solījumā. Neesi kategorisks, nemeklē vainu citos, pietiks tikai nedaudz mainīt savu attieksmi, un arī situācija pārvērtīsies.

JAUNAVA

Ja iepriekš bijis daudz darba, piešķir sev papildu brīvdienas, lai vari atpūsties – izgulēties. Šodien var rasties vēlme mesties dažādās pārgalvībās; nerēķinoties ar sekām, vari kļūt izšķērdīgs, pārdrošs, viegli pierunājams uz avantūrām.

SVARI

Strauja rīcība un ļaušanās acumirklīgām iegribām sagādās ne vienu vien saspringtu brīdi. Lai lieki neizaicinātu likteni, esi apdomīgs. Emocionālā amplitūda, kas valdīs ģimenē, iespējama liela – no priecīgas pacilātības līdz nomācošam sasprindzinājumam.

SKORPIONS

Atturies no pārgalvībām, lai nenodarītu kaitējumu ne sev, ne citiem. Iespējams, daudz prātosi par iepriekš pieņemtu lēmumu sekām un to, kā būtu bijis, ja tu vai kāds cits no ģimenes būtu rīkojies citādi.

STRĒLNIEKS

Tavas domas, plāni un darbības pārsvarā būs saistīti ar ģimeni un tuvākiem vai tālākiem radiniekiem. Ne visi būs ar tevi vienisprātis. Strīda laikā var tikt atklātas senas kļūdas, pelts iepriekš paveiktais.

MEŽĀZIS

Tavas ikdienas gaitas var ietekmēt kāds senāk pieņemts lēmums vai rīcība. Darbā, kas pirmajā brīdī šķitīs vienkāršāks par vienkāršu, atklāsies klupšanas akmeņi, kas būtiski sarežģīs situāciju.

ŪDENSVĪRS

Lai nepazaudētu stāju, kad tiek runāts par tēmām, kuras pietiekami labi nepārzini, klusē vai maini tēmu. Apgrūtinās arī tas, ka ne vienmēr varēsi darīt tā, kā izdevīgi tev, būs jārēķinās ar tuvākajiem.

ZIVIS

Tavs garastāvoklis bieži vien būs nepastāvīgs, vēlmes neizdibināmas. Esi uzmanīgs, strādājot ar naudu, skaitļiem un citām lietām, kur jāievēro precizitāte.